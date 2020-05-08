En çok Akdeniz Bölgesi'nde görülüyor: bu hastalığa dikkat - Son Dakika
Son Dakika Sağlık En çok Akdeniz Bölgesi'nde görülüyor: bu hastalığa dikkat - Son Dakika

En çok Akdeniz Bölgesi'nde görülüyor: bu hastalığa dikkat

6 saat önce

Türkiye'de yaklaşık1 milyon 300 bin civarında Akdeniz anemisi taşıyıcısı olduğunu söyleyen Çocuk Hematoloji ve Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Birol Baytan, bu hastalığın taşıyıcılığının yüzde 12 ile en fazla Antalya ve çevresinde bulunduğunu söyledi.

En çok Akdeniz Bölgesi'nde görülüyor: bu hastalığa dikkat, System.String[]

Türkiye'de yaklaşık1 milyon 300 bin civarında Akdeniz anemisi taşıyıcısı olduğunu söyleyen Çocuk Hematoloji ve Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Birol Baytan, bu hastalığın taşıyıcılığının yüzde 12 ile en fazla Antalya ve çevresinde bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Baytan, "Bebeklik döneminde başlayarak sürekli kan nakli gerektiren bu hastalık, demir eksikliği ile karıştırılabiliyor" dedi.

Ebeveynlerden kalıtsal olarak geçen Talasemi (Akdeniz anemisi), dünyanın birçok yerinde görülen bir kan hastalığı olarak biliniyor. Üç tip olarak görülen Akdeniz anemisinin ağır tipinin, bebeklik döneminde başlayarak sürekli kan nakli gerektiren bir hastalık olduğunu ifade eden Emsey Hospital'dan Hematoloji ve Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Birol Baytan, Akdeniz anemisine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Prof. Dr. Baytan, "Birinci tip olan Talasemi Majör'e (Hasta Tip) sahip çocukların kendileri için gerekli hemoglobini yeterli miktarda yapamazlar. 3-4 aylıkken başlayan, sürekli kan nakli gerektiren çok ciddi bir kan hastalığıdır. Halsizlik, solgunluk, iştahsızlık, huzursuzluk, karaciğer-dalak büyümesi sonucu karın şişliği, sık sık ateşlenme, iskelet sisteminde değişiklik, yüz ve kafa kemiklerinden başlayarak kemiklerde değişiklik ve tipik bir yüz görünümü ortaya çıkar. Bu hastalar hayatları boyunca düzenli tedavi görmek zorundadırlar. Uygulanan tedaviler zor ve pahalıdır" dedi.

HAMİLELİK ÖNCESİ KONTROL EDİLMELİ

Prof. Dr. Birol Baytan, genellikle 1 yaşından sonra tanı konulan ve ikinci tip olarak bilinen Talasemi İntermedia (Orta Hastalık Tipi) hakkında ise, ağır tip kadar olmasa da genellikle enfeksiyonlar ve stres sonrasında kan verilmesine ihtiyaç duyabileceğini belirtti.

Baytan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sağlık görümlerinde bir farklılık olmadan yaşayan Talasemi Minörlü (Taşıyıcı Tip) çocukların ilerde taşıyıcı tip başka biri ile evlenmeleri sonucu; her gebelikte yüzde 25 olasılıkla normal, yüzde 50 olasılıkla taşıyıcı, yüzde 25 olasılıkla hasta çocuk doğabilir. Eğer ebeveynlerden biri taşıyıcısı ise doğacak her çocuk yüzde 50 ihtimalle taşıyıcı olabilir. Bu nedenle anne ve babaların çocuk sahibi olmadan önce talasemi taşıyıcısı olup olmadıklarını bilmeleri önemlidir. Talasemi taşıyıcılarının büyük çoğunluğu bu hastalığı taşıdıklarını bilmezler. Taşıyıcılık bulaşıcı değildir. Talasemi taşıyıcılığı bir hastalık değildir ve tedavi gerektirmez. Taşıyıcılık evlenmeye engel değildir. Ancak iki taşıyıcının evlenmesi halinde gebelik öncesi mutlaka kadın doğum doktoruna ve takip eden doktorlarına bilgi verip riskleri öğrenmeleri gerekir."

AKRABA EVLİLİĞİ GÖRÜLME SIKLIĞINI ARTIRIYOR

Akraba evliliklerinin talasemi gibi genetik geçişli hastalıkların toplumdaki sıklığını artırdığını belirten Prof. Dr. Birol Baytan şunları kaydetti:

"Türkiye'de her 5 evlilikten biri akraba evliliğidir. Yakın akraba evliliklerinin oldukça yüksek olduğu ülkemizde bu gerçek bir toplumsal sorundur. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlarına göre, dünyada talasemi ve anormal hemoglobin sıklığı yüzde 4.5 yani 240 milyon taşıyıcıdır. Her yıl yaklaşık 300 bin hasta çocuk dünyaya gelmektedir. Talasemi de doğum öncesi tanı yöntemlerinin geliştirilmesi, taşıyıcıların taramalarla ortaya çıkartılması koruyucu tedavi bakımından çok etkili olmuş ve gelişmiş ülkelerde talasemi sorunu büyük ölçüde çözülmüştür. Anne veya babadan biri taşıyıcı ise hasta çocuk olmaz ancak yüzde 50 taşıyıcı çocuk doğma riski vardır. Anne ve babanın ikisi de taşıyıcı ise yüzde 25 hasta çocuk, yüzde 50 taşıyıcı çocuk, yüzde 25 de sağlam çocuk doğma şansı vardır.

EN ÇOK ANTALYA VE ÇEVRESİNDE GÖRÜLÜYOR

"Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalara göre Talasemi taşıyıcılığı Batı Trakya'da yüzde 10.8, Bursa'da yüzde 1.7, Konya'da yüzde 3, Denizli'de yüzde 3, Muğla'da yüzde 7.8, Antalya çevresinde yüzde 12, Hatay'da yüzde 5.9, Adana'da yüzde 5.5, Mersin'de yüzde 3.5, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 0.6 bulunmuştur" diyen Prof. Dr. Birol Baytan, "Tam kan sayımı ve hemoglobin elektroforezi ile tanı konur. Tam kan sayımında hemoglobin ve MCV değerleri düşüktür. Hemoglobin elektroforezinde ise A2 ve/veya F yüksekliği söz konusudur" şeklinde bilgilendirmede bulundu.

DEMİR TEDAVİSİNE GEREK OLMAYABİLİR

Prof. Dr. Birol Baytan açıklamalarına şu sözlerle tamamladı:

"Eğer talasemi taşıyıcısı iseniz hafif derecede kansızlığınız olabilir. Bu kansızlık hatalı olarak diğer anemi nedenleri ile özellikle demir eksikliği anemisi ile karıştırılabilir. Taşıyıcılara demir eksikliği sanılarak demir tedavisi yapılabilir. Halbuki bu durumda çoğunlukla demir tedavisine gerek olmayabilir.  Bazen demir eksikliği ile beraber olabilir. "


Antalya, Türkiye, Akdeniz, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 10:05 Kaynak: DHA

YORUMLAR

Son Dakika

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, orta parmak işareti yaparak koronavirüse tepki gösterdi Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Hollywood yıldızı, koronaya el hareketi yaparak tepki gösterdi
Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı         
16:18
ABB'den Gökçek'e ABB'den Gökçek'e "kazan yangını" yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı         
16:13
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti         
15:56
Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, orta parmak işareti yaparak koronavirüse tepki gösterdi Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, orta parmak işareti yaparak koronavirüse tepki gösterdi         
15:53
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı         
15:45
Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi         
15:33
Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler         
15:30
Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak         
15:26
Rektörün istifası akıllara Rektörün istifası akıllara "Lan ders çalış" dediği videoyu getirdi         
15:08
Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin         
15:02
Karantinada sıkılan Jennifer Aniston, koronaya el hareketi yaptığı fotoğrafla tepki gösterdi Karantinada sıkılan Jennifer Aniston, koronaya el hareketi yaptığı fotoğrafla tepki gösterdi         
14:54
Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu         
14:50
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü         
14:32
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü         
14:32
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı         
14:25
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi         
14:18
Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi         
14:06
CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı         
14:01
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti         
13:40
Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı         
13:26
1 çocuk annesi kadın, kendisini vuran eşinin 1.5 ayda serbest kalmasına gözyaşlarıyla isyan etti 1 çocuk annesi kadın, kendisini vuran eşinin 1.5 ayda serbest kalmasına gözyaşlarıyla isyan etti         
13:19
Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü         
13:18
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı         
13:11
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı         
13:09
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu         
13:04
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti         
13:03
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti         
13:03
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti         
13:00
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak         
12:59
2020'nin en çok satan 10 telefonu belli oldu! Listeye 3 marka damga vurdu 2020'nin en çok satan 10 telefonu belli oldu! Listeye 3 marka damga vurdu         
12:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 16:29:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: En çok Akdeniz Bölgesi'nde görülüyor: bu hastalığa dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]