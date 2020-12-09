Engelsiz Tamir İstasyonu Buca'dan Türkiye'ye yayıldı - Son Dakika

Engelsiz Tamir İstasyonu Buca'dan Türkiye'ye yayıldı

09.12.2020 15:49
Engelsiz Tamir İstasyonu Buca'dan Türkiye'ye yayıldı, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde, belediye tarafından hayata geçirilen "Engelsiz Tamir İstasyonu" projesi çığ gibi büyürken, proje, büyükşehirler başta olmak üzere birçok kente model oldu.

İzmir'in Buca ilçesinde, belediye tarafından hayata geçirilen "Engelsiz Tamir İstasyonu" projesi çığ gibi büyürken, proje, büyükşehirler başta olmak üzere birçok kente model oldu. Tekerlekli sandalyesi arızalanan engelli bireylere acil ve ücretsiz tamir hizmeti sunulan proje kapsamında, bugüne kadar 212 engelli vatandaşın sorunu giderildi.

Engelsiz kent olma yolunda ürettiği projelerle dikkat çeken Buca Belediyesi, Engelsiz Tamir İstasyonu projesiyle engelli vatandaşları yolda bırakmadı. Buca Engelliler Derneği ve Buca Belediyesi iş birliğiyle 9 ay önce hayata geçirilen Engelsiz Tamir İstasyonu, tekerlekli sandalyesi arıza yapan engelli vatandaşlara ücretsiz tamir ve bakım hizmeti vererek yolda kalma korkusunu ortadan kaldırdı. Projeyle, istasyon bünyesinde görev yapan, akülü tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımını üstlenen uzman teknik personel, 0 538 848 36 87 numaralı çağrı merkezi üzerinden gelen sorunları arıza durumuna göre olay yerinde veya tam teşekküllü tamir atölyesine transfer ederek çözüme kavuşturuyor. İstasyon, kurulduğu günden bugüne kadar ise 212 vatandaşa ücretsiz bakım ve onarım hizmeti vererek engelli bireylerin derdine derman oldu. Aynı zamanda proje, büyükşehirler başta olmak üzere birçok kente model oldu.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Buca Engelliler Derneği Başkanı Harun Kara, "Projeyi hayata geçirmemizin ardından hepimizi etkileyen bir pandemi süreci yaşadık. Bu sürede bütün faaliyetlerimize ara vermemize rağmen engelsiz tamir istasyonu projemize hiç ara vermedik; çünkü çalışmak zorunda olan engelli vatandaşlarımız var. Bakım ve onarım hizmetinin yanı sıra korona virüsü sürecinde dezenfeksiyon çalışmalarına ağırlık verdik. Sadece temizlik ve dezenfekte işlemi için çok fazla kişiye hizmet verdik. Çünkü engelli vatandaşlarımız günün büyük bölümünü araçlarında geçiriyor. Bizler de buraya gelen engellilerimizin araçlarını ilaçlama hizmeti veriyoruz" diye konuştu.

Birçok büyükşehir örnek aldı

Proje için Türkiye'nin dört bir yanından taleplerin olduğunu ifade eden Kara, "Bu proje, tüm Türkiye'ye emsal oldu. Buca Belediyesinden sonra; Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere Van, Kocaeli, Kayseri gibi birçok belediye bu proje hayata geçirildi. Şu anda biz tüm İzmir'e hizmet veriyoruz; ama bize il dışından dahi araçlarını göndermek isteyenler oldu. Hatta il dışındaki vatandaşlarımızdan 'bizim belediyemizle de görüşür müsünüz? Bizim belediyemiz de bu projeye başlasın' diye telefonlar geldi. Gerçekten tüm engellilere ve ailelerine dokunan bir proje oldu. Çığ gibi büyümeye başladı. İnşallah bundan sonra da Türkiye'nin her yerine yayılmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Kış aylarında arızaların daha fazla olduğu için hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Kara, "Engelli araçları havalar soğuduğunda, kış döneminde yolda kalma oranları daha da artıyor. Aküler soğuktan etkilendiği için içerisindeki jeller donma yapabiliyor. Normalde 20 kilometre yol gidebilecekken kışın 8 kilometreye kadar sürebiliyor. Yağmurlu havalarda araçların elektronik aksamları etkilenebiliyor. Biz bu süreçte de 3 adet engelli servis araçlarımızla yağmur, soğuk demeden engelleri kaldırmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Engelsiz Tamir İstasyonu Buca'dan Türkiye'ye yayıldı
Engelsiz Tamir İstasyonu Buca'dan Türkiye'ye yayıldı
Engelsiz Tamir İstasyonu Buca'dan Türkiye'ye yayıldı
Engelsiz Tamir İstasyonu Buca'dan Türkiye'ye yayıldı

Türkiye, Engelli, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Engelsiz Tamir İstasyonu Buca'dan Türkiye'ye yayıldı - Son Dakika


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