Eskişehir'de Feci Trafik Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Eskişehir'de Feci Trafik Kazası

Haberin Videosunu İzleyin
Eskişehir\'de Feci Trafik Kazası
06.01.2026 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eskişehir\'de Feci Trafik Kazası
Haber Videosu

Askerlik öncesi kazada hayatını kaybeden Eray Akyol, gözyaşlarıyla uğurlandı. Ailesi tedbir istedi.

Eskişehir'de 75. yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde yarış yapan Muhammed D. idaresindeki otomobil geçtiğimiz gece, Eray Akyol (20), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'ya (20) çarpıp ölümlerine neden oldu. Otopsilerinin ardından Seliti ile Saygı dün son yolculuklarına uğurlandı. Yurt dışından yakınları beklenen Eray Akyol'un cenazesi ise bugün namazının kılınması için Hz. Ömer Camii'ne getirildi.

"O ŞİMDİ ASKER" YAZILI TÜLBENT TABUTUNA SERİLDİ

Cuma günü Çanakkale'ye askere uğurlanacak olan Eray Akyol'un tabutuna, askere giderken omzuna atması için hazırlanan ve üzerinde "O şimdi asker" yazılı tülbent ve Türk bayrağı serildi. Tabutun başından ayrılmayan Akyol'un arkadaşları, yine asker eğlencesinde takacakları yeşil tülbentleri kollarına bağladı.

Askere gidecekti, tabutuna 'O şimdi asker' yazılı tülbent serildi

"ÜÇ EVLADIMIZI BİR ANDA KAYBETTİK"

Cenazede taziyeleri kabul eden Birol Sancar, oğlunun 10 Ocak'ta jandarma olarak Çanakkale'deki askeri birliğine teslim olacağı için bugün asker eğlenceyi yapmayı planladıklarını söyledi. Sancar, "Çocuğum askere gidecekti, asker eğlencesi yapacaktık. Artık çocuğumuzun asker eğlencesini tabutta yapıyoruz. Bu, Türkiye için büyük acı. Trafik canavarlarından kurtulmak istiyoruz, artık yeter. Burada bu olaylar sık sık oluyor. Yeter, bugün bana, yarın komşuma, öbür gün arkadaşıma. Artık büyüklerimizden buraya el atmalarını istiyoruz Türkiye genelinde böyle bir acı görülmemiştir, böyle bir şey görülmemiştir. Üç tane evladımızı bir anda kaybettik. Artık büyüklerimizden yardımlarını bekliyoruz" diye konuştu.

Askere gidecekti, tabutuna 'O şimdi asker' yazılı tülbent serildi

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

75'inci Yıl Mahallesi Muhtarı Ahmet Koyuncu da mahalleye daha fazla mobese kamerası kurulmasını talep ederek, "Elim bir kaza sonucu 3 canımızı kaybettik. Yetkililerden bu anlamda destek bekliyoruz. Özellikle mahallemizin nüfusu yaklaşık 20 bine yakın. Özellikle giriş-çıkışlarını mobese kameraların kurulmasını talep ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Mahallemizin, Türkiye'nin, Eskişehir'in başı sağ olsun. Üç canımız birden genç kardeşimi kaybettik, çok üzgünüz" dedi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ömer Camii, Eskişehir, Güvenlik, 3-sayfa, Trafik, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Eskişehir'de Feci Trafik Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu
Trump’ın elinde tuttuğu şapkadaki “İran“ detayı çok şey anlatıyor Trump'ın elinde tuttuğu şapkadaki "İran" detayı çok şey anlatıyor
Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım
Pendik’te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada
Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran’dan esprili söylem Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem
Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı
Grönland’ı isteyen Trump’a, Avrupa ülkesinden üstü kapalı destek Grönland'ı isteyen Trump'a, Avrupa ülkesinden üstü kapalı destek
Mısır, Benin’i zor da olsa uzatmalarda yendi Mısır, Benin'i zor da olsa uzatmalarda yendi
Maduro davasında kilit tanık içeriden: Eski istihbarat şefinin ifadesi dengeleri değiştirebilir Maduro davasında kilit tanık içeriden: Eski istihbarat şefinin ifadesi dengeleri değiştirebilir
Venezuela’nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı

17:29
Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
17:11
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
16:44
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi
16:41
Suriye’de gerilim tırmandı Terör örgütünün hedefleri vuruluyor
Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor
16:13
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
16:08
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’e saldırı girişimi Şahıs tanıdık çıktı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
15:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz
15:27
Resmen açıklandı Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
15:22
Özgür Özel’den “Seyyanen zam“ çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim
Özgür Özel'den "Seyyanen zam" çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim
14:31
Araç muayene ücretlerine okkalı zam Cezası da 2 bin 700 liraya yükseldi
Araç muayene ücretlerine okkalı zam! Cezası da 2 bin 700 liraya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 18:01:32. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Feci Trafik Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.