Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz.

Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde gece saatlerinden beri etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle mahsur kalan 58 kişi kurtarıldı, ulaşıma kapanan bazı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde gece saatlerinden beri etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle mahsur kalan 58 kişi kurtarıldı, ulaşıma kapanan bazı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

Cumayeri ilçesinde sağanak yüzünden Melen Çayı'nın taşması sonucu toprak kayması ve su baskınları meydana geldi.

Beş ulaşım sağlanan yol ile köyler arasındaki bazı köprülerin zarar gördüğü taşkında mahsur kalanlara ulaşılması için çalışma başlatıldı.

Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında birçok noktada meydana gelen heyelanın ardından köylere ulaşımın sağlandığı yol kapandı.



Yağışın sürdüğü bölgede sel sularının evlerin birinci katına ulaşması nedeniyle çatılara çıkanlar, ekiplerin gelmesini bekledi.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri, mahsur kalanlara ulaşmak için yoğun çaba sarf etti.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın koordinesinde Dokuzdeğirmen köyünde oluşturulan kriz merkezinde Genelkurmay Başkanlığından kurtarma helikopteri istendi.

Arama kurtarma ekipleri de araçlardan köylülerin burada toplanmasına ilişkin anons yaptı.



Vali Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nehir Evleri'nde 10 arkadaşımız mahsur. Genelkurmay Başkanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığımız, AFAD Başkanlığımız vasıtasıyla bildirimde bulunduk, talebimizi yaptık. Helikopter bekliyoruz. İnşallah helikopter geldiğinde arkadaşlarımızı kurtaracağız." diye konuştu.

AA muhabiri, kurtarma çalışmalarına destek verdi

Bölgeye akşam saatlerinde haber yapmak üzere giden ve toprak kayması sonucu rafting tesisine sığınarak mahsur kalan Anadolu Ajansı (AA) Cumayeri muhabiri İsa Keleş, kriz merkezi ile irtibat kurarak kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Kriz merkezinde Genelkurmay Başkanlığından istenen kurtarma helikopteri, Eskişehir'den havalanarak bölgeye ulaştı. Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu rafting tesisinde mahsur kalan 8 kişi, helikopterle kurtarıldı.

Hava muhalefeti yüzünden Düzce'ye iniş yapamayan helikopter, Sakarya'daki Yeni Sakarya Atatürk Stadı'na indi. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 8 kişi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma, Toyotasa Acil Yardım ve Yenikent Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Melen Çayı'nın debisinin yükselmesi sonucu tarlalar su altında kaldı. Ulaşım sağlanamayan köylerdeki bazı evlerde hasar oluşurken bölgedeki bazı rafting tesisleri kullanılamaz hale geldi.



Bölgede yol açma çalışmalarının ardından hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

Akçakoca'da birçok iş yeri ve araç su altında kaldı

Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle merkezden geçen Çivi Deresi'nin taşması sonucu birçok iş yeri ve bazı araçlar su altında kaldı.

Kuvvetli sağanak ve toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan köylerdeki vatandaşlar, helikopterlerle il merkezine sevk edildi. Kent merkezindeki 18 Temmuz Stadı'na getirilen kişilere, sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Akçakoca'ya bağlı Dilaver köyünde kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kalan 21 fındık işçisinin kurtarıldığını bildirdi.

Vali Dağlı, bölgede su baskını ve toprak kayması sonucu mahsur kalanların 5 helikopterle kurtarıldığını söyledi.



Bölgede çalışmaların devam ettiğini belirten Dağlı, şunları kaydetti:



"Rafting tesislerinde mahsur kalan 8 kişi sabah saatlerinde kurtarıldı. Tesislerde bulunan ve köylerine gitmek istediklerini söyleyen 3 kişiye de ulaşıldı. Dilaver köyden 21, Esmahanım köyünden 16, Uğurlu köyünden 8 kişi kurtarıldı.



Şu anda oraya çalışma için giden ekipler var. Onları kurtaracağız. Tek tük vatandaş bilgisi gelirse onları kurtaracağız. 'Uğurlu köyünde Akçakoca Kaymakamı mahsur kaldı' diye haberler var. Böyle bir durum yok. Kaymakam görevinin başında."



Dağlı, bölgede yağışın aralıklarla devam ettiğini dile getirerek, "İnşallah kısa zamanda kapalı yolları açacağız. Kayıp ve can kaybı yok şu anda. Toplam 12 köy ağır etkilendi. Yol açma çalışmalarının ardından hasar tespiti yapılacak." diye konuştu.

Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş, "Yağmur şu an biraz dindi. Can kaybı olmaması bizim için teselli. Cami altındaki dükkanları su bastı. Bazı araçlar denize kadar sürüklendi. Zararımız çok büyük. Dükkan ve mekanları su bastı, Allah Düzce'nin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Selden 23 köy etkilendi

İçişleri Bakanlığından, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin, Jandarma Genel Komutanlıgˆından ve Genelkurmay Bas¸kanlıgˆından 5 helikopter ile Sakarya ve Zonguldak I·l AFAD ve Jandarma Arama Genel Komutanlıgˆından arama kurtarma personelinin bo¨lgeye sevk edildiği, 51 vatandaşın kurtarılarak güvenli alana intikallerinin sağlandığı belirtildi.

TBMM Genel Kurulundaki 11. Kalkınma Planı görüşmelerine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Düzce'deki sel ve heyelan felaketinde arama kurtarma faaliyetleri sonucu 51 vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi. Oktay, sel baskınından zarar görenlere gereken yardımı yapacaklarını kaydederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Düzce Valiliğinden, sağanak ve toprak kaymasından Cumayeri, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde 23 köyün etkilendiği ve köylere ulaşım çalışmalarının tüm hızıyla sürdürüldüğü bildirdi.

AA ekibi, sel bölgesini havadan görüntüledi



Cumayeri ilçesinde kuvvetli sağanak ve heyelanın etkili olduğu bölge, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından drone ile görüntülendi.

Bölgeye sevk edilen Kızılay, AFAD ve jandarma ekipleri, çalışmalarını sürdürürken DSİ, Düzce İl Özel İdaresi ve çevre belediyelerden gelen iş makineleri yolu kapatan çamur ve ağaç parçalarını temizliyor.

Öte yandan, ev ve iş yerlerini su basan bölge halkı da temizlik çalışmasına başladı.



Türk Kızılay'dan yardım

Gece saatlerinden beri etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle Düzce ile Sakarya'yı birbirine bağlayan Melenağzı Köprüsü de ulaşıma kapatıldı.

Düzce Valisi Dağlı, "Şu anda tehlike arz etmesi nedeniyle iki ili birbirine bağlayan köprümüz ulaşıma kapandı. Çalışmalar başladı. Bu bölgede yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile görüşmelerimiz ve ortak çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede bu yolda ulaşımı sağlayacağız." diye konuştu.

Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın da Esmahanım köyüne helikopterle 500 kişilik gıda, su, battaniye ve hijyen seti yardımı yapıldığını kaydetti.



Bölgeden il merkezine getirilen vatandaşlara kıyafet ve battaniye yardımının yanı sıra sıcak yemek ikramında bulunuluyor.

Cumayeri Kaymakamlığında oluşturulan kriz merkezini ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yaptığı açıklamada, "Toplam 23 köyümüz etkilenmiş durumda. Bu 23 köyden 4'ünde kurtarma faaliyeti şu ana kadar icra edildi. 58 vatandaşımız kurtarıldı, halen ulaşacağımız 8 vatandaşımız var. Bunlara ulaşımımız var yani iletişimimiz var. Helikopterlerimiz faal, çok kısa süre içinde onları da alacağız." ifadelerini kullandı.

Çataklı, herhangi bir kayıp ihbarı alınmadığını dile getirerek, "Mümkündür ki bulunduğu yer itibarıyla kendini riskte görmeyip haber vermemiş vatandaşlarımız da olabilir. O tür durumların ortaya çıkması durumunda da ilgili kurumlarımızın iletişim kanalları açık." şeklinde konuştu.

Meteoroloji yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bölgede metrekareye 162 kilogram yağış düştüğünü belirten Çataklı, bunun yüksek bir miktar olduğunu, sel ve heyelana yol açtığını ifade etti.



Genelkurmay Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, AFAD, Devlet Su İşleri, Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve itfaiye ile sivil toplum kuruluşu ekiplerinin çalışmalara katıldığını anlatan Çataklı, şu bilgileri verdi:



"Geçmiş olsun, şükür ki can kaybımız yok. Şu ana kadar ulaşan bilgiler arasında olay nedeniyle yaralanma da söz konusu değil. Her türlü ihtiyaç karşılanacak. İlk etapta harcamalar için Valiliğimize 500 bin liralık acil yardım ödeneği aktardık. İlave ihtiyaç olursa onları da gidereceğiz. İl Afet ve Acil Durum Merkezimiz çalışmalarını yürütüyor.

Arkasından hasar tespit çalışmaları yapılacak. İlk anda çıplak gözle hasarın ne olduğunu söylemek çok gerçekçi olmayabilir ama objektif kriterleri var bunların."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Düzce'yi sel ve heyelan vurdu! Mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı, bazı köylere ulaşılamıyor

İçişleri Bakanlığından Düzce açıklaması: 51 kişi kurtarıldı

Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü! O anlar saniye saniye görüntülendi

Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta korkutan yangın