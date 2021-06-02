Elazığ'da biten kotlar teslim edilmeye devam ediyor, 376 depremzede daha evlerine kavuştu - Son Dakika

Elazığ'da biten kotlar teslim edilmeye devam ediyor, 376 depremzede daha evlerine kavuştu

Elazığ'da deprem sonrasında yapımın başlanan tamamlandıkça teslim edilen konutlardan 376'sının daha kura ile hap sahipleri belirlendi.

Elazığ'da deprem sonrasında yapımın başlanan tamamlandıkça teslim edilen konutlardan 376'sının daha kura ile hap sahipleri belirlendi.

Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 21 bine yakın konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında binlerce konutun teslimatı yapıldı. Yazıkonak ve Akçakiraz beldeleri ile Gümüşkavak, Hicret ve Karşıyaka mahallelerinde TOKİ tarafından teslim aşamasına getirilen 414 konuttan 376'sı için kura çekimi bugün yapıldı. 5 farklı noktada hak sahibi olan 376 depremzede için yapılan kura çekimi İl Özel İdare toplantı salonunda 1. Noter Ahmet Alıcı başkanlığında Vali Erkaya Yırık'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.


Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremden sonra yapımı tamamlanan konutları biter bitmez hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Vali Erkaya Yırık, "24 Ocak 2020 Sivrice depreminden sonra vatandaşlarımız gerek canıyla gerek malıyla bedel ödedi. Bu süreç içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı o süreçte vatandaşlarımızla hemhal olarak onların böyle bir badireyi atlatması için var gücüyle çalıştı. Bu süreç içerisinde çok hızlı bir şekilde 21 bin konut planlanmış, ihale edilmiş inşaatlarına başlanmış ve geldiğimiz bu noktada da biten inşaatların zamana yayılmış bir şekilde hak sahibi vatandaşlarımıza biter bitmez teslim etmeye devam ediyoruz" dedi.


Kentin 5 farklı noktasında yapımı tamamlanan konutların hak sahipleri için bugün kura çektiklerini dile getiren Vali Yırık, "Bugün yine inşaatları tamamlanmış Yazıkonak, Akçakiraz, Gümüşkavak, Hicret ve Karşıyaka mahallemizdeki toplam 414 konutun 376 hak sahibi vatandaşlarımıza kuralarını çekeceğiz. Bunun içerisinde 3 adet iş yeri de bulunmakta, bunları da yine hak sahibi vatandaşlarımıza kurası çekilmek suretiyle tevdi dilecek. Bu süreçte devletimizin yoğun çabasını, insanlarımız mağdur olmasın diye bir an evvel işleri bitirerek vatandaşlarımızı rahata kavuşturma çabasından dolayı teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın bu süreçte göstermiş olduğu dirayet ve hoşgörü kabulü dolayısıyla da vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Yazıkonak, Elazığ, konut, Ocak, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Elazığ'da biten kotlar teslim edilmeye devam ediyor, 376 depremzede daha evlerine kavuştu - Son Dakika

Son Dakika

12:45 Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı 12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:13 Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:53 Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:26 Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu! 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
12:45
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
12:28
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor
12:19
Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı
12:13
İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
12:09
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler
11:58
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi
11:57
Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı
11:53
3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı
11:43
İran'ın en büyük savaş gemisi battı
11:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 12:53:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da biten kotlar teslim edilmeye devam ediyor, 376 depremzede daha evlerine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]