Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Yolsuzlukla Mücadele ve Ombudsmanlık Kurumları Başkanları Özbekistan'da toplandı - Son Dakika

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Yolsuzlukla Mücadele ve Ombudsmanlık Kurumları Başkanları Dördüncü Toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Özbekistan hükümeti ile EİT tarafından ortak düzenlenen ve örgüte üye Azerbaycan, İran, Pakistan, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan'dan 50'ye yakın yetkilinin katıldığı toplantıda Türkiye'den Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet de yer aldı.

Örgüte üye ülkeler arasındaki yolsuzlukla mücadele ve insan haklarının temin edilmesiyle ilgili meselelerin ele alındığı toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva yaptığı konuşmada, örgüte üye ülkelerin insan hakları ve yolsuzlukla mücadele konularında birbiriyle sıkı iş birliği içerisinde olmaları gerektiğini kaydederek, bu toplantının örgüte üye ülkeler arasında insan haklarının temini ve yolsuzlukla mücadele konularındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Narbayeva, örgüte üye ülkelerle Özbekistan'ın politikasının önceliklerinden olan insan hakları temini ve yolsuzlukla mücadele konularında yapıcı iş birliğine hazır olduklarını aktardı.

Özbekistan Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Başkanı Akmal Burhanov da Özbekistan'ın ilk defa böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptığını anımsatarak, artık bu toplantının düzenli olarak yapılması gerektiğini belirtti. Burhanov, ülkesinin yolsuzlukla mücadele konularında örgütün diğer ülkeleriyle iş birliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Malkoç da toplantıyla ilgili Türk basınına yaptığı açıklamada, örgüte üye ülkelerin dayanışma ve iş birliği içerisinde olması gerektiğini belirterek, "Son yıllarda İslam dünyasında meydana gelen sıkıntılar ve sorunların çözümünde dayanışma çok önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konulara son derece önem veriyor. Gerek Myanmar gerek Filistin konusunda veya Avrupa'daki Müslümanların yaşadıkları sorunlar konusunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumu açık ve net." dedi.

Özbekistan'ın son yıllarda önemli reformlar yaptığını anımsatan Malkoç, "Özbekistan'ın kalkınması hem kendisi hem bölge hem de İslam dünyası için önemli. Bu açıdan bu toplantının hayırlara vesile olacağına inanıyorum. İslam ülkeleri arasındaki bu tür dayanışmalar yeni ufukların oluşmasına sebep olacaktır. Bu toplantılar arttıkça, İslam dünyasındaki ülkeler arasındaki sosyal, ekonomik ve siyasi dayanışma geliştikçe, hem İslam ülkeleri ilerleyecek, kalkınacak hem de dünya huzuru ve barışına da katkıda bulunacaktır." ifadesini kullandı.

İlki 2011'de İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen EİT Yolsuzlukla Mücadele ve Ombudsmanlık Kurumları Başkanları Toplantısı daha sonra Tacikistan ve Azerbaycan'da düzenlenmişti.