Eskişehir’de trafik polisi 2 Türk bayrağını yerden alıp böyle öptü

Eskişehir'de çevreyolunda görev yapan bir trafik polisi, yol kenarına düşen iki Türk bayrağını fark edince harekete geçti. Trafiğin uygun olduğu anı bekleyerek bayrakları yerden alan polis memuru, her iki bayrağı da özenle katlayıp öptükten sonra ekip aracına taşıdı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

YOLDAKİ TÜRK BAYRAKLARINI FARK ETTİ

Olay, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi mevkiinde, çevreyolunun Bursa istikametinde meydana geldi.

Görevli trafik polisleri, refüj çevresinde yere düşmüş iki Türk bayrağı olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekip aracını güvenli bir noktada durduran polis memurlarından biri, bayrakları yerden almak için harekete geçti.

İKİ BAYRAĞI DA ÖZENLE YERDEN ALDI

Trafiğin uygun olduğu anı bekleyen polis memuru, yolun sol şeridine geçerek ilk Türk bayrağını yerden aldı.

Ardından refüjün orta kısmında bir bayrak daha bulunduğunu fark eden polis, ikinci bayrağı da aynı özenle bulunduğu yerden kaldırdı.

BAYRAKLARI KATLAYIP ÖPTÜ

İki Türk bayrağını da dikkatlice katlayan polis memuru, bayrakları öptükten sonra ekip aracına götürerek muhafaza altına aldı.

Polisin bayraklara gösterdiği hassasiyet, çevredeki bir kişi tarafından amatör kamerayla kaydedildi.