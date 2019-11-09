Dursunbey OSB tanıtım toplantısı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kurulacak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için tanıtım toplantısı yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, sanayinin gelişmesinde organize sanayi bölgelerinin büyük yeri olduğunu söyledi.

Türkiye'de 300'den fazla OSB bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Bunda ticaret odaları ve borsaların çok katkısı var. Türkiye'nin sanayi devi olmasında en büyük gurur kaynağımız." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin bilgi olarak satabildiği şeylerden birinin de OSB'ler olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Özellikle sanayisi gelişmemiş ülkeler geldiği zaman bize sordukları soru şu, 'organize sanayi bölgesi nedir, nasıl çalışır, bizim ülkemizde de yapar mısınız?' Biz de artık bu bilgilerimizi satıyoruz. Özellikle Balıkesir'i, Dursunbey'i kutluyorum. Türkiye'de marka olmuş şehirlere bakın, valisi, büyükşehir belediye başkanları, oda, borsa başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları bir araya gelirse, hepsinin yüreği şehir için bir ve beraber atarsa o zaman o şehirler marka şehirler olmuş. Bunun arkasındaki bereket şu, birlik ve beraberlikte bereket, ayrılıkta azap vardır."

Hisarcıklıoğlu, ilçeye bağlı Akbaşlar Mahallesi mevkisinde yapılacak OSB için lojistik istasyonu düşünüldüğünü, bunun yatırımcılara çok katkısı olacağını söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Lojistik istasyon sayesinde inşallah yatırımcılarımız Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi ile ilgilenecektir. Özellikle bölgesi ve coğrafyası itibariyle burada mobilya ve ahşap sektörü üzerine odaklanmamız lazım. Kümelenme bu işin olmazsa olmazıdır. Biz bu konuda Dursunbey'in tanıtımı ve sanayicilerin gelmesi noktasında her türlü desteği vereceğiz. İlçe bazlı teşviğe geçilmesi noktasında Dursunbey inşallah başka bir noktaya doğru sıçrar."

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek de Dursunbey'in doğum sancısı çektiğini belirterek, "İnşallah bu doğum hayırlı olacaktır, ben buna inanıyorum. Bir gayrete ihtiyaç vardı, sanayi bölgesinin kurulmuş olması için devlet de uğraşıyor. Sizler de bir adım atmışsınız, inşallah milletvekillerimizle, mahalli yöneticilerimizle, valilerimiz, belediye başkanlarımızla birlikte bize de ne düşüyorsa biz de fahri bir Dursunbeyli olarak sizlerin hizmetindeyiz." dedi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçıvan da organize sanayi bölgesinin 52 parselden oluşacağını söyledi.

Bahçıvan, OSB'nin kente katkısının büyük olacağını vurgulayarak, "Sektörel ve ilçe bazlı teşviklerin verilmesi, ağaçtan elde edilecek katma değeri yüksek mamullerin üretimlerini artıracak. Bunun sonucunda da ithal ettiğimiz bazı ürünlerin ilçemizde de üretilerek döviz kaybının daha az olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da katıldı.