Balıkesir'de bir balıkçının 10 metre boyunda köpek balığı gördüğü iddiası bölgede endişe yarattı - Son Dakika
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Balıkesir'de bir balıkçının 10 metre boyunda köpek balığı gördüğü iddiası bölgede endişe yarattı

27.12.2022 11:38

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir balıkçı, teknesinin 6 buçuk metre olduğunu, gördüğü köpek balığının ise en az 10 metre olduğunu savundu. Bu iddia sonrası balıkçılar, teknelerinin köpek balığı tarafından alabora olmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Edremit Körfezi'nde balıkçılık yapan Berat Üveyik, 6 buçuk metrelik teknesiyle Ayvalık'tan Gemiyatağı mevkiisine gitti. Deniz yüzeyinde bir köpek balığının sırtının teknesine doğru yaklaştığını fark ettiğinde cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Üveyik, köpek balığının yaklaşık 10 metre boyunda olduğunu iddia ederken, teknesinin hemen yanı başından geçip giderken çok korktuğunu söyledi. Balıkçı Üveyik, 6 buçuk metrelik balıkçı teknesinden çok daha büyük olan köpek balığının saldırıya geçmesi halinde hem teknesini alabora edebileceğini hem de kendisine çok ciddi zarar verebileceğini savundu.

Türk balıkçı gördüğü köpek balığının boyutunu söyledi, arkadaşları bile hayret etti

"BOYU BENİM TEKNEMDEN ÇOK DAHA UZUNDU"

Gördüğü dev deniz canlısının köpek balığı mı yoksa bir balina türü olup olmadığından emin olamadığını kaydeden Berat Üveyik, "Kısa sürelide olsa videosunu çektiğim balığın boyu ve genişliği tekneminkinden çok daha uzundu. O an için karadan yaklaşık 20-25 metre uzaklıktaydım. Denizin yükseklik seviyesi de 2-2,5 metre civarındaydı. Kaya desen kaya değil, arkadaşıma seslendiğimde bunun suyun içindeki bir dalgıç olabileceğini düşündü. Ancak yanıma gelip, o an videosunu çekmekte olduğum deniz canlısını görünce o da çok şaşırdı. Balığın sadece kuyruğu bile içinde bulunduğumuz teknemin genişliğinden çok daha genişti. O an arkadaşımla benim korkudan elimiz ayağımız titredi. Aslında bu deniz canlısının daha çok video ve fotoğraflarını çekmek istiyordum. Ama o an korkudan bunu yapamadım" dedi.

Türk balıkçı gördüğü köpek balığının boyutunu söyledi, arkadaşları bile hayret etti

"KÖPEK BALIĞI AMA TÜR TAYİNİ YAPMAK ZOR"

Öte yandan videoları izleyen Ayvalık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Mustafa Turhallı ise, görüntülerdeki devasa balığın bir cins köpek balığı olduğunu ancak videolardaki görüntüye bakarak bunun tür tayinin yapılabilmesinin çok zor olduğunu kaydederek, "Ancak incelemelerimize ve tahminlerimize göre balıkçı arkadaşın cep telefonuyla görüntülediği deniz canlısı bir köpek balığı. Muhtemelen bu bir tür 'camgöz' ya da halk değimiyle 'Pamuk' olarak isimlendirilen bir tür olduğu düşünülebilinir" dedi.

Türk balıkçı gördüğü köpek balığının boyutunu söyledi, arkadaşları bile hayret etti

"BUGÜNE KADAR SALDIRILARI OLMADI"

Köpek balıklarının Edremit Körfezi ve Ayvalık açıklarındaki bölgede yoğun olarak bulunduğunu vurgulayan Turhallı, "Ama bölgemizdeki köpek balıklarının beslenme şekilleri, plankton ve küçük balıklarla gerçekleşmektedir. Bu yüzden de bu balıkların herhangi bir tehlikesi bulunmamaktadır. Bugüne kadar bu balıkların insanlara yönelik herhangi bir saldırısı olmamıştır" diye konuştu.

Ayvalık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Mustafa Turhallı, balıkçı Berat Üveyik'in çektiği görüntülerdeki devasal balığın boyunun 10 metre olmasa da, 5-6 metre olabileceğine işaret ederek, "Vatandaşlarımız ve balıkçılarımız rahat olsunlar. Devasal gibi görünseler de bu balıklar zararlı değildir" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Ömer Dag: BENIİM HİÇ BİR ZAMAN ANLAYAMADIĞİM TEK BİR ŞEY BAKIKESİRDE DENİZ YOKK AMA ADI GEÇEN BALIKESİRDE HEP DENİZ VAR GİBİ KONUŞULMASI DENIZ NERDEEEEEE BALIKESİR NEREDE GERÇEKTEN BUNU HİÇ BİR ZAMAN KABULLENMEDİM KABULLENEMİYORUMDA PESS Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ugur Erdogan: Ne demisler kacan balık buyuk olur... 10 metre ..ya uzunlugu tam bilmiyor balikci arkadas ya da gozunde problem var Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Edremit Körfezi, Hisarcık, Gömeç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de bir balıkçının 10 metre boyunda köpek balığı gördüğü iddiası bölgede endişe yarattı - Son Dakika

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