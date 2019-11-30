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Euro 2020 kura çekimi saat kaçta hangi kanalda?

6 saat önce

TSi 20.00'de başlayacak kura çekimi, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Euro 2020 kura çekimi saat kaçta hangi kanalda?, System.String[]

TSi 20.00'de başlayacak kura çekimi, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak. A Milli Takım, kura çekiminde 3. torbada bulunacak. Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı.


Son 4 takım play-off'tan


EURO 2020'de mücadele edecek son 4 takım, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak. Play-off etabında; A Grubu'nda İzlanda- Romanya ve Bulgaristan- Macaristan, B Grubu'nda Bosna Hersek- Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda, C Grubu'nda İskoçya- İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan- Belarus ve Kuzey Makedonya- Kosova karşılaşmaları oynanacak. Eşleşmelerin kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşı karşıya gelecek.


12 ülkede düzenlenecek


AVRUPA Şampiyonası, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek. A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak. Şampiyonada son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da, çeyrek finaller Bakü, Münih, Roma, Saint Petersburg'da, yarı finaller ve final ise Londra'da oynanacak.


1. TORBA: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna


2. TORBA: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya


3. TORBA: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya


4. TORBA: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi Play-Off A, B, C ve D gruplarının birincileri

Macaristan, Romanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:47 
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