Elif Beste, anne karnındaki kardeşine piyano çalıyor - Son Dakika

Elif Beste, anne karnındaki kardeşine piyano çalıyor

15.03.2021 08:30

Elif Beste, anne karnındaki kardeşine piyano çalıyor AKDENİZ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Ortaokulu Piyano Bölümü'nde eğitim gören Elif Beste Aydın (11), ocak ayında ABD'de Türkiye'yi temsil ederek, Güney Florida Uluslararası Piyano Yarışması'nda 2'nci oldu.

Elif Beste, anne karnındaki kardeşine piyano çalıyor

AKDENİZ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Ortaokulu Piyano Bölümü'nde eğitim gören Elif Beste Aydın (11), ocak ayında ABD'de Türkiye'yi temsil ederek, Güney Florida Uluslararası Piyano Yarışması'nda 2'nci oldu. Elif Beste, telli enstrümanlar çalan babasına eşlik ederek, anne karnındaki kardeşine piyano çalıyor.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Müzik ve Bale Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Elif Beste Aydın, Öğr. Üyesi Gökçe Göktepe'den piyano eğitimi alıyor. 2020 yılında Gaziantep'te düzenlenen 'Evde Sanat Var Uluslararası Online Piyano Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Elif Beste, pandemi döneminde çalışmalarını artırarak ocak ayında ABD'de düzenlenen Güney Florida Uluslararası Piyano Yarışması'nda 2'nci olarak Türkiye'yi gururlandırdı. Evde telli çalgılar çalan babasına piyanoyla eşlik eden Elif Beste Aydın, 5 aylık hamile annesine her gün piyano çalıyor. Anne karnındaki kardeşine müziği aşılamak istediğini belirten Elif Beste, şimdilerde ise diğer ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ PİYANİSTLERLE AYNI SAHNE HEDEFİÇocukluğundan beri evde müzikle büyüyen Elif Beste Aydın, müziğin her dalıyla ilgilenir hale geldi. Babasından telli çalgılar hakkında bilgiler alan Elif Beste, piyano dışında ukulele ve gitar çalıyor. Ayrıca lisanslı yüzücü olan Elif Beste, resim çizmeyi ve boyama yapmayı da seviyor. Pandemi nedeniyle evde kaldığı dönemde piyano çalışmalarını artıran Elif Beste, "Geçen sene katıldığım Evde Sanat Var yarışmasında özel jüri ödülü aldım. Çok mutlu oldum, bu benim ilk deneyimimdi. Ocak ayında ABD'de düzenlenen Florida yarışmasına katılarak ülkemi temsil ettim. 2'ncilik ödülü aldım. Bu başarımdan dolayı çok mutluyum. Hedefim dünyaca ünlü piyanistlerle aynı sahneyi paylaşmak ve konser piyanisti olmak. Önümde birçok festival, konser ve yarışma var. Bunlara hazırlanıyorum ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.

YAŞITLARINA MOTİVE EDİCİ ÖNERİPandemi döneminde yaşıtlarına önerilerde bulunan Elif Beste Aydın, "Yaşıtlarım sadece çalışmamalı, oyun da oynamalı. Bunlar onlar için hem motive edici de oluyor. Aynı zamanda piyano ve müzik çalışmalarını ihmal etmesin. Piyano duygularımı gösterdiği, belli ettiği için arkadaşım gibi ve benim için mutluluk demek" diye konuştu.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ MÜZİKLE BERABER Caner Aydın (37), kızıyla gurur duyduğunu belirterek, Elif Beste'nin çocukluğunu anlattı. Aydın, "Evliliğimizin ilk zamanlarından beri evimizde her zaman bir müzik aleti oldu. Müzikle çok sık vakit geçiriyorduk. Beste doğmadan önce ve doğumundan itibaren sürekli müzikle haşır neşir olduk. Gerek benim enstrümanlarıma saldırdı, onların akortlarını hep bozup oynardı. Oyuncakların içerinde her zaman bir müzik aleti oldu. Küçük vurmalı çalgılarla başladık. O şekilde müziğe kendisini adapte ettik. Bizim de Beste'ye katkı sağladığımızı düşünüyorum. Sonrasında çeşitli kurslara başvurduk. Beste'nin yetenekli olduğunu düşündük. Sağ olsun hocalarımız da yetenekli olduğunu gördü. Finalde de Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yetenek sınavlarını kazandı" dedi.

BABASI BESTE'YE EŞLİK EDİYORPiyano dalında da kendilerini onurlandırdığını belirten Caner Aydın, "Pandemi nedeniyle yarışmalara online katılıyoruz. Beste, pandemiyi fırsata çevirdi. Güzel çalıştı. Bundan dolayı çok gururluyuz. Daha da iyisini bekliyoruz inşallah. Evde genellikle birlikte vakit geçiriyoruz. Beste daha profesyonel, ben amatörüm. Benim telli çalgılara merakım var. Karadenizli olduğum için kemençe çalıyorum. Antalya'da olduğumuz için Teke Yöresi bağlamayla ilgileniyorum. Gitar çalıyorum. Beste piyano çalıyor ben de ona eşlik ederek birlikte vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

ANNE KARNINDAKİ KARDEŞİ İÇİN PİYANO ÇALIYOR

5 aylık hamile olan Şenay Aydın ise kızının en büyük eleştirmeni olduğunu belirterek, "Kızım yeteneğiyle bizi çok gururlandırdı. Ben de ortaokul zamanlarımda müzikle ilgilendiğim için güzel sanatlar lisesine hazırlanıyordum. Oradan yeteneğim olduğunu, kulağımın olduğunun farkındayım. O yüzden Beste'yle biraz zıtlaştığımız dönemler oluyor. Parçalarını çalıyorken yanlış bastığında düzelttiğim zamanlar çok oluyor. Çok gurur duyuyoruz. Her zaman destekçisiyiz. Şu an hamileyim, kardeşi yolda. Kardeşi şimdiden alışsın diye parçalar çalıyor. Kardeşine de çok güzel bir abla olacağına eminim" dedi.

Elif Beste, anne karnındaki kardeşine piyano çalıyor
Elif Beste, anne karnındaki kardeşine piyano çalıyor
Elif Beste, anne karnındaki kardeşine piyano çalıyor
Elif Beste, anne karnındaki kardeşine piyano çalıyor
Elif Beste, anne karnındaki kardeşine piyano çalıyor
Elif Beste, anne karnındaki kardeşine piyano çalıyor
Elif Beste, anne karnındaki kardeşine piyano çalıyor
Elif Beste, anne karnındaki kardeşine piyano çalıyor
Elif Beste, anne karnındaki kardeşine piyano çalıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Akdeniz Üniversitesi, Aydın, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elif Beste, anne karnındaki kardeşine piyano çalıyor - Son Dakika


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