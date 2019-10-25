Edirne'den kısa kısa

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Edirne Kan Bağışı Merkezince hayata geçirilen "Her Bağış Üç Hayat" projesi kapsamında kan bağış kampanyaları devam ediyor.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kan ihtiyacına katkıda bulunmak, kan ihtiyacının sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekmek ve gönüllü kan bağışının önemini anlatmak amacıyla başlatılan projenin başarıyla sürdüğü belirtildi.

Proje kapsamında ekim ayı içinde düzenlenen bağış kampanyalarında, Lalapaşa Hacıdanişment İlkokulu ve Ortaokulu, Uzunköprü Atatürk Ortaokulu, Keşan Yekta Baydar Ortaokulu ve Keşan Batı Koleji'nde toplam 457 ünite kan bağışında bulunuldu.

Kaymakam Aslantatar'ın köy ziyaretleri

İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçeye bağlı Koyuntepe köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Aslantatar, köyde incelemede bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy sakinleriyle de sohbet eden Aslantatar, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

"İkamet Bilgilendirme Sistemi" toplantısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Edirne Göç İdaresi işbirliğinde geliştirilen "İkamet Bilgilendirme Sistemi"yle ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, hazırlanan sistemle ilgili bilgiler verildi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, uluslararası öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için, teknolojiyi de kullanarak yeni bir sistemin hayatın geçirildiğini belirtti.

Uluslararası öğrencilerin kayıt yenileme dönemlerinde yaşanan sorunların önüne geçmek ve öğrencilerin mağdur olmasını engellemek amacıyla hayata geçirilen sistemin ilk olma özelliğini taşıdığını belirten Tabakoğlu, "Sistemin ilk versiyonunda öğrenciler, Üniversitemiz tarafından İl Göç İdaresi'ne nasıl bilgi verildiğini, kaç gün içerisinde ikametlerinin kesileceğini, normal şartlarda ikametlerinin ne zamana kadar devam edeceğini görebilecek. Sisteme

entegre SMS sistemi ile öğrencilere e-posta haricinde cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla ikamet durumları hakkında bilgilendirme yapılabilecek. Sistemin geliştirilmesi ve birçok alanda kullanılmasını sağlama çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Edirne Belediyesi tarafından Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü bünyesinde gerçekleştirilen "Atatürk'ün Çocukları Cumhuriyeti Resmediyor" konulu resim yarışmasının sonuçları belli oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmaya 148 öğrenci katıldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda Şükrüpaşa İlkokulu 4/E sınıfı öğrencisi Nisanur Orbağ birinci, Özel Filiz Okulları 4/B Sınıfı Öğrencisi Melis Sezer ikinci, Özel Edirne Meriç Koleji 1/A Sınıfı öğrencisi İdil Aydın üçüncü oldu. Ayşe Ada Akçiçek, Bartu Arı ve Eylül Yavuz da Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, 29 Ekim'de Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde yapılacak törenle teslim edilecek.