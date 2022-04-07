Emine Erdoğan, kız öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika
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Emine Erdoğan, kız öğrencilerle iftar yaptı

07.04.2022 13:35

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Hacı Ömer Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Hacı Ömer Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Yenimahalle ilçesinde bulunan Hacı Ömer Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'na iftar saati ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi Betül Kasapoğlu eşlik etti. Bahçede öğrenciler tarafından karşılanan Erdoğan, bir süre sohbet etti. İftar saati yurt yemekhanesine geçen Erdoğan, tabildot kuyruğuna girdi. Uzun yemek kuyruğu sırasında Erdoğan, öğrencilerle fotoğraflar çekindi. Yemek sırasında da Emine Erdoğan, öğrencilerin eğitimleri, dersleri, yurt şartları ve gelecek hayalleri hakkında sohbet etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi Betül Kasapoğlu, Erdoğan'a ziyaret anısına tablo takdim etti. Emine Erdoğan da öğrencilere Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüştürülebilir bez çantalar içerisinde termos ve ajanda hediye etti.

Ziyaret sonrası, Twitter hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün orucumuzu Ankara Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerimizle birlikte açtık. Muhabbetlerine doyamadığım her bir kızımız, hayallerine giden yolda emek ve başarı ile emin adımlarla yürüyor. Gözlerindeki inanç ve kararlılık yarınlara umut dolu bakmamızı sağlıyor."

Emine Erdoğan, kız öğrencilerle iftar yaptı
Emine Erdoğan, kız öğrencilerle iftar yaptı
Emine Erdoğan, kız öğrencilerle iftar yaptı

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Kaynak: DHA

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