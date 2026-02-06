Erzurum\'da Kaza: 4 Ölüm

Erzurum'da, TIR ile çarpışan SUV tipi araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti.

KAZA YERİNDE CAN VERDİLER

Kaza, Tortum ilçesinin Akdağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ramazan Katılmış idaresindeki SUV tipi araç, Erzurum-Tortum kara yolunda sürücüsü belirlenemeyen yabancı plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü ile Nurtekin A, Erdem Ö. ve İbrahim Ö'nün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

YOLDA ÖNLEMLER ALINDI

Kaza yerine gelen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, ekiplerden bilgi aldı. Güvenlik güçleri, yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.