Fatih'te koltuk değnekli şahsın meyve bıçağıyla soygun girişimi kamerada - Son Dakika
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Fatih'te koltuk değnekli şahsın meyve bıçağıyla soygun girişimi kamerada

29.12.2022 10:11

Fatih'te koltuk değnekli şahsın meyve bıçağıyla soygun girişimi kamerada Kuyumcuda çalışan 2 kardeş tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli şahıs polise teslim edildiİSTANBUL İstanbul Fatih'te koltuk değnekli bir şüpheli, elindeki meyve bıçağıyla kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı.

Fatih'te koltuk değnekli şahsın meyve bıçağıyla soygun girişimi kamerada

Kuyumcuda çalışan 2 kardeş tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli şahıs polise teslim edildi

İSTANBUL İstanbul Fatih'te koltuk değnekli bir şüpheli, elindeki meyve bıçağıyla kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı. Kuyumcuda çalışan 2 kardeş tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli şahıs polis ekiplerine teslim edilirken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Fatih Şehremini Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, koltuk değnekli M.K., cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanına girdi. Şüpheli şahıs, yanındaki meyve bıçağını babalarının dükkanında çalışan 2 kardeşe çekerek vitrinde duran altınları almak istedi. Dükkan çalışanları, şüpheliyi ikna etmek için uzun süre dil döktü. Altınları almak için ısrarcı olan M.K., koltuk değneğiyle dükkanın vitrin camını kırdı. Bunun üzerine dükkan çalışanlarından biri, fırça sapıyla şüpheliye vurarak yere düşürdü. Dükkanda çalışan 2 kardeş şüpheliyi etkisiz hale getirerek durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli M.K.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Soygun girişimi kamerada

Yaşananlar kuyumcunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin dükkana girdikten sonra çalışanlarla tartıştığı daha sonra koltuk değnekleriyle vitrin camını kırdığı kaydedilirken dükkan çalışanları şüpheliyi etkisiz hale getirerek polis ekiplerine teslim ettiği görüldü.

"Meyve bıçağı çıkarıp, soygun yapmaya çalışıyor"

Kuyumcu dükkanının sahibi Erol Akçalı, "Genç bir arkadaştı, koltuk değneği vardı. Meyve bıçağı çıkarıp, soygun yapmaya çalışıyor. Koltuk değneğini de silah olarak kullanıyor. Çocuklarda kendilerini korumak için tezgahtan çıkmıyor. Soygun yapmaya çalışan kişi, bunalımda olduğunu, para lazım olduğunu söylüyor. 'Para verelim' diyorlar, sakinleştirmeye çalışıyorlar. Ama dinlemiyor. Koltuk değneği ile camı kırıyor. Vitrine dalacağı zaman benim çocuklar da üzerine yükleniyorlar. Olay bundan ibaret. Ondan sonra polis geliyor" dedi.

"Bıçağı düşürdüğü zaman çocuğu köşeye sıkıştırdık"

Yaşananları anlatan Mustafa Akçalı, "Abimle birlikte biz yakaladık. Abim elindeki süpürgenin ters kısmıyla hafifçe vuruyor. Sendeleyip elindeki bıçağı düşürdüğü zaman çocuğu köşeye sıkıştırdık. Bir dakika sürmedi, hemen polis ekipleri geldi. Polisler yakaladı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te koltuk değnekli şahsın meyve bıçağıyla soygun girişimi kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te koltuk değnekli şahsın meyve bıçağıyla soygun girişimi kamerada - Son Dakika
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