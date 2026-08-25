Emine Erdoğan'dan 6'ncı Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan 6'ncı Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 6'ncı Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesajla katıldı. Her toplumun, tarihinden, inancından ve ortak hafızasından beslenen, kendine özgü bir değerler dünyası olduğunu belirten Emine Erdoğan, Türk toplumunda, gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışmanın önde gelen hasletler olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nün 35'inci yıl dönümünü de kutladı.

Emine Erdoğan, zirvenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'ya şükranlarını sundu. 

"TOPLUMUN İHTİYAÇ DUYDUĞU HER ALANDA BİR İYİLİK KAPISI"

Her toplumun, tarihinden, inancından ve ortak hafızasından beslenen, kendine özgü bir değerler dünyası olduğunu belirten Emine Erdoğan, Türk toplumunda, gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışmanın önde gelen hasletler olduğunu vurguladı. 

Erdoğan, Osmanlı'da 26 binden fazla vakfın tesis edildiğini, bu eşsiz miras sayesinde medeniyetin 'vakıf medeniyeti' olarak anıldığını hatırlatarak, vakıfların, yaşlılara bakmak, yetimleri korumak, borçluların borcunu ödemek, hasta kuşları tedavi etmek gibi incelikli düşüncelerle kurulduğunu, toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda bir iyilik kapısı araladığını anlattı.

Bu anlayışın Türk kültüründe 'hamilik' adıyla hayat bulduğunu anımsatan Emine Erdoğan, "Muhtaç olanı kanatları altına almak, herkese ve her canlıya adil bir yaşam hakkı tanımak, insanlık vicdanına olan inancımızı diri tutar. Yüzyıllar boyunca biriken bu insani tecrübe, hayatın sevinçleri kadar kederlerini de birlikte omuzlamayı, toplumsal bir pratiğe dönüştürmüştür" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇETİN SINAMALARI GÖĞÜSLEDİK"

Emine Erdoğan, modern dünyada insanların, kalabalıkların içinde giderek daha fazla yalnızlaştıklarından söz edildiğini ifade ederek, insanlar arası bağlar zayıfladıkça, toplumların krizler karşısındaki direncinin de azaldığının altını çizdi. Erdoğan, "Oysa Anadolu'da her imdat çağrısına kulak kesilen gönül dostları, insana kendini büyük bir güven çemberinin içinde hissettirir. Aidiyet duygusunu pekiştirir ve zor zamanlarda insanın insana yaslanabileceğini hatırlatır" dedi.

"TÜRK TOPLUMUNUN DAYANIKLILIK YAPISINI OLUŞTURAN DEĞERLER"

Emine Erdoğan, devamında şunları kaydetti:

"İşte tüm bunlar, Türk toplumunun dayanıklılık altyapısını oluşturan değerlerdir. Biz, tarihimiz boyunca karşı karşıya kaldığımız tüm çetin sınamaları bu güçlü toplumsal bağlarla göğüsledik. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini, dünya tarihinin en büyük afetleri arasında yer alan 6 Şubat depremlerinde yaşadık. 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz o büyük yıkımın içinden yükselen destansı dayanışma ruhu, 'insan insanın yurdudur' anlayışımızın en güçlü tezahürlerinden biri oldu. Bu tecrübe tüm dünyaya bir kez daha gösterdi ki toplumların en büyük gücü, zor zamanlarda tek yürek olabilme becerisidir. Dört yılı aşkın süredir devam eden savaşta, Ukrayna halkının sergilediği birlik ve beraberlik de ağır sınamaları toplumsal dirençle atlatmanın en güncel örneklerinden biridir. Çocuklar eğitimlerini sürdürüyor, kadınlar hayatın her alanında sorumluluk üstleniyor ve Ukrayna halkı ilham veren mücadelesiyle geleceğine sahip çıkıyor. Bu vesileyle, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nün 35'inci yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, Ukrayna halkına barış, huzur ve esenlik diliyorum."

Emine Erdoğan, zirve aracılığıyla yaptıkları paylaşımları, ortak geleceğe sunulmuş çok önemli bir katkı olarak değerlendirdiğini belirterek, farklı toplum ve kültürlere ait tecrübelerin, insanlığın mücadele ettiği derin krizleri atlatmada yol gösterici olmasını temenni etti. 

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Son Dakika Emine Erdoğan Emine Erdoğan'dan 6'ncı Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan 6'ncı Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj - Son Dakika
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