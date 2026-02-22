Eyyübiye Belediyesi'nden Türkiye'de bir ilk: 400 yetim aileye kurbanlık koç desteği - Son Dakika
Eyyübiye Belediyesi'nden Türkiye'de bir ilk: 400 yetim aileye kurbanlık koç desteği

Eyyübiye Belediyesi\'nden Türkiye\'de bir ilk: 400 yetim aileye kurbanlık koç desteği
22.02.2026 14:05
Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Belediyesi, Türkiye'de örneği az rastlanan bir projeye imza attı. Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatıyla ilçedeki 400 yetim ve ihtiyaç sahibi aileye kurbanlık koç ile nakdi kesim desteği sağlanıyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışında çıtayı yükselterek Türkiye'de örneği az rastlanan bir projeye imza attı. Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında, ilçedeki 400 yetim ve ihtiyaç sahibi aileye kurbanlık koç ile nakdi kesim desteği sağlanıyor.

Eyyübiye Belediyesi'nden Türkiye'de bir ilk: 400 yetim aileye Kurbanlık Koç Desteği

HEM KURBANLIK HEM NAKİT DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ihtiyaç sahiplerine ulaşılması" yönündeki hassasiyeti doğrultusunda hareket eden Eyyübiye Belediyesi, Ramazan ayında gönüllere dokunuyor. Projenin ilk etabında temin edilen 400 küçükbaş hayvan, bizzat Başkan Mehmet Kuş tarafından ailelerin kapılarına kadar götürülerek teslim edildi.

Eyyübiye Belediyesi'nden Türkiye'de bir ilk: 400 yetim aileye Kurbanlık Koç Desteği

2 BİN TL'LİK NAKDİ YARDIM

Belediye, sadece hayvan desteğiyle sınırlı kalmayarak, ailelerin kesim masraflarını karşılayabilmeleri adına her aileye 2 bin TL nakdi yardımda bulundu. Teslimat sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileten Başkan Kuş, vatandaşların Ramazan sevincine ortak oldu.

Eyyübiye Belediyesi'nden Türkiye'de bir ilk: 400 yetim aileye Kurbanlık Koç Desteği

SOSYAL YARDIMLARDA "EYYÜBİYE MODELİ"

Dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yedi yıldır kesintisiz sürdürdükleri sosyal destek çalışmalarını bu yıl daha da genişlettiklerini vurguladı. Kuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayı boyunca iftar çadırı kuruldu, sadece gıda değil, her alanda vatandaşımızın yanındayız. 400 ailemize kurbanlık koçlarını teslim ederek et ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunun yanı sıra günlük 3 bin aileye sıcak yemek, 25 bin aileye gıda kolisi ulaştırıyoruz. Sahadayız, milletimizin hizmetindeyiz."

Eyyübiye Belediyesi'nden Türkiye'de bir ilk: 400 yetim aileye Kurbanlık Koç Desteği

Başkan Kuş'un sosyal belediyecilik hizmetleri ilçe halkı tarafından takdir ediliyor.

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Mehmet Kuş, Şanlıurfa, Eyyübiye, Türkiye

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ahmet3353 ahmet3353:
    Allah razı olsun.çok güzel hizmet olmuş memleketim le partimle gurur duyuyorum Allah kabul etsin inşallah ???????????? 0 0 Yanıtla
