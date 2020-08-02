Ege yangınlarla boğuşuyor - Son Dakika

İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa'da farklı noktalardan ardı ardına yangın haberleri geldi

İzmir'de ctesi günü peş peşe dört ayrı noktada yangın çıktı. Ekipler Menderes, Bornova, Urla ve Kemalpaşa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale etti. Yangın yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde de sıcak saatler yaşandı.Cumartesi saat 16.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınında tahliye edilen 3 orman köyünde 10 ev yanarken alevlerin ulaştığı 16 ev ise itfaiyenin gayretiyle yanmaktan kurtarıldı.

Manisa'daki yangına 7 helikopter, 64 arazöz, 2 ilk müdahale aracı 11 dozer ve 250 söndürme işçisi ile müdahale edildi.

Bu arada mahallelerde bulunan küçükbaş, büyükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının da tahliyesi için çalışma yapıldı. Muğla Turgutreis'te de makilik alanın 3 yerinde yangın çıktı. Yangında 50 hektar alan zarar gördü. Yangına 2 orman arazözü, 7 itfaiye aracı, 2 özel şirkete ait su tanker, 20 itfaiye eri, 10 orman işçisi müdahale etti.

Aydın Çine kırsal Akçaova Mahallesinde de cumartesi öğle saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisi ile Muğla Yatağan ilçesine sıçradı. yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Bölge sarp olduğu için söndürme çalışmaları güçlükle yürütüldü.

(İHA)