Eyüpsultan'da Cinayet: Uyuşturucu Kullanarak Kaçmaya Çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eyüpsultan'da Cinayet: Uyuşturucu Kullanarak Kaçmaya Çalıştı

Eyüpsultan\'da Cinayet: Uyuşturucu Kullanarak Kaçmaya Çalıştı
05.02.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdülsamet Temur'un öldürülmesi olayında Zekeriya T. gözaltına alındı; cinayeti uyuşturucu sonrası işledi.

EYÜPSULTAN'da seyyar satıcı tarafından viyadük altında ölü bulunan ve polis ekiplerince 'şüpheli ölüm' olarak değerlendirilen Abdülsamet Temur (36)'un öldürüldüğü ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmalarda cinayeti birlikte uyuşturucu kullandığı belirlenen Zekeriya T. gözaltına alındı.

Zekeriya T. "Birlikte uyuşturucu kullandık. Sabah kalktığımda ölmüştü. Cinayet üzerime kalacak diye çok korktum. Cesedin cebine uyuşturucu maddeleri koyup intihar süsü vermek istedim. Cesedi bavulla taşıyarak viyadük altına bıraktım" Polis ölü olarak bulunan Abdülsamet Temur'un eve girerken son görüntüleri ile evden bavul içinde çıkarıldığı görüntülere ulaştı.

Eyüpsultan, Nurtepe viyadüğünde 26 Ocak 2026 tarihinde saat 16.30 sıralarında çevredekiler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Abdülsamet Temur'un cansız bedeni ile karşılaşmışlardı. Cesedin Abdülsamet Temur adlı tesisatçıya ait olduğu belirlenirken, cebinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanmaya yarayan şırıngalar bulunmuştu. İki gün önce ağabeyi tarafından kayıp müracaatında bulunan Abdülsamet Temur'un ölümü polis kayıtlarına 'Şüpheli ölüm' olarak geçmişti.

POLİSİN DİKKATİ SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis olay yerinde yaptığı incelemede şüpheli durumlar tespit etti. Çamurlu olan bölgede ölü bulunan Abdülsamet Temur'un ayaklarında hiç çamur olmadığı, olay yerinde uyuşturucu kullandığına dair bir iz bulunmadığı belirlendi.

BİR EVE GİRDİĞİ ANCAK HİÇ ÇIKAMADIĞI BELİRLENDİ

Tesisatçılık yapan Abdülsamet Temur'u inceleme altına alan polis ekipleri ortadan kaybolduğu gün önce işe gittiğini, akşam saatlerinde ise Taksim, Cihangir'de bir eve girdiğini tespit etti. Abdülsamet Temur'un eve giriş görüntülerine ulaşan polis ekipleri, çıktığını gören görüntülere ulaşamadı.

CESEDİN BAVUL İÇİNDE ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine sürdürülen operasyonda birkaç günlüğüne evi kiralayan Zekeriya T. adlı kişinin eve sürekli girip çıktığını, son olarak boş bir bavulla içeri girdiğini bir gün sonrada zor taşıyabildiği aynı bavulla dışarı çıktığını belirledi. Şüphelinin otomobiline koyduğu bavulla cesedin bulunduğu yere doğru hareket ettiği tespit edildi.

'BEN ÖLDÜRMEDİM. KENDİ ÖLDÜ'

Cinayet Büro Amirliği ekipleri gerekli delillerin toplanmasının ardından Zekeriya T.'yi gözaltına aldı. Poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen Zekeriya T. ifadesinde "Sosyal medya üzerinden tanışmıştık. Birlikte uyuşturucu içmek için benim kiraladığım evde buluştuk. Uyuşturucu kullanıp sohbet ettik. Ancak daha sonra ikimizde aldığımız uyuşturucunun etkisiyle bayılmışız. Sabah kalktığımızda onu hareketsiz olduğunu görünce kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca paniğe kapıldım" dedi.

'CİNAYET ÜZERİME KALIR DİYE CESETTEN KURTULMAK İSTEDİM'

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veren şüpheliler Zekeriya T. "Olay benim üzerime kalır diye korktum. Bunun için cesetten kurtulmak için bir plan yaptım. Kendi evime giderek bir bavul aldım. Onu kiraladığım eve götürerek cesedi bavulun içine koydum. Olaya doz aşımı yada intihar süsü vermek için ceplerine uyuşturucu madde ve şırıngaları koymuştum. Daha sonra öncesinde keşif yaptığım Nurtepe viyadüğünün altına cesedi bırakarak oradan kaçtım" dedi.

'KİMSE PEŞİNE DÜŞMEZ SANDIM'

Olayın peşine kimsenin düşmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Zekeriya T. "Ben kimsenin olayın peşine düşmeyeceğini tahmin ettim. Olay intihar ya da aşırı dozdan ölüm olarak düşünülüp kapanır sandım. Cep telefonunu da benimle ilişkilendirmesinler diye yanıma almıştım. Polisleri karşımda görünce şaşırdım" dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Cesetle ilgili alınan örneklerin adli tıp kurumunda incelemesinin sürdüğü kesin ölüm sebebinin incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Eyüpsultan, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Cinayet: Uyuşturucu Kullanarak Kaçmaya Çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro’dan Beyaz Saray’da dostluk gösterisi Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Alanyaspor’u tek başına destekledi Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor
Bakan Şimşek’ten Justin Bieber paylaşımı Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı
Ehliyet alacaklara müjde: Geçme notu düşürüldü, tanınan sınav hakkı sayısı artırıldı Ehliyet alacaklara müjde: Geçme notu düşürüldü, tanınan sınav hakkı sayısı artırıldı
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
Eyüpspor’dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş Eyüpspor'dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş

16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
16:18
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
15:13
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
14:27
Epstein ölmedi mi Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:52:01. #7.11#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Cinayet: Uyuşturucu Kullanarak Kaçmaya Çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.