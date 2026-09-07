Event+, yaklaşık 200 Bin kişilik etkinlikte, 5 saat içinde 10 Bin civarı ödeme işlemini yönetti. - Son Dakika
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Event+, yaklaşık 200 Bin kişilik etkinlikte, 5 saat içinde 10 Bin civarı ödeme işlemini yönetti.

Event+, yaklaşık 200 Bin kişilik etkinlikte, 5 saat içinde 10 Bin civarı ödeme işlemini yönetti.
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Pluspay, Event+ çözümüyle 23 Ağustos’ta İstanbul Caddebostan’da düzenlenen Uçuş Günü’nde sadece beş saat içinde yaklaşık 10 bin ödeme işlemini kesintisiz şekilde gerçekleştirdi.

Etkinlik sektörü Fintek çözümleriyle büyüyor

Pluspay Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Erdem, “Yoğun bir etkinlikte ödeme operasyonları, yalnızca POS cihazı parkuru kurmaktan ibaret değil. Tahmini olarak 200 bin kişiye ulaşan kalabalıklarda, aynı lokasyonda toplanan on binlerce mobil cihazın baz istasyonları üzerinde yarattığı devasa yüke rağmen, kesintisiz ağ teknolojilerimiz sayesinde hiçbir bağlantı sorunu yaşamadan başarılı bir operasyon yürüttük. Ödeme operasyonunun arka planında; ölçeklenebilir teknoloji, işlem sürekliliği, işlem sonuçlanma hızı, güvenlik ve saha operasyonunu birlikte yöneten kapsamlı bir altyapı gerekiyor. Pluspay Event+ ile bu ihtiyacı yeni bir iş koluna çevirirken etkinlik ekonomisinin de derinleşmesine katkı sağlıyoruz” dedi.

Yeni nesil dijital ödeme ve tahsilat teknolojileri geliştiren Pluspay, etkinlik alanlarındaki yüksek hacimli ödeme operasyonlarının yönetiminde sunduğu teknoloji ve operasyon kabiliyetini Caddebostan’da düzenlenen Uçuş Günü’nde de ortaya koydu. 200 bin civarı kişinin katıldığı etkinlikte Pluspay’in Event+ uygulaması üzerinden yalnızca 5 saat içerisinde yaklaşık 10 bin ödeme işlemi başarıyla yönetildi.

Etkinlik alanlarında ödeme deneyiminin kesintisiz işlemesi, yalnızca POS cihazlarının kurulmasından ibaret olmayan kapsamlı bir teknolojik altyapı gerektiriyor. Çok sayıda kullanıcının aynı anda ödeme yapmak istediği anlarda işlem trafiğinin yönetilmesi, ödeme noktalarının birbiriyle koordinasyonu, güvenli ve hızlı işlem akışının sağlanması ve operasyonun sahada kesintisiz sürdürülmesi kritik önem taşıyor. Pluspay’in Ar-Ge odaklı yapısı ve ölçeklenebilir ödeme teknolojileri, yüksek yoğunluklu etkinliklerde bu ihtiyaçları uçtan uca yönetmeyi mümkün kılıyor. Şirketin mevcut çözümleri arasında Android tabanlı akıllı POS cihazları, Soft POS, e-Fatura entegrasyonları ve farklı ödeme altyapıları bulunuyor.

Event+, yaklaşık 200 Bin kişilik etkinlikte, 5 saat içinde 10 Bin civarı ödeme işlemini yönetti.

“Etkinlik ödemelerini yeni bir iş kolu olarak konumlandırdık”

Pluspay Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Erdem, Event+ ile etkinlik alanlarında ödeme sistemlerine yeni bir yaklaşım getirdiklerini söyledi. Böylece ödeme cihazı sağlayan bir şirket olmanın ötesine geçtiklerini ifade eden Erdem, “Event+ ile ödeme sistemlerinde yeni bir iş kolu oluşturduk. Etkinliklerin kendine özgü dinamiklerini ve çok yüksek kullanıcı yoğunluğunu dikkate alarak, ödeme operasyonunu yalnızca POS cihazlarının kurulması olarak görmüyoruz. Arka planda çok daha kapsamlı bir teknolojik ve operasyonel yapı çalışıyor. İster bir cihaz isterse yüzlerce cihaz olsun ihtiyaca göre hizmeti ölçeklendirebiliyoruz. Bu etkinlikte de ihtiyacı karşılayacak onlarca cihazı kullanıma sunduk. Hem donanım hem de operasyonel olarak bunu üstlenebilecek kabiliyetimizi bir kez daha göstermiş olduk” dedi.

Erdem, “Son olarak Caddebostan’da olduğu gibi bir operasyonu başarıyla gerçekleştirmek; ölçeklenebilir, güvenli ve kesintisiz çalışan bir ödeme altyapısının yanı sıra güçlü bir saha yönetimini de gerektiriyor. Yüksek ziyaretçi trafiğinin olduğu tek günlük bir organizasyonda; satış noktalarının hızlı kurulması, kasiyerlerin değişebilmesi, ürün stoklarının görünür olmasının yanında noktalar

arası transfer edilebilmesi ve tahsilat cihazlarının yoğun mobil trafik altında çalışmaya devam etmesi kritik hale gelir. Bu ortamda ödeme altyapısının yalnızca “çalışması” değil; yoğunluk yükseldiğinde de hızlı, takip edilebilir ve saha ekibinin kolayca yönetebileceği bir yapıda işlemesi gerekir. Biz de bu şartlar altında tüm bu zorlukları yüksek teknolojik altyapımız ve bilgi birikim ile aşmayı bildik. Tahsilat, barkodlu satış, stok hareketleri, dijital slip, kullanıcı değişimleri ve saha bağlantısını Pluspay Event+ altyapısı altında bir araya getirdik” şeklinde konuştu.

Finteklerin önemini gösteren güçlü bir referans oldu

Pluspay Event+ ile farklı ölçeklerdeki organizasyonların ödeme süreçlerini uçtan uca yönetebilecek bir yapı oluşturduklarını belirten Erdem, şunları söyledi: “Pluspay’in bu alandaki deneyimi ile Event+’ı geliştirirken hedefimiz, etkinlik sektörünün ihtiyaçlarına özel, hızlı ve güvenli bir ödeme deneyimi sunmanın yanında organizatörlerin operasyonel yükünü de azaltmaktı. Bu modeli daha önce İstanbul’da UEFA Avrupa Ligi finali kapsamında düzenlenen organizasyonda, birçok festival ve konserlerde de hayata geçirdik. Son olarak Caddebostan’daki Red Bull Uçuş gününde, çok daha geniş bir kalabalığın bulunduğu ve ödeme trafiğinin kısa bir zaman diliminde yoğunlaştığı bir organizasyonda başarıyla uyguladık. Bu sadece bizim için değil Türkiye’deki Finteklerin önemini gösteren güçlü bir referans oldu. Fintek ekosistemi ekonomiye derinlik kazandırıyor.”

Etkinliklerde ödeme operasyonu, yüksek teknolojik arka plan gerektiriyor

Etkinliklerde binlerce kişinin aynı anda alışveriş yaptığı yoğun saatlerde ödeme sistemlerinin performansı, ziyaretçi deneyiminin en kritik unsurlarından biri haline geliyor. Ödeme noktalarında oluşabilecek birkaç saniyelik gecikme dahi uzun kuyruklara ve operasyonel aksamalara yol açabilirken, yüksek işlem hacminin güvenli biçimde yönetilmesi güçlü bir teknolojik alt yapıyı zorunlu kılıyor.

Şirket Haberleri, Caddebostan, İstanbul, Ağustos, Son Dakika

Son Dakika Şirket Haberleri Event+, yaklaşık 200 Bin kişilik etkinlikte, 5 saat içinde 10 Bin civarı ödeme işlemini yönetti. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Event+, yaklaşık 200 Bin kişilik etkinlikte, 5 saat içinde 10 Bin civarı ödeme işlemini yönetti. - Son Dakika
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