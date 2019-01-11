Ege'de Tarım Bayramı Bakan Dr. Pakdemirli'nin Katılımıyla Kutlandı

Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen " Türkiye'de Tarım Eğitiminin 173. Yıl Dönümü" programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Ege'nin incisi İzmir, Ege Üniversitesi ise İzmir'in birinci üniversitesidir. Ege Üniversitesi köklü geçmişiyle eğitime ve bilime öncülük yapan bir üniversitedir. Geçtiğimiz ay Ege Üniversitesinden bir grup akademisyenimiz bakanlığımıza gelerek ürettiği projeleri sundular. Bu bizi çok mutlu etti. Bu uygulamanın yaygınlaşmasını arzuluyoruz" dedi.

Mekteb-i Zirai Şahane'nin 10 Ocak 1846 tarihinde kurulması ile başlayan Türkiye'de tarım eğitiminin 173. yıldönümü dolayısı ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla bir program düzenlendi. Etkinliğe Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Milletvekilleri, Protokol Üyeleri,Tarım ve Orman Bakanlığı Bürokratları, üniversite yönetimi, senato üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Tarımın önemine değinen Bakan Dr. Pakdemirli, "Bir ülkede savunma ne kadar önemliyse, tarım da o kadar önemlidir. Ben her konuşmamda değiniyorum, tarımı olmayan ülke mutfağı olmayan eve benzer. Önümüzdeki yıllarda dünya nüfusu giderek katlanacak. Bugünkü tarımsal ihtiyaç yüzde 50 oranında artacak. Gelecekte dünyayı doyurabilen ülke en gelişmiş ülke olacak. Bu yüzden akılcı ve gerçekçi projelerle tarıma yön vermeye ve tarımsal üretimi kalkındırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin tarımsal hasılatta Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nci olduğunu belirten Bakan Dr. Pakdemirli, "Çevreye duyarlı hassas politikalar üretiyoruz. Çiftçilerimiz ile sık sık bir araya geliyoruz. Çiftçilerimizi yol gösterici olarak kullanıp projelerimizi bu doğrultuda üretiyoruz. Ben tarım konusunda en iyi danışmanın çiftçilerimiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin 2023 yılı için tarımsal ihracat hedefinin 2 milyar dolar olduğunu vurgulayan Bakan Dr. Pakdemirli, "Fındık, kiraz, kayısı ve incirde dünya lideriyiz. Zeytin'de dünyada ikinciyiz. Zeytin alanında da lider olmak için projelerimiz devam ediyor. Tohum arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yerli tohum, endemik zenginliğimizi koruma ve katma değerin ülkemizde kalması adına çok önemli. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda yerli tohumda üretimimizi 150 bin tondan 1 milyon tonun üzerine çıkardık. Tüm bunlar ışığında 2023 için 1 milyar dolar hedefimizi tam 2 katına yükselterek, 2 milyar dolara çıkardık" diye konuştu.

"Türkiye'ye dünyadaki insan sayısı kadar fidan dikmek istiyoruz"

Türkiye'nin orman varlığını arttıran nadir ülkelerden olduğunu ifade eden Bakan Dr. Pakdemirli, "Orman ve tarımın bir araya getirilerek, bir bakanlık altında birleştirilmesi çok istikrarlı bir karar olmuştur. Buradan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü orman su demek, tarım da sudan beslenmek demektir.Bu yüzden iki bakanlığın birleştirilmesi projeleri daha verimli hale getirmiştir. Ormanlar konusunda artış sağlayan nadir ülkelerdeniz. 2023 yılına kadar Türkiye'ye dünyadaki insan sayısı kadar fidan dikmek istiyoruz. Şuan dikmiş olduğumuz fidan sayısı 4,5 milyarı buldu" dedi.

Türkiye'nin erozyonla mücadelede dünyada birinci ülke olduğunu ifade eden Bakan Dr. Pakdemirli, "Erozyonla mücadelede ciddi yol kat ettik. Suyun başarının anahtarı olduğunu biliyoruz. Su tarımsal üretimde önemli katalizör etkiye sahip. Su ile ilgili önümüzdeki süreçler için planladığımız ciddi yatırımlar yer alıyor. Suya yol kadar önem veriyor, Türkiye'de bulunmayan yer altı barajları üzerinde ciddi çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

İlerleyen günlerde kenevir üretimini arttırmak için çalışmaların yapılacağını belirten Pakdemirli, bakanlık olarak şu anda 19 ilde kenevir üretimine izin verdiklerini, ticari faaliyetin arz ve talebine göre lokasyonları da büyüteceklerini duyurdu. Çiftçiyi koruyup, tüketiciyi kollayacaklarını belirten Bakan Dr. Pakdemirli, "Yakın zamanda Havza Bazlı Yönetim Sistemi'ne geçeceğiz. Havzalarla yetkimizi paylaşıp, ürün desenlerini havzalarının seçmesinin, optimizasyonları da kendilerinin yapmasının sağlayacağız. Böylece Ankara'dan değil, yerinden yönetimi sağlayacağız" diye konuştu.

Bakan Dr. Pakdemirli, "Malumunuz üzere, atık yönetimi konusunda basında yer alan plastik poşet kullanımını azaltmaya yönelik önemli adımlar atıldı. Biz de bakanlık olarak bunu destekliyoruz. Bu amaçla gücünü arttırmaya çaba gösteren kadın birliklerinin file üretebilmeleri için de malzeme temin ediyoruz. Doğaya biraz daha katkımız olur diye düşünüyorum" dedi. Geliştirilen prototip kulak küpesinden de bahseden Bakan Dr. Pakdemirli, "Prototip kulak küpesini, Türkiye'deki hayvan sayısının tespitine ve hayvan sağlığının kontrolüne yönelik geliştiriyoruz. Bu projemiz başarılı olursa 17 milyon hayvana takılmasını sağlayacağız. Örneğin bir kurbanlık hayvanın tüm geçmişini öğrenme olanağına kavuşacağız" dedi.

Programın açılışında konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin Tarım Haftası ve Tarım Bayramı münasebetiyle Ege Üniversitesine teşriflerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek "Tarım camiamızın bu anlamlı gününde üniversitemizi şereflendirdiği için Sayın Bakanımıza şahsım ve üniversitem adına teşekkür ediyorum" dedi. Prof. Dr. Budak, "Tarım sektörü, Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Ülke ekonomimizdeki tarımın payı, diğer gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında çok yüksek orandadır. Dünyada 17. büyük ekonomi olan Türkiye, Avrupa'da tarımsal üretimde birinci sırada, önemli bir yere sahiptir" dedi.

Tarım alanında yaşanan sorunlara çözüm üretmenin yolunun bilimsel çalışmalar yapmaktan ve yeni modeller geliştirmekten geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Budak, "Sorunların çözümünde kayda değer bir gelişim sağlanabilmesi için, tarımda süregelen geleneksel yöntemlerin haricinde, hayvanların bakımı ve toprağın işlenmesinden, ürünün sofraya gelmesine kadar olan süreçlerde "Endüstri 4.0" uygulanması gerekliliği kaçınılmazdır. Bu sayede bütünleşik, öğrenen ve kendisini yeniden programlayan sistemler, toprak işlemeden hasada, kayıpsız lojistiğe; hatta geliştirilen dikey tarım uygulamalarına ve akıllı hayvancılık tesislerine kadar pek çok alanda kullanılabilecektir.Bunun ötesinde tarım sektörü, Tarım 4.0 sayesinde, sadece tarla ve çiftlikte kalmayarak, değer zincirini tamamladığı gıda ve diğer sektörlerle gerçek zamanlı entegrasyonu sağlayarak arzu edilen toplumsal refaha ve verimlilik seviyesine ulaşabilecektir. Biz Ege Üniversitesi ailesi olarak tarımda yaşanan sıkıntıların farkındalığıyla hareket ediyor ve bu sorunun çözümü için yeni projeler geliştirmeye,bilimsel çalışmalar yürütmeye tüm gayretimizle devam ediyoruz.Özellikle tarımın içinden gelen bir çiftçi çocuğu ve şimdide ziraatçı bir Rektör olarak,ülkemizin varoluşu ve geleceği açısından stratejik öneme sahip tarım sektörüne ilişkin her türlü bilimsel çalışmanın paydaşı olma gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

"Veterinerlik Fakültesi ile bölgeye hizmet vermek istiyoruz"

Ege Üniversitesi olarak YÖK, Tarım ve Orman Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları ile işbirliği halinde olduklarını ifade eden Prof. Dr. Budak, bütün paydaşlarla üniversitenin bilgi ve birikimini paylaşacaklarını söyledi. Mutdispliner bir anlayışla tarım ve ziraat alanında projeler hazırladıklarını ifade eden Prof. Dr. Budak,"Kampüsümüzün girişinde yer alan Veterinerlik ve Hayvancılık Araştırma Enstitüsünün, YÖK Başkanımızın takdirleri ve Bakanımızın destekleri doğrultusunda Veterinerlik Fakültesine dönüştürerek bölgeye hizmet vermek istiyoruz. Tarım camiamızın bu anlamlı gününde üniversitemizi şereflendirdiği için Sayın Bakanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Üniversitemiz devletimizin ve milletimizin emrindedir. Her türlü projede yanınızda olmak istiyoruz" diye konuştu.

Program öncesi Bakan Dr. Pakdemirli'yi makamında ağırlayan Rektör Budak, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Fakültemiz 64 yılda, on binlerce ziraat mühendisi yetiştirdi"

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum, "Bugün bizler için gerçekten özel bir gün. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci kurulan Ziraat Fakültesi olarak; fakülte tarihimizde ilke kez, tarım bayramı etkinliği kapsamında güzel İzmir'imizden çıkmış genç ve dinamik bir Tarım Bakanını ağırlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Rektörümüzün davetlerini karşılıksız bırakmayıp bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadınız. Fakültem adına teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere ülkemizde tarım faaliyetleri 1846 yılında Mekteb-i Zirai Şahane'nin kurulmasıyla başlamıştır. Günümüzde çok sayıda ziraat fakülteleri ve çeşitli yüksekokullar ile tarım eğitim ve öğretimine devam edilmektedir. Fakültemiz 64 yıllık tarihi boyunca on binlerce ziraat mühendisi yetiştirmiş ve ülkemizin hizmetine sunmuştur. Tarım, stratejik bir sektördür. Tarımsal üretimin önemini kaybetmesi hiçbir zaman söz konusu olamaz. Tarımsal üretim ülkemiz için hayati önem taşımakta ve bağımsızlığı sağlayan unsurların başında yer almaktadır. Biz de bu üretime katkı sağlamak için üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız" diye konuştu.

Ege Üniversite Öğrenci Temsilcisi Mehmet Tok ise"Tarım sektörü son yıllardaki teknolojik gelişmelerle birlikte önemli bir yatırım alanı olmuştur. Sektörde akıllı tarım uygulamaları ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu gelişmeler ziraat mühendislerine yeni fırsatlar yaratmaktadır. Ziraat öğrencileri olarak bu fırsatları değerlendirmek adına alacağımız akademik eğitim son derece önemlidir. Eğitim hayatımız boyunca gelişen teknolojileri takip ederek farklı alanlarda kendimizi geliştirip, mezun olmamız önem kazanmaktadır" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında "Ege Üniversitesi Ulusal Kesintisiz Tarımsal Üretim Projeleri" çalıştayı da yapıldı.