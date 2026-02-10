FBI, Nancy Guthrie\'nin Kaybolmasıyla İlgili Yeni Bilgi Paylaştı

Ünlü televizyon yıldızı Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin 31 Ocak'ta Arizona'daki evinden kaçırılmasının ardından yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. FBI, yaşlı kadının evindeki güvenlik sisteminden kurtarılan ve "maskeli bir saldırganı" gösteren görüntüleri ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

GİZLİ VERİLERDEN ÇIKAN DEHŞET: SİLAHLI VE MASKELİ

FBI Direktörü Kash Patel, daha önce "erişilemez" olduğu düşünülen ancak teknik ekiplerin "arka plan verilerinden" kurtarmayı başardığı görüntüleri sosyal medya hesabından yayımladı.

Görüntülerde, Nancy Guthrie'nin kaybolduğu sabah evin kapısına gelen maskeli, eldivenli ve sırt çantalı bir şahsın, elindeki silahla güvenlik kamerasını etkisiz hale getirmeye çalıştığı açıkça görülüyor. Şahsın kamerayı kurcaladığı anların, Nancy Guthrie'nin evden zorla çıkarılmasından hemen önceki dakikalar olduğu tahmin ediliyor.

Saldırganın, kameranın görüşünü kapatmak için bölgedeki çalıları kullandığı da tespit edildi.

FİDYE SÜRESİ DOLDU, "HAYATTA" UMUDU SÜRÜYOR

Olayın üzerinden geçen 10 güne rağmen henüz bir şüpheli yakalanamadı. Kaçıranların medya kuruluşlarına gönderdiği e-postalarda talep edilen 6 milyon dolarlık fidye için verilen süre dün akşam itibarıyla doldu. Savannah Guthrie, sosyal medyadan yaptığı duygusal çağrıda, "Annemizin hâlâ hayatta olduğuna inanıyoruz. Lütfen bir şey duyarsanız emniyete bildirin" diyerek halktan yardım istedi.

"BEDELİNİ ÖDEMEYE HAZIRIZ"

Ünlü sunucu, kardeşleri Annie ve Camron ile birlikte kamera karşısına geçerek doğrudan kaçıranlara seslendi: "Mesajınızı aldık ve anlıyoruz. Annemizi bize geri vermeniz için yalvarıyoruz. Bu bizim için her şeyden daha değerli ve bedelini ödeyeceğiz."

Kaçıranların 6 milyon dolar değerinde Bitcoin talep ettiği iddia ediliyor.

"İLAÇLARINA İHTİYACI VAR"

Savannah, annesinin sağlık durumunun çok hassas olduğunu ve hayatta kalması için her gün alması gereken ilaçları yanında götüremediğini hatırlatarak, her geçen dakikanın kritik olduğunu vurguladı.

FBI'DAN 50 BİN DOLAR ÖDÜL

FBI, Nancy Guthrie'nin yerini bildirecek veya sorumluların yakalanmasını sağlayacak kişiler için 50 bin dolar ödül koydu. Pima Bölgesi Şerif Departmanı ile koordineli yürütülen operasyonda, Tucson kenti adeta abluka altına alınmış durumda. Yaşlı kadının kalp rahatsızlığı olduğu ve hayati öneme sahip ilaçlarını kullanamadığı bilgisi ise endişeleri artırıyor.



