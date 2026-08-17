Erdoğan'dan Menderes'in yeni başkan vekiline tebrik telefonu: İnandık ve başardık - Son Dakika
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Erdoğan'dan Menderes'in yeni başkan vekiline tebrik telefonu: İnandık ve başardık

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçimini kazanan Asuman Şen'i telefonla arayarak tebrik etti. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililerin de bulunduğu sırada gerçekleşen görüşmede Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İnandık ve başardık" derken, Erdoğan da Şen'e yeni görevinde başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçimini kazanan Asuman Şen'i telefonla arayarak tebrik etti. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililerin de bulunduğu görüşmede Şen, Erdoğan'a "İnandık ve başardık" derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni görevinde başarı diledi.

CUMHUR İTTİFAKI ADAYI 

İzmir'in Menderes ilçesinde Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştirilen başkan vekilliği seçimi, Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen'in zaferiyle sonuçlandı.

Erdoğan'dan Menderes'in yeni başkan vekiline tebrik telefonu: İnandık ve başardık

ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU 

Seçimin ardından Erdoğan, Asuman Şen'i telefonla arayarak başarısından dolayı kutladı. Görüşme sırasında Menderes'te olduklarını söyleyen Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdoğan ise Şen'e, "Başarılarının artarak devamını diliyorum inşallah" sözleriyle hitap etti.

Şen'in "İnandık ve başardık" sözlerine karşılık Erdoğan, seçim sevincini kendisinin de paylaştığını belirterek, "İnşallah Ankara'da da makamda sizlerle bir araya gelelim" dedi.

Erdoğan'dan Menderes'in yeni başkan vekiline tebrik telefonu: İnandık ve başardık

Şen de Erdoğan'a, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım, en kısa zamanda geleceğim. Çok teşekkür ederim, sesinizi duymak bile çok güzel" ifadeleriyle karşılık verdi. Görüşmenin sonunda Erdoğan, Şen'e yeniden başarı dileklerini iletti.

Telefon görüşmesinin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitap ederek görüşmeye katıldı.

DÖRT TUR SÜREN SEÇİMDE 15 OYLA KAZANDI

Menderes Belediye Meclisi'ndeki başkan vekilliği seçimi ise dört turda sonuçlandı. İlk turda Asuman Şen 12, Barış Gürsoy 10, CHP adayı Mehmet Ali Akar 5, bağımsız aday Mustafa Öztürk 1 oy aldı.

İkinci turda Şen 10, Gürsoy 9, Akar 5 ve Öztürk 1 oy alırken 3 oy geçersiz sayıldı. Bağımsız aday Öztürk'ün çekildiği üçüncü turda Şen 13, Gürsoy ise 10 oy aldı.

Son turda en fazla oyu alan adayın seçileceği oylamada Asuman Şen 15 oyla başkan vekili seçilirken, Barış Gürsoy 12 oyda kaldı.

Erdoğan'dan Menderes'in yeni başkan vekiline tebrik telefonu: İnandık ve başardık

İL BAŞKANLARI DA SEÇİMİ TAKİP ETTİ

Seçime AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ve YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de katıldı.

Seçimin ardından açıklama yapan Asuman Şen, kendisine destek veren meclis üyeleri ile parti teşkilatına teşekkür ederek, Menderes'e hizmet etmek için göreve geldiklerini ifade etti.

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Son Dakika İzmir Erdoğan'dan Menderes'in yeni başkan vekiline tebrik telefonu: İnandık ve başardık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan'dan Menderes'in yeni başkan vekiline tebrik telefonu: İnandık ve başardık - Son Dakika
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