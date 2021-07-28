Emine Erdoğan: "Hayvanlara güzel muamele etmek için ihtiyacımız olan reçete medeniyet tecrübemizde vardır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Hayvanlara güzel muamele etmek ve zarardan korumak için ihtiyacımız olan reçete medeniyet tecrübemizde vardır. Barınakların şartları düzeltilmelidir. Bu konuda hayvanseverlerin de talepleri var biliyorsunuz. Kafeslerin içinde geçen yaşam yaşam değil, tutsaklıktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Belediyeler Birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması" ödül törenine katıldı. Konuşmasında hayvanların yaşam şartlarını iyileştiren projelerin geliştirilmesinin umut verici olduğunu belirten Emine Erdoğan, dünyanın ortak ev olduğunu ve bu evin diğer tüm canlılarla paylaşıldığını kaydetti. Hayvanların temel haklarına kavuşmasına yardımcı olmanın herkesin sorumluluğunda olduğunu bildiren Erdoğan şunları kaydetti:

"Onların beslenmelerinden tedavilerine kadar üzerimize düşen birçok ödev var. Bugün sokaklarda hatırı sayılır sayıda kedi ve köpek yaşam mücadelesi veriyor. Barınacak yer ve yiyecek bulmakta çektikleri sıkıntılara üzülerek şahit oluyoruz. Hastalandıklarında ya da kaza geçirdiklerinde eğer bir yardım eden çıkmazsa yaşadıkları ıstırap vicdanımızı yaralıyor. Daha da vahimi haberlerde kanımızı donduran şiddet vakalarını duyuyoruz."

Hayvanlara gösterilen şiddetin hiçbir türlüsünün kabul edilemeyeceğini söyleyen Erdoğan, "Bu suçların oluşmadan önlenmesi için çözüm üretmemiz gerekiyor. Hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, bu konuda atılacak önemli adımlardan biridir. Barınakların şartları düzeltilmelidir. Bu konuda hayvanseverlerin de talepleri var biliyorsunuz. Kafeslerin içinde geçen yaşam yaşam değil, tutsaklıktır. Hayvanların yeme içme kadar serbest dolaşma ihtiyaçlarına da cevap verecek yaşam alanlarına ihtiyaçları var. Belediyelerimizin yenilikçi projeleriyle tüm bu ihtiyaçları karşılayan yaşam alanlarının oluşacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Belediyelerin her daim hayvanseverlerle dirsek temasında olmasının faydalı olacağına dikkat çeken Erdoğan, "Onların saha tecrübesinden istifade etmek en iyi çözümlerin oluşmasını sağlayacaktır. Bildiğiniz gibi üniversitelerde de gençler, sokak hayvanları için çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Kurdukları kulüpler aracılığı ile nice hayvanı sahiplendirip tedavi ettiriyorlar. Gençlerin enerjisini kendimize katarsak hedeflerimizi gerçekleştirmede daha hızlı yol alırız. Belediyelerimiz ile hayvanseverler arasındaki işbirliğinin artması, eminim ki mutluluk verici sonuçlar doğuracaktır. Hazırlanan birbirinden güzel projelerin kategorilerine baktığımızda yapılacak ne kadar çok iş olduğu aşikardır. Tesisten yazılıma, tedaviden mama üretimine ve farkındalık çalışmalarına kadar birçok parlak fikir bir araya gelmiş. 223 başvurunun her birinin yaygınlaşması halinde çok güzel sonuçlar doğuracağından eminim" ifadelerini kullandı.

Hayvanların susadıklarında, acıktıklarında ya da yaralandıklarında yardım isteyemediklerini ifade eden Erdoğan, "Onların farkında olmak, sessiz feryatlarını duymak boynumuzun borcudur. Yediden yetmişe hepimizin işin bir ucundan tutması lazım. Bugün hala cins hayvanların özel günlerde hediye edilecek bir eşya gibi alındığını, sonra sokağa atıldığını görüyoruz. Oysa barınaklarda sevgiye hasret onca hayvan var. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Hayvanları Koruma Günü'nde Yedikule Hayvan Barınağı'ndan Leblebi'yi sahiplendik. Özellikle engelli olduğu için onu istedik" dedi.

Anne babalara çağrıda bulunan Erdoğan, "Buradan anne babalara tüm kalbimle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Çocuklarımız, evcil hayvan istediklerinde onları barınaklara götürelim. Oradaki canlar, yalnızca başlarını okşayacak bir el istiyor. Onlara bir şans verelim. Çocukların gerçek sevginin iyileştiren ve dönüştüren gücünü tecrübe etmelerini sağlayalım. Eğer bir hayvana bakacak imkanımız yoksa bile yine de müsait vakitlerde çocuklarımızla barınakları ziyaret edebiliriz. Oradaki hayvanlarla vakit geçirip ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. İnanın, bu sadece hayvanlara değil bize de iyi gelecek. Çünkü merhamet, insan kalbinin yegane gıdasıdır. Hayvanlara güzel muamele etmek ve zarardan korumak için ihtiyacımız olan reçete medeniyet tecrübemizde vardır. Yeter ki hatırlayalım. Manevi değerlerimizle terbiye edilmiş vicdanlarımız pusulamızdır. 19. yüzyılda dünyanın ilk hayvan hastanesi Düşkün Leylekler Evi'ni kuran medeniyetimizi inşa eden vicdanlardır. Tarih sayfalarımız, yabani hayvanlardan kuşlara kadar her tür hayvanın bakımıyla ilgilenen sayısız vakıfla doludur. Bugün ne yazık ki birçok değerimizi yitirdik. Mahlukatın üzerimizde çiğnenemez hakları olduğu şuuruyla hareket edelim. Mahallemizde yaşayan hayvanlara sahip çıkalım. Son derece basit birkaç adımla bile hayatı hem onlar hem de kendimiz için kolaylaştırabiliriz. Mesela, basit malzemelerle barınabilecekleri kulübeler yapabiliriz. Sokaklarımızın belli köşelerinde su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacakları alanlar oluşturabiliriz. Belediyelerimizle işbirlikleri geliştirerek, yaşam alanlarımızı güvenli hale getirebiliriz" diye konuştu.

Hayvanseverlere çalışmalarından dolayı teşekkür eden Erdoğan, "Hayvanseverler, gerçekten iyilik ve merhamet adına eşsiz bir insanlık örneği sergiliyorlar. Hiçbir karşılık beklemeden üstün bir fedakarlıkla maddi ve manevi birçok yükü sırtlanıyorlar. Onlara çok büyük bir gönül borcumuz var. Hiçbir hayvanın incitilmediği ve haklarının eksiksiz teslim edildiği bir dünya diliyorum" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ise, "Hukuk devletinde yasal düzenlemesi elbette çok önemliydi. Hukuk devletinde çok önemli bir yasayı hep birlikte çıkardık. Bize düşen bu yasanın uygulanması. Bakış açısı doğada. Modern dünya buna ekosistem diyor. Bu doğal dengeyi koruduğumuz sürece bu maskelerden korunacağız. İnsanlık büyük bir sınavdan geçiyor. İnsanlığın, dünyanın büyük bir merhamete, büyük bir bakışa ihtiyacı var. İçeride ses telleri kesilen köpeklerin rehabilitasyonunu gördük. Bir canlıya bu nasıl yapılır. Bu büyük düşünce bize medeniyet kodlarımızı hatırlatıyor. Türkiye Belediyeler Birliği olarak çıkan yasanın uygulanmasında her şey bize emanet diyoruz. Su yönetimi, altın, petrol yönetimi kadar önemli" ifadelerini kullandı. - ANKARA