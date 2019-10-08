Eurasıa Raıl, 2021'de ilk kez Konya'da

Dünyadaki en büyük ve önemli üç büyük demiryolu fuarından biri olarak kabul edilen, Hyve Grup'un Türkiye'de düzenlediği Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı - Eurasia Rail'in 9'uncusu için yapılan hazırlıklar, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) tarafından imzalanan protokolün ardından hız kazandı. Protokol imza törenine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve Hyve Grup Bölge Direktörü Kemal Ülgen katıldı.

Protokol töreninde ilk olarak söz alan TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun demiryolu endüstrisindeki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek için Fuarın önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Eriştiğimiz imkân ve kabiliyetleri diğer ülkelerle paylaştığımız, demiryolu ve sanayileşme yolunda kat ettiğimiz mesafeyi yansıtabileceğimiz en etkin platformlardan birisi uluslararası fuarlardır. Bu amaçla Teşekkülümüzün destekleriyle kurulan Eurasia Rail Fuarı'nın birincisi 2011 yılında Ankara'da diğerleri İstanbul'da ve son olarak da 2019 yılında İzmir'de düzenlenmiştir. Dünyada hızla gelişen demiryolu endüstrisinde meydana gelen teknolojileri takip etmemiz için fırsat olarak gördüğümüz bu Fuar, TCDD olarak eriştiğimiz imkân ve kabiliyetleri diğer ülkelerle paylaşma ve işbirliğine kapı aralamaktadır." dedi.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, konusunda dünyanın üçüncü büyük fuarı olma özelliği taşıyan ve Türkiye'nin demiryolu sektörünün gelişmesine katkı sağlayan Eurasia Rail Fuarının 9.'sunun 2021 yılında Konya'da gerçekleştirecek olmanın kendileri için önemli olduğunun kaydetti.

Uygun, "Demiryolları olarak yeni vizyonumuz ve misyonumuzla Konya'ya yatırım yapmaya ve yeni eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen fuar alanlarına, demiryolu bağlantısı bulunmadığından araç üreticisi kuruluşların ürettikleri demiryolu araçları sergilenememişti. Katılımcıların en büyük arzusu da ürünlerini demiryoluyla taşımak istemeleridir. Bu noktada Konya bizim için daha da önem arz etmektedir. Konya fuar alanı Kayacık Lojistik Merkezine yaklaşık 5 km gibi yakın mesafededir. 2021 Eurasia Rail Fuarı için Teşekkülümüz ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle demiryolu araçları trenle lojistik merkeze, buradan da karayoluyla fuar alanına getirilecek, Teşekkülümüz tarafından döşenecek demiryolu üzerinde sergilenebilecek. Eurasia Rail Fuarı'nın dokuzuncusunun Konya'da gerçekleştirilmesi için Teşekkülümüz ve Konya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanacak protokolün hayırlı olmasını diliyor, katılımlarınız için teşekkür ediyorum." dedi.

Konya'nın son dönemde demiryolu ve raylı sistem projeleri kapsamında Anadolu'nun önemli bir durağı haline geldiğini, Konya'nın bu pozisyonunu daha da güçleneceğini hatırlatan Hyve Grup Bölge Direktörü Kemal Ülgen, 2 Ekim'de imzalanan protokol kapsamında Fuarın 9'uncusunun Konya'da, sektörün yerli ve yabancı temsilcileri ile buluşacağını belirtti. Ülgen şöyle devam etti: "2011 yılından bugüne Avrasya Bölgesi'nde tüm sektörün nabzını tutarak yeni iş birliklerine imkan sunan Eurasia Rail'in, bölgedeki raylı sistemler sektörünün en önemli aktörlerini bir araya getirerek Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce İstanbul, Ankara ve son olarak İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleşen Fuar'ın 9. sunu fuar şehri olma yolunda emin adımlar ile yoluna devam eden Konya'da gerçekleştirmek hepimiz için çok önemli. Fuar boyunca, sektörün uluslararası katılımcıları iş ve ilişki geliştirecekler, düzenlenecek konferans ve seminer programları ile de sektörel bilgi ve deneyimi en üst seviyede katılımcılarımız ile paylaşacağız."

Hyve Grup tarafından 2021 yılında 9'uncu kez gerçekleştirilecek Fuar'ın destekçileri arasında T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSGEB ile Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) de yer alıyor.

8'incisi İzmir'de düzenlenen Fuar'da; Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Katar, Almanya, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya ve İtalya gibi ülkelerden katılımcılar ağırlanmıştı.