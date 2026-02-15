Ev satışında yeni dönem resmen başladı! Cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor - Son Dakika
Ev satışında yeni dönem resmen başladı! Cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor

15.02.2026 08:41
Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Şubat itibarıyla satılık konut ilanları için de zorunlu hale geldi. E-Devlet üzerinden yetkilendirme şartı getiren yeni uygulama, sahte ilanları ve yetkisiz emlakçılığı engellemeyi hedefliyor. Kurallara uymayanlara ise 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Ticaret Bakanlığı'nın emlak sektöründe şeffaflığı artırmak ve spekülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla hayata geçirdiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Şubat itibarıyla satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu hale geldi. Daha önce kiralık konutlar için uygulanan sistem, artık ülke genelinde satış ilanlarını da kapsayacak.

Bakanlık, tüketici mağduriyetini önlemek ve kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla devreye aldığı sistemi iki aşamalı olarak planladı. 1 Ocak 2025'te kiralık taşınmaz ilanlarında başlayan uygulama, ikinci aşamada satılık taşınmazları da kapsayacak şekilde genişletildi.

E-DEVELET'TEN DOĞRULAMA ZORUNLU

Yeni düzenlemeyle birlikte taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek satış ilanı sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirecek. Bu doğrulama sayesinde yetkisiz kişiler tarafından açılan ilanların, sahte hesaplarla yapılan fiyat manipülasyonlarının ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Doğrulama işlemi tamamlanan ilanlarda, "EİDS'den yetki doğrulaması yapıldı" ibaresi veya ilgili logo yer alacak.

YETKİLENDİRME SÜRESİ: EN AZ 3 AY

Sistem kapsamında mülk sahipleri, e-Devlet üzerinden verdikleri yetkiyi iptal edebilecek. Yetkilendirme süresi asgari 3 ay olarak uygulanacak ve aynı ekran üzerinden uzatılabilecek.

YENİ SİSTEM BUGÜN RESMEN BAŞLADI

Bakanlığın belirlediği takvime göre sistem, teknik entegrasyon ve kullanıcı deneyimi süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla 1 Şubat itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de pilot olarak başlatıldı. 15 Şubat itibarıyla ise tüm Türkiye'de devreye alındı. Uygulamanın ülke genelinde başlamasıyla birlikte ilan platformlarında yayımlanan satılık taşınmazların mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi sağlanacak ve daha güvenli bir ticaret ortamı oluşturulacak.

"HEM TÜKETİCİLER HEM DE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ AÇISINDAN OLUMLU"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, düzenlemenin sektörde önemli bir dönüşüm yaratacağını söyledi. Federasyon olarak hazırlık ve eğitim süreçlerini tamamladıklarını belirten Taylan, sistemin kiralık ilanlarda uygulanmış olmasının uyum sürecini kolaylaştırdığını ifade etti. Taylan, düzenlemenin sahte ilanları ve yetkisiz emlakçılığı ortadan kaldıracağını vurgulayarak, uygulamanın hem tüketiciler hem de sektör temsilcileri açısından olumlu sonuçlar doğuracağını dile getirdi.

YEN SATIŞ SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

  • Taşınmaz sahibi, e-Devlet üzerinden EİDS yetki işlemleri bölümüne girecek.
  • Satmak istediği gayrimenkulü sistemden seçecek.
  • Çalışacağı emlak danışmanının yetki belgesi numarası ve vergi bilgilerini sisteme girecek.
  • Yetki süresini tanımlayacak (ilk yetki en az 3 ay).
  • Sistem tarafından oluşturulan "Taşınmaz Kimlik Numarası" emlak danışmanına iletilecek.
  • Yetkili emlak danışmanı bu numarayla ilanı portala girebilecek.
  • Yetki süresi dolmadan iptal edilebilecek ancak iptal halinde ilan, tanımlanan süre bitene kadar yayında kalacak.

Vatandaşlar isterlerse emlak danışmanı olmadan da ilan verebilecek. Ancak bu durumda ilan portalları, taşınmazın gerçekten ilanı veren kişiye ya da birinci derece yakınlarına ait olup olmadığını kanıtlaması gerekecek.

CEZASI 10 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

EİDS düzenlemelerine uymayan emlak danışmanları ve mülk sahipleri 10 bin liradan 100 bin liraya kadar değişen idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabilecek. Ayrıca yetki belgesi olmadan aracılık yapan kişi ve işletmeler de yaptırım uygulanacaklar arasında yer alacak.

