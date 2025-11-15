Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, bir kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, bir kişi daha gözaltına alındı

Haberin Videosunu İzleyin
Fatih\'teki facianın ardından otel mühürlendi, bir kişi daha gözaltına alındı
15.11.2025 21:17  Güncelleme: 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fatih\'teki facianın ardından otel mühürlendi, bir kişi daha gözaltına alındı
Haber Videosu

Fatih'te Böcek ailesinden anne ve 2 çocuğunun gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetmesinin ardından, ailenin kaldığı otel tahliye edildi. Ayrıca otelin yanındaki fırının sahibi de gözaltına alındı. Olayda toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve 2 çocuğunun kaldığı otelde polisin incelemesi tamamlanırken, burada konaklayan müşteriler farklı otellere yerleştirildi. Otelin yanındaki fırının sahibi de gözaltına alındı.

Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

AİLENİN KALDIĞI OTEL MÜHÜRLENDİ

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı inceleme tamamlandı. Lobi kısmına getirilen eşyaları inceleyen ekipler, daha sonra topladıkları bazı eşyaları laboratuvar incelemesi için götürürken; otel mühürlendi. Otelde konaklayan müşteriler ise farklı otellere yönlendirildi.

FIRINCI DA GÖZALTINDA

Öte yandan otelin yanındaki fırının sahibinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Yaşanan olayda toplam gözaltı sayısı böylece 8'e yükseldi.

"HANIMI UYANINCA BAKMIŞ Kİ KIZ ÇOCUĞU ÖLMÜŞ"

Yoğun bakımda tedavisi süren baba Servet Böcek'in (36) dayısı Recep Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gece bulantı olunca 'Midye yedik' demişler. Hastaneye gidiyorlar. 'Bizde bulantı var, midye yedik' demişler. Hastanenin raporu. Konuşması da belli Servet Böcek'in; oradan geliyorlar, otelde yatıyorlar, ama başka bir şey yediklerini de bilmiyoruz. Otelde gece yatınca hanımı uyanmış ki kız çocuğu kıpırdamıyor. Bakmış ki ölmüş.

Otel personellerine haber veriyorlar, ambulanslar geliyor, bunların her birini ayrı hastaneye götürüyor. Oğlan çocuğu canlıymış; o da hastanede vefat ediyor. Ondan sonra gelin, kızın bilinci yerinde falan diyorlar, bilmiyoruz, biz buradan telefondan öğreniyoruz. Anne, babaları filan gidiyor buradan, Isparta'dan konuşuyorlar. Kıza çocuklarını soruyorlar, beyini soruyorlar 'iyi' diyorlar. Bir de bakıyorlar 2 saat sonra 'başınız sağ olsun' o da vefat ediyor. Şu anda babaları, yeğenim Servet Böcek de can çekişiyor. Kurtulma imkanı yok. Devlet erkanlarının buna el atması lazım. Böyle olmaz ki. Tabii suçluların cezalandırılması lazım" dedi.

2 TURİST DAHA HASTANELİK OLDU

Böcek ailesinin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bugün bulantı ve kusma şikayetiyle tedavi altına alındı. Yapılan çalışmalarda, Mustafa Taamart ile aynı odada kalan arkadaşı Ayoub Hamraoui'nin 11 Kasım'da, Reda Fakhri'nin ise 12 Kasım'da turistik amaçla Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi. Üç kişinin dün gün boyunca aynı yerlerde bulundukları ve aynı yemekleri yedikleri, otelde ise sadece damacanadaki suyu tükettikleri tespit edildi.

Mustafa Taamart'ın saat 02.00 sıralarında odada aniden fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldüğü, Reda Fakhri'nin ise saat 05.00'te hastaneye geldiğinde mide bulantısı şikâyeti üzerine gözetim altına alındığı öğrenildi. Oda arkadaşı Ayoub Hamraoui'nin ise herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermediği bildirildi.

"DAMACANA YOK, SADECE KAPALI SU VAR"

Otelin sahibi 2 kişinin daha zehirlenerek hastaneye kaldırılmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada Orhan Oğlak, "Mutfağımız, yiyeceğimiz yok. Başka da röportaj ve görüntü vermeyeceğiz. Bizim otelimizde sadece kapalı su dışında ikramımız veya satışımız yok" dedi.

"BÜTÜN OTELLERİMİZ İLAÇLANIYOR"

Otelin ilaçlandığı iddiası ile ilgili soru üzerine Oğlak, "Bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler, biz nerede yemek yiyebiliriz diye sormuşlar. Ortaköy'deki adama yönlendiremem. Kahvaltı da yok, damacana da yok. Sadece kapalı bardak su var. Biz gereken yerlere söyledik" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan istifra ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri öne sürülmüştü.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek de yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, bir kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • zcf795f8r9:
    otelden olma ihtimali yüksek değişik yemekler yemişler ayrıca onları salan doktorlarda hesap vermeli 62 1 Yanıtla
  • 123612e6:
    Otel yetkilisi basına verdiği röportaj çok gıcık konuştu şımarık adam. Olay sanki kendi otelinde olmamış gibi. Bir aile yok oldu adamda gram üzüntü yok. ukala. 17 0 Yanıtla
  • Bilal İnci:
    Otelin adı nedir sayın son dakka dukka ? 10 0 Yanıtla
  • Hakikat:
    Yeni bir "Kartalkaya"faciasi! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek“ diyen şehit babasının istediği oldu "Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Acun Ilıcalı’dan TV8 kararı Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
Arkadan çarptığı tırın altında kaldı Arkadan çarptığı tırın altında kaldı
Görüntü Türkiye’den Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha
Karayipler’de savaşın ayak sesleri ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti Karayipler'de savaşın ayak sesleri! ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe
3 ile mevsimin ilk karı düştü Yollar kapandı 3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi İşte başvuru sayısı 500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı İşte il il yeni fiyatlar Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! İşte il il yeni fiyatlar
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler
Ekip otosu tıra arkadan çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı Ekip otosu tıra arkadan çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu

23:17
Maltepe’de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada
21:50
Bekle bizi Dünya Kupası A Milli Takımımız, play-off oynamayı garantiledi
Bekle bizi Dünya Kupası! A Milli Takımımız, play-off oynamayı garantiledi
21:37
İstanbul’da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti
21:36
Ege Denizi’nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
21:26
Muş’ta 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor
Muş'ta 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor
21:00
Kameraya yakalandılar İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
20:09
Cip, kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Cip, kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
19:46
Yok böyle düğün Damada, servet giydirdiler
Yok böyle düğün! Damada, servet giydirdiler
19:25
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
18:13
Türkiye’nin konuştuğu aile ne yedi İşte annenin ölmeden önceki ifadesi
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi
17:51
Ademola Lookman’ın Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı
Ademola Lookman'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı
17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
16:31
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha
15:48
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu Görüntü elden ele dolaşıyor
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor
14:58
İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan’ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2025 23:45:31. #7.11#
SON DAKİKA: Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, bir kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.