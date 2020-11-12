Eski eşini öldürdü, annesi ile komşusunu yaralayıp intihar etti - Son Dakika

Eski eşini öldürdü, annesi ile komşusunu yaralayıp intihar etti

12.11.2020 00:40
Eski eşini öldürdü, annesi ile komşusunu yaralayıp intihar etti, System.String[]

İZMİR'in Dikili ilçesinde Alper Gül (32), dehşet saçtı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde Alper Gül (32), dehşet saçtı. Sokakta karşılaştığı boşandığı eşi Çilem Kılıç'ı (23) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra genç kadının annesi ve komşusunu da yaralayan Gül, ardından intihar etti.

Olay, saat 21.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 32 sokak ile 13 sokak kesimişinde meydana geldi. İddiaya göre, Alper Gül eski eşi Çilem Kılıç ile sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine belinden tabancasını çıkaran Alper Gül, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Kılıç'a ardı ardına ateş etti. Genç kadın vucuduna isabet eden mermilerle kanlar içerisinde yere yığıldı. Gül, koşarak olay yerinden uzaklaşırken çevrede bulunan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

ESKİ KAYINVALİDESİNİN EVİNİ BASTISokak ortasında eski eşini vuran Alper Gül, ardından eski kayınvalidesi Selime Özduran'ın evini bastı. Saldırgan burada da Özduran ile evde misafir olan Sibel Yarcı'ya da ateş açtı. Silah sesleri üzerine komşuları polise haber verirken, kısa süre sonra  Gül, tabanca ile kendine ateş açarak intihar etti.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Gül'ün hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı oldukları saptanan Özduran ile Yarcı, ambulanslarla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili araştırma başlatan polis, intihar ettiğini anlaşılan Alper Gül'ün kısa süre önce eski eşini sokak ortasında öldüren kişi olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Öte yandan, eski eşi Çilem Kılıç'ı öldürüp, annesi ve komşusunu yaralayan Alper Gül'ün, sosyal medya hesabından olay öncesi yaptığı paylaşımı dikkat çekti. İntihar ederek yaşamına son veren Gül'ün paylaşımında, "Sen kimle dans ettiğini bilmiyorsun. Beni de zerre kadar tanımamışsın. Böyle devam et seni şeytan. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandığı ve paylaşıma 'Bedeli var' isimli bir şarkı eklediği görüldü.


Eski eşini öldürdü, annesi ile komşusunu yaralayıp intihar etti
Eski eşini öldürdü, annesi ile komşusunu yaralayıp intihar etti
Eski eşini öldürdü, annesi ile komşusunu yaralayıp intihar etti
Eski eşini öldürdü, annesi ile komşusunu yaralayıp intihar etti
Eski eşini öldürdü, annesi ile komşusunu yaralayıp intihar etti
Eski eşini öldürdü, annesi ile komşusunu yaralayıp intihar etti
Eski eşini öldürdü, annesi ile komşusunu yaralayıp intihar etti
Eski eşini öldürdü, annesi ile komşusunu yaralayıp intihar etti
Eski eşini öldürdü, annesi ile komşusunu yaralayıp intihar etti
Eski eşini öldürdü, annesi ile komşusunu yaralayıp intihar etti
Eski eşini öldürdü, annesi ile komşusunu yaralayıp intihar etti
Eski eşini öldürdü, annesi ile komşusunu yaralayıp intihar etti

İntihar, Dikili, Silah, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski eşini öldürdü, annesi ile komşusunu yaralayıp intihar etti - Son Dakika


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