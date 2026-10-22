Dünyayı alarma geçiren siber açık! Türkiye'den beklenen açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dünyayı alarma geçiren siber açık! Türkiye'den beklenen açıklama geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünyayı alarma geçiren siber açık! Türkiye\'den beklenen açıklama geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya genelinde kullanılan PHP altyapısında iki kritik güvenlik açığının tespit edilmesi üzerine Türkiye'de önleyici çalışmalar başlatıldı. Siber Güvenlik Başkanlığı, olası saldırılara karşı ulusal çapta tarama ve güvenlik önlemlerinin sürdüğünü belirterek "Kamu hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmıyor" açıklamasını yaptı. Kurumlara güvenlik güncellemelerini gecikmeden uygulama çağrısında bulunuldu.

Dünya genelinde milyonlarca internet sitesinin altyapısında kullanılan PHP yazılımında ortaya çıkan kritik güvenlik açıkları üzerine Türkiye'de başlatılan önleyici çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, risklere karşı gerekli tedbirlerin alındığını ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Uzaktan saldırı ihtimali nedeniyle ulusal çapta tarama başlatılırken, Amazon ve Cloudflare'ın da saldırı girişimleri tespit ettiği bilgisi gündeme geldi.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞINDAN YENİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde kullanılan PHP altyapısında tespit edilen güvenlik açıklarına ilişkin önleyici çalışmaların sürdüğünü belirterek "Kamu hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmıyor" açıklamasında bulundu.

Başkanlığın açıklaması, sabah saatlerinde gündeme gelen kritik güvenlik uyarılarının ardından geldi. Türkiye'deki kamu kurumları ve ilgili kuruluşların sistemlerini korumak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, potansiyel olarak risk taşıyan altyapıların belirlenmesi ve gerekli güvenlik güncellemelerinin uygulanması önem taşıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE ACİL TARAMA BAŞLATILDI

Siber Güvenlik Başkanlığı, PHP altyapısında tespit edilen ve ciddi güvenlik riskleri taşıyan açıklara karşı ulusal tarama sürecini başlattı.

Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) aracılığıyla acil güvenlik duyurusu yayımlanırken, ilgili kurumların kullandıkları PHP sürümlerini kontrol etmeleri ve güvenlik önlemlerini gecikmeden uygulamaları istendi.

Tarama çalışmalarının amacı, saldırganların yararlanabileceği sistemleri önceden belirleyerek olası siber saldırıların önüne geçmek.

İKİ KRİTİK GÜVENLİK AÇIĞI TESPİT EDİLDİ

Dünya genelinde internet sitelerinin ve kurumsal uygulamaların geliştirilmesinde kullanılan PHP yazılımında, "PHP2Shell" adı verilen iki kritik güvenlik açığı ortaya çıkarıldı.

CVE-2026-109618 ve CVE-2026-109619 kodlarıyla takip edilen açıkların her biri, uluslararası güvenlik derecelendirme sistemi CVSS'de 10 üzerinden 9,2 puan aldı.

Bu seviye, açıkların son derece ciddi sonuçlar doğurabilecek nitelikte olduğunu gösteriyor. Güvenlik uzmanlarına göre söz konusu zafiyetler, belirli koşullarda saldırganların kullanıcı adı veya şifreye ihtiyaç duymadan uzaktan zararlı kod çalıştırmasına olanak sağlayabiliyor.

ŞİFRE BİLMEDEN SİSTEME MÜDAHALE EDEBİLİRLER

PHP2Shell açıklarını tehlikeli hale getiren en önemli özellik, saldırının bazı sistemlerde kimlik doğrulama aşaması geçilmeden gerçekleştirilebilmesi.

Normal şartlarda bir sunucuya müdahale edebilmek için yetkili erişim gerekirken, bu güvenlik açıklarından yararlanan saldırganlar özel olarak hazırlanmış internet istekleri aracılığıyla savunmasız sunucularda kod çalıştırabiliyor.

Başarılı bir saldırı, sistemdeki hassas bilgilerin açığa çıkmasına, sunucu üzerinde yetkisiz işlemler yapılmasına veya internet hizmetlerinin aksamasına neden olabilir.

Üstelik güvenlik açığı doğrudan PHP yazılımının temel bileşenlerinde bulunduğu için yalnızca belirli bir internet sitesini değil, savunmasız PHP sürümünü kullanan farklı uygulamaları da ilgilendiriyor.

WORDPRESS, DRUPAL VE JOOMLA KULLANANLAR DA RİSK ALTINDA

Güvenlik uyarılarında, PHP altyapısını kullanan WordPress, Drupal ve Joomla gibi yaygın içerik yönetim sistemlerine de dikkat çekildi.

Araştırmacılar, güvenlik açıklarının PHP kullanan uygulamalarda istismar edilebildiğini gösteren teknik çalışmalar gerçekleştirdi.

Ancak bu durum, söz konusu platformları kullanan bütün internet sitelerinin ele geçirildiği anlamına gelmiyor. Risk, sunucuda çalışan PHP sürümüne, yapılandırmaya ve güvenlik güncellemelerinin uygulanıp uygulanmadığına bağlı olarak değişiyor.

Uzmanlar, yalnızca internet sitesinin eklentilerini veya içerik yönetim sistemini güncellemenin yeterli olmayabileceğini, sunucudaki PHP yazılımının da güvenli sürüme yükseltilmesi gerektiğini belirtiyor.

AMAZON VE CLOUDFLARE CEPHESİNDE SALDIRI HAREKETLİLİĞİ

Güvenlik açıklarının duyurulmasıyla birlikte dünya genelinde olası saldırı girişimleri de gündeme geldi.

Sabah saatlerinde aktarılan bilgilere göre Amazon'un 17 Ekim'de saldırı girişimleri kaydettiği, Cloudflare'ın da PHP açıklarıyla bağlantılı saldırı trafiği tespit ettiği belirtildi.

Ancak saldırı girişimlerinin görülmesi, bu şirketlerin sistemlerinin ele geçirildiği anlamına gelmiyor. Söz konusu girişimler sonucunda başarılı bir sızma yaşandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Güvenlik araştırmacıları ise iki kritik açık için saldırı yöntemlerinin teknik olarak gösterilmiş olmasının, savunmasız sistemlerin hızla güncellenmesini daha da önemli hale getirdiğine dikkat çekiyor.

KRİTİK GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ YAYIMLANDI

PHP geliştiricileri, 21 Ekim'de iki kritik güvenlik açığını kapatan yeni sürümleri kullanıma sundu.

Güvenlik açıklarının giderildiği sürümler PHP 8.2.35, PHP 8.3.36, PHP 8.4.27 ve PHP 8.5.12 olarak açıklandı.

PHP'nin resmî güvenlik duyurusunda, internet üzerinden erişilebilen PHP sistemlerinin güncellenmesi gerektiği vurgulandı.

Özellikle Apache mod_php altyapısında riskin daha yüksek olduğu belirtilirken, PHP-FPM, php-cgi, FrankenPHP ve LiteSpeed kullanan sistemlerin de güvenlik açıklarından etkilenebileceği bildirildi.

PHP 8.1 ve daha eski sürümlerin resmî destek süresinin sona ermiş olması nedeniyle, bu sürümleri kullanan sistemlerin desteklenen güncel sürümlere geçirilmesi gerekiyor.

KAMU KURUMLARI VE ÖZEL SEKTÖRE ACİL ÇAĞRI

Siber Güvenlik Başkanlığı, risklerin azaltılması amacıyla kamu kurumları, kritik altyapı işletmecileri ve özel sektör kuruluşlarına acil bildirimler gönderdi.

Kurumların internete açık sistemlerini kontrol etmeleri, güvenlik güncellemelerini uygulamaları ve ihtiyaç duyulmayan dış erişimleri sınırlandırmaları istendi.

Özellikle yönetim panelleri ile kritik servislere erişimin yalnızca yetkili kullanıcı ve sistemlerle sınırlandırılması, güvenlik duvarı kurallarının gözden geçirilmesi ve gerekli durumlarda ek koruma tedbirlerinin devreye alınması önem taşıyor.

Başkanlık, Türkiye'nin dijital altyapılarının güvenliği ve kritik hizmetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

VATANDAŞLARIN VERİLERİ TEHLİKEDE Mİ?

PHP2Shell açıkları doğrudan internet sitelerinin ve uygulamaların sunucu altyapılarını ilgilendiriyor.

Bu nedenle riskin ilk muhatapları, PHP kullanan sistemleri işleten kurumlar, şirketler ve internet sitesi yöneticileri. Bununla birlikte başarılı bir siber saldırı sonucunda bu sistemlerde tutulan kullanıcı bilgilerinin güvenliği de tehlikeye girebilir.

Ancak güvenlik açığının tespit edilmesi, vatandaşların kişisel bilgilerinin çalındığı veya Türkiye'deki kamu sistemlerine sızıldığı anlamına gelmiyor.

Şu ana kadar Siber Güvenlik Başkanlığının açıklamasında, Türkiye genelinde gerçekleşmiş bir veri sızıntısı ya da kamu sistemlerinin ele geçirildiği yönünde bir bilgi paylaşılmadı.

TÜRKİYE'DE ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Siber Güvenlik Başkanlığının son açıklamasıyla birlikte, Türkiye'de kritik güvenlik açıklarına karşı yürütülen ulusal tarama ve koordinasyon çalışmalarının devam ettiği bir kez daha vurgulandı.

Yetkililer, güvenlik açıklarının oluşturabileceği risklerin erken tespit edilmesini, olası saldırıların etkilerinin sınırlandırılmasını ve kritik dijital hizmetlerin sürekliliğinin korunmasını hedefliyor.

Kurum ve kuruluşların güvenlik güncellemelerini gecikmeden uygulaması, olası siber saldırılara karşı en önemli önlemler arasında gösteriliyor.

Siber Güvenlik BaşkanlığıTeknolojiYazılımTürkiyeGüncelDünyaKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi
Alışverişte taksit sınırları değişti Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat Alışverişte taksit sınırları değişti! Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat
Eskişehir’de 3 yaşındaki çocuğu 14 metre sürükleyen sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi Eskişehir'de 3 yaşındaki çocuğu 14 metre sürükleyen sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Lille’i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye’nin UEFA ülke puanını 51.675’e çıkardı Lille'i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye'nin UEFA ülke puanını 51.675'e çıkardı
Görüntü Türkiye’den Şehrin simge noktasını ’sevişme’ alanına çevirdiler Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme İddia bu kez okul yönetimi hakkında Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
746 gündür saçlarını kestirmiyor Son paylaşımı: Utanıyorum 746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum
Dev havalimanı hedef alındı ABD’den acil tahliye talimatı Dev havalimanı hedef alındı! ABD'den acil tahliye talimatı
Osimhen’den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti Osimhen'den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tayland’da işlek caddede arbede: Rus turist tekme ve yumruklarla darbedildi Tayland'da işlek caddede arbede: Rus turist tekme ve yumruklarla darbedildi
BOTAŞ’ın sermayesi 350 milyar liraya çıktı, uzmanlar 2027 için yüzde 21 zam bekliyor BOTAŞ'ın sermayesi 350 milyar liraya çıktı, uzmanlar 2027 için yüzde 21 zam bekliyor
İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor
’Yakışıklı Mısırcı’ köşeyi döndü 'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü
Fenomen Manuel Otto canlı yayında kendini ateşe verdi Feci şekilde hayatını kaybetti Fenomen Manuel Otto canlı yayında kendini ateşe verdi! Feci şekilde hayatını kaybetti
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette
Arkadaşlık isteğini reddettiği kişi tarafından öldürülen Sevda toprağa verildi Arkadaşlık isteğini reddettiği kişi tarafından öldürülen Sevda toprağa verildi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto İşte nedeni
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto! İşte nedeni
11:36
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette
11:33
’Yakışıklı Mısırcı’ köşeyi döndü
'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü
11:00
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
10:50
Osimhen’den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti
Osimhen'den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti
10:37
746 gündür saçlarını kestirmiyor Son paylaşımı: Utanıyorum
746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum
10:32
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı
Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
10:31
Görüntü Türkiye’den Şehrin simge noktasını ’sevişme’ alanına çevirdiler
Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
10:27
Lille’i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye’nin UEFA ülke puanını 51.675’e çıkardı
Lille'i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye'nin UEFA ülke puanını 51.675'e çıkardı
10:17
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı
Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
10:10
Real Madrid tribünleri, Leipzig’e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
Real Madrid tribünleri, Leipzig'e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
09:53
İsmail Kartal’ın geleceği tartışılırken Fenerbahçe’de Montella iddiası
İsmail Kartal'ın geleceği tartışılırken Fenerbahçe'de Montella iddiası
09:40
Galatasaray’dan tokat Fransızlar Lille’in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü
Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü
09:34
Arda Güler Leipzig’e gol attı, Duru Nayman tribünden alkışlarla destek verdi
Arda Güler Leipzig'e gol attı, Duru Nayman tribünden alkışlarla destek verdi
09:28
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
09:27
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu’nun doğum gününü kutlamadı
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününü kutlamadı
09:24
TOKİ’den 61 ilde büyük arsa satışı Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
09:15
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
09:13
Eski takımı Lille’e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
Eski takımı Lille'e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
09:01
Ankara’da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
07:45
Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı
Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
06:25
Dünyayı korkutan açık Devlet siteleri bir bir kapanıyor
Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor
06:15
İnternette kritik güvenlik açığı Türkiye alarma geçti
İnternette kritik güvenlik açığı! Türkiye alarma geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 12:15:13. #.0.2#
SON DAKİKA: Dünyayı alarma geçiren siber açık! Türkiye'den beklenen açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei