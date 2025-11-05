Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında - Son Dakika
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında
05.11.2025 17:42
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir taş ocağında göçük meydana geldi. İki işçi göçük altında kalırken, ekipler arama çalışmalarına başladı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren bir taş ocağında meydana gelen göçükte 2 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

TAŞ OCAĞINDA GÖCÜK

Edinilen bilgilere göre, Ordu-Çamaş karayolu yakınında bulunan bir taş ocağında çalışma sırasında göçük meydana geldi. Olay sırasında ocakta çalışma yapan iş makinesi ve kamyon, kayan malzemenin altında kaldı.

İKİ İŞÇİ ENKAZ ALTINDA

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

İşte taş ocağından görüntüler:

Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında
Kaynak: İHA

İtfaiye, 3-sayfa, Fatsa, AFAD, ordu, Son Dakika

Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında
