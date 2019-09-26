Eskişehir'de okullara Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Sertifikası

Eskişehir'de 'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' başvurusu yapan başarılı okullar ödüllendirildi.



Eskişehir Hacı Süleyman Çakır kız Anadolu Lisesi toplantı salonunda Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey'in katılımıyla gerçekleşen törende, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü kapsamında il genelinde Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul başvuruları kabul edilen başarılı okullar ödüllendirildi. Törende konuşan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; "2006 yılında başlayarak yurt genelinde devam eden çocuklarımızın temiz ve hijyenik okullarda eğitim görmesini amaçlayan beyaz Bayrak Projesinin, ilimizde İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Eskişehir'de ilk olarak 2006 yılında 9 okulun beyaz bayrak alması ile başlayan projede gecen yıl 316 okul beyaz bayraklı iken, bu yıl okul sayısında 388'e ulaşılmıştır. Bu sayı ilimizdeki tüm okulların yüzde 80'ini oluşturmaktadır" dedi.



Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 2010 yılında imzalanan protokol ile Beslenme Dostu Okul Programı 2016 yılında imzalanan yeni protokol ile yürütülmeye devam edildiğini sözlerine ekledi. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı ile Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının kazandırılması hedeflendiğini kaydeden Bilge, Beslenme Dostu Okullar Projesi ve Beyaz Bayrak Projesinin bir bütün olduğunu, Beslenme Dostu Okul başvurusu yapmak isteyen okullarda aranan ilk şartın beyaz bayrak sertifikasına sahip olmaları gerektiğini aktardı. Müdür Bilge, kentte geçen yıl Beslenme Dostu Okul Sertifikası olan okul sayının 118 iken, bu sayının 2019'da 205'e ulaştığını belirti. Müdür Bilge ayrıca geleceğin yetişkinleri olan çocukların bu yaşlarda hijyen, beslenme ve egzersiz alışkanlıkları kazanması ile gelecekte kronik hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin ve sağlık harcamalarının azalacağına vurgu yaptı.



Hacı Süleyman Çakır Lisesi kız Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen sertifika dağıtım töreninde konuşan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Cebeci ise "Çocuklar geleceğimizdir. Onlar bizim toplumun aynası gibidir. Her türlü kötü ortamdan onları uzaklaştırmak bizlerin asli görevidir. Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul sertifikası alan okul müdürlerimizi kutluyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Yapılan konuşmaların ardından Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin, Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü ve Beslenme Dostu Okullar Programı hakkında sunum gerçekleştirdi. Sunum sonrası beyaz bayrak almaya hak kazanan okula sertifikaları takdim edildi. - ESKİŞEHİR