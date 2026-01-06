Eskişehir\'de Feci Trafik Kazası

Eskişehir'de 75. yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde yarış yapan Muhammed D. idaresindeki otomobil geçtiğimiz gece, Eray Akyol (20), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'ya (20) çarpıp ölümlerine neden oldu. Otopsilerinin ardından Seliti ile Saygı dün son yolculuklarına uğurlandı. Yurt dışından yakınları beklenen Eray Akyol'un cenazesi ise bugün namazının kılınması için Hz. Ömer Camii'ne getirildi.

"O ŞİMDİ ASKER" YAZILI TÜLBENT TABUTUNA SERİLDİ

Cuma günü Çanakkale'ye askere uğurlanacak olan Eray Akyol'un tabutuna, askere giderken omzuna atması için hazırlanan ve üzerinde "O şimdi asker" yazılı tülbent ve Türk bayrağı serildi. Tabutun başından ayrılmayan Akyol'un arkadaşları, yine asker eğlencesinde takacakları yeşil tülbentleri kollarına bağladı.

"ÜÇ EVLADIMIZI BİR ANDA KAYBETTİK"

Cenazede taziyeleri kabul eden Birol Sancar, oğlunun 10 Ocak'ta jandarma olarak Çanakkale'deki askeri birliğine teslim olacağı için bugün asker eğlenceyi yapmayı planladıklarını söyledi. Sancar, "Çocuğum askere gidecekti, asker eğlencesi yapacaktık. Artık çocuğumuzun asker eğlencesini tabutta yapıyoruz. Bu, Türkiye için büyük acı. Trafik canavarlarından kurtulmak istiyoruz, artık yeter. Burada bu olaylar sık sık oluyor. Yeter, bugün bana, yarın komşuma, öbür gün arkadaşıma. Artık büyüklerimizden buraya el atmalarını istiyoruz Türkiye genelinde böyle bir acı görülmemiştir, böyle bir şey görülmemiştir. Üç tane evladımızı bir anda kaybettik. Artık büyüklerimizden yardımlarını bekliyoruz" diye konuştu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

75'inci Yıl Mahallesi Muhtarı Ahmet Koyuncu da mahalleye daha fazla mobese kamerası kurulmasını talep ederek, "Elim bir kaza sonucu 3 canımızı kaybettik. Yetkililerden bu anlamda destek bekliyoruz. Özellikle mahallemizin nüfusu yaklaşık 20 bine yakın. Özellikle giriş-çıkışlarını mobese kameraların kurulmasını talep ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Mahallemizin, Türkiye'nin, Eskişehir'in başı sağ olsun. Üç canımız birden genç kardeşimi kaybettik, çok üzgünüz" dedi. Soruşturma sürüyor.