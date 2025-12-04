Yine pencere yine şüpheli kadın ölümü! Genç avukat hayatını kaybetti - Son Dakika
Yine pencere yine şüpheli kadın ölümü! Genç avukat hayatını kaybetti

Yine pencere yine şüpheli kadın ölümü! Genç avukat hayatını kaybetti
04.12.2025 16:05
Yine pencere yine şüpheli kadın ölümü! Genç avukat hayatını kaybetti
Pencereden düşerek hayatını kaybeden şüpheli kadın ölümlerine bir yenisi Edirne'den eklendi. 2 yıl önce barodan kaydını sildirip üniversitede büro personeli olarak görev yapan Selda Özkan İlte, yaklaşık 5 metre yükseklikteki odasının penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İlte, kentte düzenlenen avukat günü törenine 7 aylık bebeğiyle katılarak gündeme gelmişti.

Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda büro personeli olarak görev yapan Selda Özkan İlte (35) henüz belirlenemeyen nedenle 2'nci kat penceresinden düştü.

Yine pencere yine şüpheli kadın ölümü! Genç avukat hayatını kaybetti

PENCEREDEN DÜŞEN GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İlte'nin düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Selda Özkan İlte, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yeri inceleme ekipleri İlte'nin düştüğü alanda inceleme yaptı. İlte'nin evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Yine pencere yine şüpheli kadın ölümü! Genç avukat hayatını kaybetti

BARODAN KAYDINI SİLDİRMİŞ

Avukat olan Selda Özkan İlte'nin Edirne Barosu'ndan kaydını 2 yıl önce sildirip, TÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda büro personeli olarak göreve başladığı belirtildi.

Yine pencere yine şüpheli kadın ölümü! Genç avukat hayatını kaybetti

AVUKATLAR GÜNÜ TÖRENİNDE GÜNDEM OLMUŞTU

Edirne'de düzenlenen avukatlar günü törenine 7 aylık bebeğiyle katılan genç kadın, o gün gündem olmuştu.

Yine pencere yine şüpheli kadın ölümü! Genç avukat hayatını kaybetti
Yine pencere yine şüpheli kadın ölümü! Genç avukat hayatını kaybetti
Yine pencere yine şüpheli kadın ölümü! Genç avukat hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Yine pencere yine şüpheli kadın ölümü! Genç avukat hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yine pencere yine şüpheli kadın ölümü! Genç avukat hayatını kaybetti - Son Dakika
