Eylül ayında spor gündeminde öne çıkanlar - Son Dakika

Eylül ayında spor gündeminde öne çıkanlar

20.10.2020 12:04
Eylül ayında spor gündeminde öne çıkanlar, System.String[]

Eylül ayında medyada en çok konuşulan takımlar, sporcular, kulüp yöneticileri ve teknik direktörler ve hakemler belli oldu.

Eylül ayında medyada en çok konuşulan takımlar, sporcular, kulüp yöneticileri ve teknik direktörler ve hakemler belli oldu. Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı rapora göre, ay boyunca spor gündeminde en çok konuşulan takım Fenerbahçe oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında Türk futbolunun iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanan maçta Tribüne Azerbaycan'a destek amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlatılan "Tek millet iki devlet, kardeşlerimizin yanındayız" ifadeleri yer pankartlar asıldı. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi evinde konuk ettiği derbi maçında gol sesi çıkmadı.  Ağustos ayında da en fazla konuşulan takım pozisyonunda olan sarı-lacivertli takım, Eylül ayında da zirvedeki yerini korudu. Galatasaray ile oynadığı derbiden 0-0'lık beraberlik ile 1 puanla ayrılan Fenerbahçe, geçtiğimiz ay 70 bin 90 haberde yer alarak adını zirveye yazdırdı. Galatasaray 65 bin 345 haberle ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş ise 63 bin 173 haber ile Eylül ayının en fazla konuşulan üçüncü takımı oldu.

FALCAO İLK SIRADA YER ALDI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, Eylül ayı boyunca toplam 6 bin 685 habere konu oldu. Falcao, en fazla konuşulan futbolcu sıralamasında birinci oldu. Bundesliga'ya transfer olan Sorloth ise 7 bin 981 habere adını yazdırarak ikinci sırada yer aldı. Listenin üçüncü sırası ise 7 bin 87 haber ile Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Eylül ayında 16 bin 767 haber ile birinci sırada yer aldı. İkinci sırada 12 bin 751 haber ile Sergen Yalçın, üçüncü sırada ise 10 bin 91 haber ile Erol Bulut yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ise 4 bin 483 haberde yer alırken, Özdemir'i sırası ile 3 bin 388 haber ile Ali Koç ve 3 bin 51 haber ile Ahmet Nur Çebi takip etti.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmaya atanan hakem Ali Palabıyık, kariyerindeki ikinci kez iki takımın birbiriyle oynadığı maçı yönetti. Eylül ayında en fazla konuşulan hakemler kategorisinde zirveye çıkmayan başaran Palabıyık ay boyunca toplam 3 bin 647 haberde yer alırken, 2 bin 475 habere adını yazdıran Arda Kardeşler ikinci, 2 bin 40 haberde yer alan Cüneyt Çakır ise üçüncü basamakta yer buldu.


- İstanbul
Eylül ayında spor gündeminde öne çıkanlar
Eylül ayında spor gündeminde öne çıkanlar
Eylül ayında spor gündeminde öne çıkanlar
Eylül ayında spor gündeminde öne çıkanlar
Eylül ayında spor gündeminde öne çıkanlar

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Eylül, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eylül ayında spor gündeminde öne çıkanlar - Son Dakika Spor

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