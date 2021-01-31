Erbil'de Türk Kızılayın yeni ofisinin açılışı yapıldı - Son Dakika

Erbil'de Türk Kızılayın yeni ofisinin açılışı yapıldı

31.01.2021 16:51
Erbil'de Türk Kızılayın yeni ofisinin açılışı yapıldı, System.String[]

Irak'ın Erbil kentinde, Türk Kızılay Irak Delegasyonunun yeni ofisi açıldı.

Irak'ın Erbil kentinde, Türk Kızılay Irak Delegasyonunun yeni ofisi açıldı.

Türk Kızılay tarafından yaptırılan ve yeni ofisinin de bulunduğu Irak Kızılayı Erbil Şubesi Ek Binasının açılışı için bir tören düzenlendi.

Açılış törenine Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Uluslararası Programlar ve Operasyonlar Direktörü Alper Uluca ve Irak Delegasyonu Başkanı Yunus Yazıcı'nın yanı sıra Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, ITC Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Erbil Vali Vekili Hemin Kadir, Irak Kızılayı Erbil Şubesi Başkanı Hawri İhsan ve çok sayıda yetkili katıldı.

Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, törende yaptığı konuşmada, Irak Delegasyon Başkanlığı olarak, 2014'ten beri düzenli şekilde insani yardım faaliyetleri gerçekleştirmek üzere sahada bulunduklarını ve 2016'dan bu yana da Erbil merkezli çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Erbil Şubesinin 1916'da kurulduğunu hatırlatan Altan, büyük bir tevafuk olarak tam 100 yıl sonra 2016'da burada çalışmaya başladıklarını söyledi.

551 tır insani yardım malzemesi dağıtıldı

Altan, insani yardım faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Türkiye'den gerçekleştirilen 67 sevkiyatla 37 milyon Türk lirası değerinde 551 tır insani yardım malzemesinin dağıtıldığını aktardı.

Halepçe'de 2017'de meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılayın yaptığı yardımları anımsatan Altan, " Adana, Muş, Erzurum ve Elazığ'daki Bölge Afet Yönetim Merkezlerinden toplam 5 milyon 767 bin Türk lirası tutarında 3 bin çadır, 10 bin battaniye, 3 bin ısıtıcı, 10 bin yatak ve 1 mobil mutfak yüklü 55 tır bölgeye sevk edilmiştir." diye konuştu.

Altan, 2020 yılı ramazan ayı insani yardım faaliyetleri kapsamında ise bölgede 54 bin 580 kişiye yardım ulaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şefkat Butik projesi kapsamında, 2020 yılı sonuna kadar yaklaşık 5 bin kişi Şefkat Butikten istifade etti. Erbil fırın projesi, bölge okullarına yönelik içme suyu projesi, ulusal dernek kapasite geliştirme projeleriyle faaliyetlerimizi günden güne arttırıyoruz. Son olarak Kovid-19 yardımları kapsamında Irak Delegasyon Başkanlığımız tarafından 59 bin tıbbi maske, 1000 adet sıvı sabun, 1000 adet dezenfektan Irak Kızılayı Erbil Şubesi yetkililerine, Erbil Valiliği yetkililerine, Türkiye Cumhuriyeti Musul Başkonsolosluğuna ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır."

Türk Kızılay, hiçbir ayrım yapmadan bütün etnik ve dini gruplara yardım ediyor

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay da Türk Kızılayın insani yardım alanında en faal aktörlerden biri olduğunu ve çıkar gözetmeden, gönüllülük esasıyla hareket ederek dünyanın her bölgesinde ihtiyaç sahiplerine değerli yardımlarda bulunulduğunu söyledi.

Bu yardımlara Irak'ın da dahil olduğunu kaydeden Karaçay, şöyle konuştu:

"Bizler bu yardımların devam edeceğini söylemek istiyoruz. Tabii bunların gerçekleşmesinde ülke koordinatörlüklerinin de önemli bir rolü var. Bugün açılışı yapılacak ek hizmet binasının, Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanlığının yürüteceği müstakbel insani yardım faaliyetlerine olumlu katkıda bulunmasını temenni ediyoruz. Bildiğiniz gibi ve her vesileyle vurguladığımız gibi Türkiye dil, din, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin dünyanın neresinde olursa olsun muhtaçlara el uzatan bir geleneğe sahiptir."

Türkmen Bakan Maruf da Türk Kızılayın önemli bir yardım kuruluşu olduğunu belirterek, her zaman insaniyet adına Irak ve IKBY'de hiçbir ayrım yapmadan bütün etnik ve dini gruplara yardımlarda bulunduğunu vurguladı.

Türk Kızılayın özellikle de Duhok, Zaho, Süleymaniye, Kerkük ve Musul'daki kamplarda hiçbir ayrım yapmadan bütün insanlara yardım ettiğini hatırlatan Maruf, "Türkiye hükümetine, Türk halkına ve Türk Kızılaya şükranlarımızı bildirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızılay, Erbil, Irak, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erbil'de Türk Kızılayın yeni ofisinin açılışı yapıldı - Son Dakika


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