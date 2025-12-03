Eşini Boğan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eşini Boğan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Haberin Videosunu İzleyin
Eşini Boğan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
03.12.2025 17:50  Güncelleme: 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eşini Boğan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
Haber Videosu

Gebze'de, açık cezaevinden çıkan Yakup Söğütçü, eşini boğarak öldürdü. Müebbet hapis talep ediliyor.

Olay, geçen yıl 9 Kasım'da Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Yakup S., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden 3 gün izinli olarak çıktı. Eve giden S., 10 yıllık eşi Esma S.'yü, birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra elleriyle boğdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Esma S.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk annesi S., otopsi işlemleri sonrası Düzce'de toprağa verildi. Olayın ardından kaçan Yakup S., polisin çalışması sonucu yakalanıp, işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hazırlanan otopsi raporunda Esma S.'nün uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı tespit edilirken, ölümünün elle boğmaya bağlı olduğu belirtildi. Tutuklu sanık Yakup S., savcılıkta verdiği ifadede, olay gecesi eşi ile birlikte çeşitli uyuşturucu maddeler kullandıklarını, eşinin kendisine gelmesi için üzerine soğuk su tuttuğunu, eşinin de soğuk su ile temas edince tökezleyerek sırtüstü yere düştüğünü ve kafasının arkasını yere çarptığını, kafasının arkasında kanama veya yara görmediğini anlattı. Sabah eşini uyandırmak istediğini, tepki gelmeyince sırtüstü çevirmeye çalıştığını, bu arada ağız ve burun kısmında yoğun kan gördüğünü ve 112'yi aradığını belirten S., uyuşturucu nedeniyle neler yaşadığını tam olarak hatırlamadığını, eşini çok sevdiğini, kendisinin eşine karşı böyle bir olayı gerçekleştirmiş olamayacağını ifade ederek, suçlamaları reddetti.

'ELLE BOĞMAYA BAĞLI ÖLÜM AÇIK VE NET'

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, olay gecesi maktul ile eşinin birlikte yoğun uyuşturucu madde tükettikleri, banyoda şüphelinin maktulün üzerine soğuk su dökmesi üzerine maktulün sırtüstü yere düştüğü ve kafasının arkasını yere çarptığı belirtildi. Şüphelinin maktulü yatağına yatırdığı ve sabah kalktığında ağız ve burun kısmında yoğun kan gördüğü ve 112'yi çağırdığı, her ne kadar maktulün nasıl öldüğü konusunda şüphelinin açık ve net bir beyanı olmasa dahi Adli Tip Otopsi Raporu'nda belirtildiği üzere kanında uyuşturucu madde tespit edilen maktulün ölümünün elle boğmaya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana geldiğinin anlaşıldığı, dolayısıyla maktulün olay gecesi elle boğmaya bağlı olarak öldürüldüğünün açık ve net olduğu ifade edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Savcı, bahse konu elle boğma eyleminin şüpheli tarafından gerçekleştirildiğinin kabulü gerektiğini belirterek, şüphelinin olay gecesi ve ölüme dair uyuşturucu kullanmasından dolayı bir şey hatırlamadığını beyan etmiş olsa da uyuşturucu maddeyi kendi rızası ile aldığı ve uyuşturucu madde etkisi ile maktule karşı eyleminin farkında olamayabileceği ancak bunun suçtan kurtulmaya yönelik savunma olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. İddianamede savcı, sanığın 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Gebze 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanığın yargılanmasına 6 Şubat'ta başlanacak.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Kocaeli, Cinayet, Güncel, Gebze, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini Boğan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Davut Çağlar Davut Çağlar:
    acaba kadın ne yaptı birazda o taraftan bakalım ben haklıdır demiyorum ama tek taraflı düşünmeyelim 2 5 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    3 gün izin ve 1 kadın daha mezarda..şimdi söyleyin? bu vebal kimin? 5 2 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    af a devam edln salin tum hirsiz katilleri 1 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    sen simdi naneyi yemedin mi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müstakil evde sır dolu olay İki kardeş birden fenalaştı, acı haber geldi Müstakil evde sır dolu olay! İki kardeş birden fenalaştı, acı haber geldi
Kıyamet alameti gibi olay Tek tek kıyıya vuruyorlar Kıyamet alameti gibi olay! Tek tek kıyıya vuruyorlar
Yer yerinden gerçekten de oynadı Uyanınca yatak odasını bu halde buldu Yer yerinden gerçekten de oynadı! Uyanınca yatak odasını bu halde buldu
Tüfekle oynarken kazara arkadaşını öldüren çocuk gözaltına alındı Tüfekle oynarken kazara arkadaşını öldüren çocuk gözaltına alındı
Yunanistan’da çiftçiler eylemde, İpsala Sınır Kapısı kapandı Yunanistan'da çiftçiler eylemde, İpsala Sınır Kapısı kapandı
Derbi sonunda stattan sekerek ayrılmıştı Yıldız ismin son durumu belli oldu Derbi sonunda stattan sekerek ayrılmıştı! Yıldız ismin son durumu belli oldu
Kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı Kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı
Tuttur soruşturmasında bir kişi tutuklandı Tuttur soruşturmasında bir kişi tutuklandı
Volkan Demirelli Gençlerbirliği, son 20 dakikada Sakaryaspor kalesine gol yağdırdı Volkan Demirelli Gençlerbirliği, son 20 dakikada Sakaryaspor kalesine gol yağdırdı
Düzenleme komisyondan geçti Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam
Barış Kanbak’tan İstanbulspor’a 5 yıllık imza Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

19:10
Büyük sürpriz Emre Belözoğlu Süper Lig’e geri dönüyor
Büyük sürpriz! Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor
18:44
Borsa manipülasyonu soruşturmasında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül hakkında ev hapsi kararı verildi.
Borsa manipülasyonu soruşturmasında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül hakkında ev hapsi kararı verildi.
18:36
TOKİ’den 47 ilde yüzlerce arsa satışı Seçenekler oldukça cazip
TOKİ'den 47 ilde yüzlerce arsa satışı! Seçenekler oldukça cazip
18:22
Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yaptı
Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yaptı
18:21
Alarmları kurun Milli yıldızımızın maçı şifresiz kanalda
Alarmları kurun! Milli yıldızımızın maçı şifresiz kanalda
18:20
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu
18:19
12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü ’gizli odada’ yakalandı
12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü 'gizli odada' yakalandı
17:50
Putin’in “Savaşa hazırız“ restine NATO’dan yanıt
Putin'in "Savaşa hazırız" restine NATO'dan yanıt
17:49
Fenerbahçe’de sürpriz İrfan Can gelişmesi
Fenerbahçe'de sürpriz İrfan Can gelişmesi
17:46
Memur ve emeklinin garantilediği zam oranı netleşti
Memur ve emeklinin garantilediği zam oranı netleşti
17:08
Düzenleme komisyondan geçti: İşte maaşına 30 bin TL zam yapılacak meslekler
Düzenleme komisyondan geçti: İşte maaşına 30 bin TL zam yapılacak meslekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2025 19:26:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Eşini Boğan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.