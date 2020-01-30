Elazığ'daki deprem sonrası gelişmelerle ilgili haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığı 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen iyileştirme çalışmaları sürdürülüyor.



Elazığ'da geçen hafta cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremin ardından 6 gün geçti.



Türk Kızılay, Elazığ'da depremden etkilenenlerin yaralarını sarmak için tüm ekipleri ve lojistik kapasitesini seferber etti. 287 afet uzmanı, 28 psikososyal destek ekibi ve 2 bin gönüllüsüyle Kızılay, deprem bölgesindeki yardımlarına devam ediyor.

Elazığ'da depremde yıkılan ve hasar gören binalara ilişkin 8 soruşturma başlatıldı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremde yıkılan binalarla ilgili 7 ve hasar gören binalarla ilgili bir olmak üzere toplam 8 soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde 34 kişinin yıkılan binalarda, 3 kişinin kalp krizi, bir kişinin de başına moloz düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.



Sürsürü Mahallesi'nde çöken binada 14, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan iki binada 14, Gezin'de yıkılan bir binada 3, Çevrimtaş köyünde yıkılan iki yapıda birer, Ilıncak köyünde yıkılan konutta da bir kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:



"Yıkılan her binayla ilgili 7 farklı soruşturma başlatılmıştır. Hasar gören bütün binalarla ilgili ayrı bir soruşturma açılmış olup toplam 8 farklı soruşturmada delil toplama süreci devam etmektedir. Soruşturmalar kapsamında görevlendirilen bilirkişiler yıkılan ve hasar gören binalardan beton örnekleri almıştır. İncelemeler halen devam etmektedir. Yıkılan binaların yapımından sorumlu gerçek ve tüzel kişilerin tespit edilmesi için yerel yönetimlerden ruhsat, proje, plan ve kroki işlemlerinin örnekleri talep edilmiştir."



Açıklamada, depremin ardından sosyal medyada kamu barışını bozucu nitelikte paylaşımlar ve kişilerle ilgili ile evleri hasar gören vatandaşların kiralık ev arayışına girmesi nedeniyle ev fiyatlarında fahiş miktarda artış olduğu iddialarını incelemek üzere ayrı ayrı soruşturmalar başlatıldığı kaydedildi.

Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarını değerlendirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da hasar tespitlerinin yüzde 40 tamamlandığını belirtti.

Kurum, merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 6,8 şiddetindeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde hasar gören binalarla ilgili inceleme yaptı.

Söz konusu mahallede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne ait "MOLAB Bina Analiz ve Test Laboratuvar Aracı"nın tanıtımına katılan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmalarına 1000 kişilik ekiple sahada devam ettiklerini söyledi.



Kurum, Malatya'da ön hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını dile getirerek, "Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık. Şu an itibarıyla Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçelerimizde 58 yıkık, 981 ağır hasarlı binamız var, 3 bin 706 bağımsız bölümden oluşuyor. 823 de orta hasarlı binamız söz konusu. Malatya merkez, Battalgazi köylerimizde, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt ilçelerimizde 475 yıkık, 4 bin 460 ağır hasarlı 20 de acil yıkılacak binamız mevcut." dedi.

Malatya'da kesin hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Elazığ ve Malatya'da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde kalıcı konutlarımıza ilişkin çalışmaları da yürütüyoruz. Bu çerçevede deprem bölgesinde toplamda 6 bin 900 bağımsız bölüme ilişkin kalıcı konut çalışmalarını başlattık. Elazığ'da da 4 bin 350 konut projesi yürütüyoruz. Bu konut projelerinde Mustafa Paşa'da daha önce 2 binamız göçmüştü ve vatandaşlarımız göçük altında kalıp hayatlarını kaybetmişti. Hem Mustafa Paşa hem de Sürsürü Mahallemizde yerinde konut yapma kararı almıştık ve bu çerçevede Mustafa Paşa'da 300, Sürsürü'de 200 konut yapacağımızı ifade etmiştik. Sivrice merkezde 350, Yemişlikteki rezerv alanımızda 2 bin konut üretecek projeyi başlattık."



6 mahallede bütün ekiplerle ve yetkililerle yerinde incelemeler yaptıklarını dile getiren Kurum, "Bu çerçevede Abdullah Paşa Mahallesi yaklaşık 2 bin 200 konuttan oluşuyor. Yüzde 50 ve fazlasında ağır ve orta hasar mevcut. Abdullah Paşa Mahallemizde de yerinde proje gerçekleştireceğiz. Bir taraftan da kalıcı konutlarımızı bu alanda üreteceğiz. Karşıyaka Mahallesi'nde de iskan konutları var. İskan konutları gerçekten ağır hasarlı ve orada vatandaşlarımızın şu an can ve mal güvenliği büyük risk arz ediyor. O sitemizi de boşalttık ve orada da yerinde 500 konut dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



Çelik konstrüksiyondan binalar inşa edeceklerini ifade eden Kurum, şöyle dedi:



"Vatandaşlarımız için ahır uygulamalarını gerçekleştireceğiz. Aynı uygulamanın bir benzerini de Malatya'nın köylerinde 1500 tarım köy uygulaması ile gerçekleştireceğiz. Hem Malatya hem Elazığ hem de ilçe belediyelere nakdi yardımları yaptık. Bu çerçevede İller Bankası Genel Müdürlüğü kanalıyla 20,5 milyon lira nakdi yardım sağladık. Hem valiliklerimize hem belediyelerimize bu anlamda AFAD tarafından iki bölgeye 4'er milyon lira, yine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca da 5'er milyon lira gönderilmişti. Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerimizi tamamladık. Hasar tespitlerini yaparken lazer tarayıcılarımız, mobil laboratuvarlarımız alanda detaylı bir şekilde inceleme yapıp, çalışmaları hızla neticelendirmeye çalışıyorlar."



Gazetecilerin, "Elazığ afet bölgesi ilan edilir mi?" yönündeki sorusu üzerine Kurum, "Afet bölgesi ilanı veya etkilik olurunun birbirinden farkı yok. Etkililik oluru bünyesinde vatandaşlarımızın kalıcı konutlarının inşasına başladık. Projelendirme çalışmalarına başladık. Yine etkililik oluru çerçevesinde hasara ilişkin KOSGEB kredi verecek. Borçların ötelenmesine ilişkin kararlar açıklandı. Dolayısıyla afet bölgesinde alınması ve ötelenmesi gereken her türlü karar alındı." diye konuştu.



Kurum, Elazığ'da kiraların fahiş fiyatta arttığı iddialarını sorması üzerine, Valilik nezdinde Başsavcılığın araştırma yaptığını, geriye dönük gelir ve emlak vergileri ve tüm detaylı incelemelerin yapıldığını bildirerek, "Tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreç başlatılacak." ifadesini kullandı.



Elazığ'daki tüm hasar tespitlerinin harita üzerine işlemiş durumda olduğunu anlatan Kurum, şunları ifade etti:



"Ağır ve orta hasarlı binaların yoğun olduğu alanları mahalle mahalle inceliyoruz. Yerinde yapılması gereken projeleri yerinde, rezerv alanlarında yapılması gerekenleri de rezerv alanlarında yapmak suretiyle projelerimizi geliştireceğiz. Bugün Abdullah Paşa Mahallemize gidip projelerimizi gezdiğimizde 2 bin bağımsız bölümden oluşan alanda yaklaşık yüzde 50 ve üzerinde ağır ve orta hasarlı olduğu görüldü. O alanda da Abdullah Paşa Mahallemizde de yerinde afet konutlarımızı üreteceğiz. Yemişli'de üreteceğimiz konutlarımız zemin artı 3, zemin artı 4'ü geçmeyecek şekilde olacak. 3 artı 1'lerimiz brüt 120 metrekare, 2+1'lerimiz brüt 90 metrekare olacak. Konutları, şehrimize yakışacak, içinde her türlü sosyal donatısıyla en kısa sürede inşa edip, vatandaşlarımıza sunacağız."

Elazığ ve Malatya için toplanan yardım 80 milyon liraya yaklaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ merkezli depremden etkilenenler için açılan yardım kampanyasında banka hesaplarında 51 milyon 843 bin 636, SMS sisteminde 27 milyon 756 bin 380 lira olmak üzere toplam 79 milyon 600 bin 16 lira yardım toplandığını bildirdi.



AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşların hayatlarını normale döndürmek için yürütülen iyileştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliğine 7 milyon, Malatya Valiliğine de 7 milyon lira olmak üzere toplam 14 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği aktarıldı.



Bölgeye ulaştırılan beslenme ve ısınma gibi ihtiyaç malzemelerinin sayısının da artırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda şu ana kadar, banka hesaplarında 51 milyon 843 bin 636 lira, SMS sisteminde 27 milyon 756 bin 380 TL olmak üzere toplam 79 milyon 600 bin 16 TL yardım toplanmıştır."



Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarıyla barınma, beslenme, enerji, haberleşme, hasar tespit ve psikososyal çalışmalar için süreç boyunca toplam 5 bin 702 kişinin çalışmalara katıldığı ifade edilen açıklamada, bölge halkına psikolojik ve sosyal desteğin artırılması için personel sayısının 286'ya çıkarıldığı bildirildi.



Açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"372 tır dolusu ihtiyaç malzemesi, AFAD koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 26 bin 517 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 45 bin 278 yatak, 86 bin 318 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 8 bin 776 ısıtıcı, 219 bin 730 paketli gıda sevk edilmiştir. Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında, Elazığ'da 95 bin 172 öğün, Malatya'da ise 50 bin 400 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir.



Hasar tespit çalışmalarını yürüten 1030 teknik personelin çalışması sonucunda Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta şu ana kadar incelenen 30 bin 848 binadan 547'sinin yıkıldığı, 6 bin 270'inin ağır hasar aldığı, 962'sinin orta ve 10 bin 273'ünün az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 180 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 12 bin 615 binanın ise hasarsız olduğu belirlenmiştir."



Deprem bölgesinde kiraların fahiş miktarda arttığı iddiasına soruşturma

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremin ardından kiraların fahiş miktarda arttığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, yaptığı açıklamada, 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşların kiralık ev arayışına girdiği ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 Sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında araştırma ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Malatya'da deprem nedeniyle 9 ilçede daha okullar 10 Şubat'ta açılacak



Valilikten yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem nedeniyle Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinin yanı sıra Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10 Şubat'a kadar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.



Dün, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okulların 10 Şubat'ta açılacağı kaydedilmişti.

Bakan Kurum, evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya geldi



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremde evleri hasar gören depremzedeleri ziyaret etti.



İLBANK Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya katılan Bakan Kurum, daha sonra Abdullahpaşa Mahallesi'nde evleri hasar gören depremzedelerle görüştü. 68 yaşındaki Bekir Bayram, evinin depremde zarar gördüğünü ve taşınma çalışmalarına başladıklarını belirterek, devletin her zaman yanlarında olduğunu, ihtiyaçlarını karşıladığını kaydetti.

Bakan Kurum ise devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

Hicret, Aksaray, Kızılay, Yazıkonak ve Sürsürü mahallelerinde incelemelerde bulunan Kurum, yetkililerden bilgi aldı, vatandaşların taleplerini dinledi.



Evlere giren ve depremin neden olduğu tahribatla ilgili inceleme yapan Kurum, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

AFAD Elazığ'da 15 yerde ücretsiz WiFi ve şarj noktası kurdu



AFAD, Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8'lik depremin etkilerini azaltmak ve bölgede yaşayanların hayatlarını normale döndürmek amacıyla yürütülen iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda ücretsiz internet hizmeti sunmak için Malatya Caddesi ve Harput ile arasında mahalle parklarının da yer aldığı 15 ayrı yerde ücretsiz WiFi ve şarj noktaları oluşturuldu.

Depremden etkilenen Malatya'da bir bahçeden kaynak suyu çıktı



Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kaynak suyu akmaya başladı.



Taşmış Mahalle Muhtarı Müslüm Endes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden sonra kaynak suyunun akmaya başladığını söyledi.



Depremden bir gün sonra alana gidebildiğini belirten Endes, "Deprem günü ben ilçedeydim. Mahalleden beni aradılar, alana gittim. Alanda karşılaştığım manzarada yerin altından su fışkırıyordu. Belediyeden iş makinesi istedim, gelip kontrol ettiler ama çok müdahalede bulunamadılar. Halen su akmaya devam ediyor." diye konuştu.



MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimini sürdürecek

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede psikososyal destek eğitimini sürdürüyor.



Psikososyal destek ekipleri, 24 Ocak'taki depremin ertesi günü sahaya intikal ederek, çalışmalara başladı. Yerelde ve ulusal ekipte travma sonrası psikososyal destek eğitimi alan 56 rehber öğretmen, barınma hizmeti sunulan okullarda çocuklar ve ailelere destekte bulunuyor.



Ayrıca Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ve İl Psikososyal Koordinasyon Merkezinde depremzedelere hizmet veriliyor.



Yereldeki 300 rehber öğretmen ve ulusal ekip programlar gerçekleştirilirken, ulusal ekipten RAM'a bireysel ve grup müdahalelerinde bulunmak üzere 5 uzman personel görevlendirildi.

Depremle ilgili provokatif paylaşımları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılanların sayısı 67'ye çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgiye göre, sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar hakkında 25 Ocak'ta başlatılan soruşturma kapsamındaki şüpheli sayısının 67'ye yükseldi.



Söz konusu paylaşımların yapıldığı belirtilen sosyal medya hesaplarının incelenmesine devam edildiği, konuyla ilgili henüz gözaltı kararının bulunmadığı belirtildi.



Soruşturma kapsamındaki şüphelilere, "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamaları yöneltiliyor.



Mehmetçik kapılarını depremzedelere açtı



Elazığ'da 8'inci Kolordu Komutanlığı General Salih Omurtak Kışlası'nda bir bina ve spor salonu depremzedelere tahsis edildi.



General Salih Omurtak Kışlası'nda 172 kişi kapasiteli bir bina ve spor salonu depremzedelerin kullanımına açıldı.

AFAD tarafından yönlendirilen, şu ana kadar 100 kişinin faydalandığı kışlada, depremzedelere sıcak ve temiz bir ortamda üç öğün sıcak yemek, 24 saat sıcak su ve spor tesisi imkanı sunuluyor.



Vatandaşların rahat bir ortamda zaman geçirebilmeleri için her türlü olanağın sağlandığı kışlada, rahatsızlanan olması halinde en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılıyor.



Depremzedelerden Yalçın Karataş, yaptığı açıklamada, engelli olduğunu belirterek, depremde evinde yaralandığını söyledi.



Hasar gören evini kullanamadığını anlatan Karataş, "İki gün camide sabahladım. Şimdi burada çok iyiyim, Allah devletimize zeval vermesin. Askerlerimiz, komutanlarımız çok ilgililer. Yemekten de çok memnunuz, yatağımız tertemiz. Allah razı olsun." dedi.