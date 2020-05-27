Eskişehir ve Belarus Cumhuriyeti işbirliği kapıları aralandı

Eskişehir Sanayi Odası ile Belarus Cumhuriyeti (Beyaz Rusya) arasında yeni işbirliklerine ve yeni iş fırsatlarına kapı aralayacak 'Kardeş Oda ve İşbirliği Anlaşması' imzalandı.



Online olarak gerçekleştirilen ve bu anlamda örnek teşkil eden törene Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Belarus Cumhuriyeti Türk Büyükelçiliği, Minsk Ticaret ve Sanayi Odası ve Minsk Serbest Bölge Müdürlüğü üst düzey yöneticileri katıldı.



Yeni ortaklıklar oluşacak



İmza töreninde konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, taraflar arasında imzalanan bu anlaşmanın çok önemli ve benzersiz bir işbirliği modeli sunduğunu belirterek, "Belarus ile imzaladığımız bu anlaşma Eskişehirli ihracatçılarımız ve üreticilerimiz için önemli bir kapıyı aralayacak. Özellikle Belarus ile birlikte Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan ve Tacikistan pazarlarına ulaşmada hızlı yol alacağız. Bir an önce ekiplerimizi oluşturup çalışmalara başlayacağız. Bu iş birlikleri kapsamında meslek komiteleri çok önemli bir paya sahip olacak ve onları daha aktif hale getireceğiz. Özellikle KOBİ'lerimizin birbirlerini tanımlarını sağlayacağız. Bu sayede ticari ortaklık ve ortak girişimlerde bulunabilecek firmaları belirleyecek ve her iki taraftaki işletmelerin yararına olan diğer hizmet ve ortaklık çalışmalarını yürüteceğiz" dedi.



Öncülük ediyor



İmza törenin de konuşan Belarus Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Victor Rybak ise işbirliklerini güçlendirmek adına söz konusu projeyi desteklediklerini belirterek, "Eylül ayında İstanbul ya da Minsk'te gerçekleştireceğimiz geniş katılımlı işbirliği görüşmelerinde önemli bir mesafe alacağımıza inanıyoruz. Ayrıca Eskişehir'de üreten Albayrak Makinanın ülkemizdeki faaliyetleri birçok firmamıza öncü olmaktadır" diye konuştu.



Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Minsk Şubesi Genel Müdürü Sergey Nabeshko ve Minsk Serbest Ekonomik Bölge (FEZ) Başkanı Dmitry Rudchenko da imza törenin de söz alarak iş birliğinin önemine vurgu yaparak teşekkür ettiler. İmzalanan bu anlaşmanın yeni işbirliklerine ve yeni iş fırsatlarına yol açacağını ve bu konuda hazır olduklarının altını çizdiler.



Telekonferans yöntemiyle yapılan imza törenine ESO Meclis Başkanı Süha Özbay, ESO Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, ESO Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Albayrak, Belarus Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müşaviri Ruslan Kizelevich, BPS-Sberbank Ticaret Finansmanı Başkanı Olga Balan da katıldı. - ESKİŞEHİR