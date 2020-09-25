'ENHANCER Projesi'nin ilk hibe programı başladı - Son Dakika

TÜRKİYE'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi toplumun (Türkiye) girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlayan 'Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin Geliştirilmesi' (ENHANCER) projesinde ilk hibe programı başladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) 26,4 milyon euro bütçeyle fonladığı 'ENHANCER Projesi'nin tüm detayları dijital platformda düzenlenen toplantıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Gaziantep ve Şanlıurfa'da pilot uygulama olarak hayata geçecek hibe programı için 6 Kasım'a kadar başvurular kabul edilecek. ENHANCER Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonuyla Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülüyor. Ocak 2020'de başlayan proje, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay olmak üzere 11 ilde 48 ay boyunca uygulanacak. İlk etapta Gaziantep ve Şanlurfa'ya 1,8 milyon euro hibe desteği verildi.