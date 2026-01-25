Federal Ajanlar, Göçmenlik Operasyonunda Adamı Vurdu - Son Dakika
Dünya
Federal Ajanlar, Göçmenlik Operasyonunda Adamı Vurdu

25.01.2026 12:17
Minneapolis'te ICE ajanları, Alex Pretti'yi vurarak öldürdü. Pretti'nin ailesi, gerçeğin açıklanmasını istiyor.

ABD'nin Minneapolis kentinde federal ajanlar Cumartesi günü bir adamı vurarak öldürdü. ABD vatandaşı Alex Pretti, Trump yönetiminin göçmenlik uygulamaları sırasında şehirde öldürülen ikinci kişi oldu.

Yerel yetkililer, öldürülen kişinin Minneapolis'te yaşayan ve hemşire olarak çalışan 37 yaşındaki Alex Pretti olduğunu belirtti.

Federal göçmenlik görevlileri ve Pretti arasında, silahlı saldırıdan önce yaşanan arbedeyi gösteren videolar ortaya çıktı.

İç Güvenlik Bakanlığı, Pretti'nin silah taşıdığını ve görevlilerin silahı alma girişimlerine direnmesi üzerine, üzerine görevlilerin nefsi müdafaa amacıyla ateş açtığını savundu.

Görgü tanıkları, yerel yetkililer ve kurbanın ailesi, elinde silah değil telefon olduğunu belirterek bu açıklamayı reddetti. Aile, yönetimin yaşananlar hakkında "iğrenç yalanlar" yaydığını iddia etti ve "Lütfen oğlumuz hakkında gerçeği ortaya çıkarın," diye eklediler.

Renee Nicole Good'un bir ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanı tarafından öldürülmesinden iki hafta sonra yaşanan bu olay, protestoların yoğunlaşmasına ve eyalet yetkililerinin federal ajanların şehri terk etmesi yönünde çağrıları beraberinde getirdi.

Olayla ilgili bilinenler şöyle:

Silahlı saldırıdan önceki anlarda neler oldu?

Olay, Cumartesi sabahı yerel saatle 09:05'te (TSİ 18:05) Minneapolis'in güneyinde, Nicollet Bulvarı ve 26. Cadde yakınlarında meydana geldi.

ICE yetkilisi Greg Bovino, ajanların "hedefli" bir göçmenlik uygulama operasyonu yürütürken Pretti'nin ajanlara "9 mm yarı otomatik" bir tabanca ile yaklaştığını iddia etti.

Bovino, Pretti'nin silahı çekip çekmediğini belirtmedi ama ajanların zanlıyı silahsızlandırmaya çalıştığını ve Pretti'nin "şiddetli bir şekilde direndiğini" söyledi.

Bovino, daha sonra bir ICE ajanının "savunma amaçlı ateş açtığını" belirtti.

Olaydan önceki anlara ait videolarda Pretti'nin sokakta cep telefonuyla polis memurlarını filme aldığı görülüyor. Arka planda ise çevredeki kişilerin ıslık ve bağırışları duyuluyor.

Bir açıdan bakıldığında, bir ajan bir kadını itiyor gibi görünüyor. Kamera Pretti'ye döndüğünde, ajanın kadının omzuna kolunu atmış olduğu görülüyor. Ardından ajan ikinci bir kadını geri itiyor. Aynı anda Pretti de kolunu uzatıp kadınla ajan arasına giriyor.

Ardından görevli, gözlerine bir madde püskürtüyor. Pretti yüzünü çeviriyor ve açık bir elini havaya kaldırıyor. Diğer elinde ise bir telefon tutuyor gibi görünüyor. Silah görünmüyor.

Farklı bir açıdan çekilmiş başka bir videoda, ajanlardan birinin Pretti'yi kolundan tuttuğu, ardından daha fazla ajanın olaya dahil olduğu görülüyor. Pretti yere yatırılıyor ve en az altı ajan üzerine çıkıyor. Bir ajanın kafasına vurduğu da videoda görülüyor.

Olay yerine elleri boş bir şekilde yaklaşan bir başka polis memuru, elinde silah gibi görünen bir şeyle geri çekiliyor. Bir araca doğru uzaklaşırken, bir saniye sonra yanında duran başka bir polis memuru ateş açıyor.

Ajanlar yerde yatan adamdan geri çekilirken ateş açmaya devam ediyorlar. Toplam 10 el silah sesi duyuluyor.

Silah hakkında neler biliyoruz?

Olaydan sonra, İç Güvenlik Bakanlığı, sosyal medyada Pretti'ye ait olduğunu iddia ettikleri bir ateşli silahın fotoğrafını paylaştı. Bakanlık ayrıca, Pretti'nin iki şarjör mermisi olduğunu ve kimlik belgesi bulunmadığını savundu.

Bovino gazetecilere bunun "bir bireyin azami zarar vermek ve kolluk kuvvetlerine karşı katliam yapmak istediği bir durum gibi göründüğünü" söyledi. Daha fazla kanıt ise sunmadı.

Minneapolis Emniyet Müdürü Brian O'Hara, düzenlediği basın toplantısında Pretti'nin yasal yollardan silah sahibi olduğuna ve taşıma ruhsatına bulunduğuna inanıldığını söyledi. Polisin bildiği kadarıyla, Pretti'nin kolluk kuvvetleriyle daha önceki tek teması park cezalarıydı.

Emniyet müdürü ayrıca İç Güvenlik Bakanlığı'nın ekibine olayla ilgili "herhangi bir somut ayrıntı" vermediğini söyledi.

Daha sonra İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'den Pretti'nin silah çekip çekmediği konusunda açıklama yapması istendi.

Noem "Bazı kişiler kolluk kuvvetlerinin operasyonunu engellemek için ortaya çıktılar ve memurlarımıza saldırdılar" dedi.

"Eğitimlerine uygun şekilde karşılık verdiler ve memurun ve çevredeki halkın hayatını korumak için harekete geçtiler. Ayrıca, elinde pankart yerine silah ve mühimmatla gelen herhangi bir barışçıl protestocu tanımıyorum."

Minnesota Valisi Tim Walz ise "Şükürler olsun, şükürler olsun, elimizde video var çünkü İç Güvenlik Bakanlığı'na göre bu yedi kahraman, bir taburun saldırısına karşı koymuşlar. Bu saçmalık. Bu tamamen saçmalık ve yalan" dedi.

Pretti'nin ailesi 'gerçeğin' açıklanmasını istiyor

Alex Pretti'nin anne ve babası Michael ve Susan, oğullarının federal göçmenlik görevlileri tarafından vurularak öldürülmesinin ardından "gerçeğin" ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

ABD'deki çeşitli haber kaynaklarına göre, aile tarafından yapılan açıklamada, "Kalplerimiz kırık ama aynı zamanda çok öfkeliyiz" denildi.

"Yönetimin oğlumuz hakkında uydurduğu iğrenç yalanlar tiksindirici."

Videolarda Pretti'nin federal ajanlar tarafından yere yatırıldığı sırada elinde silah bulunmadığı görüldüğü belirtildi. Bunun yerine, bir eliyle telefonunu tutarken diğer eliyle biber gazı sıkılan bir kadını koruduğu ifade edildi.

"Alex, ailesine ve arkadaşlarına derinden önem veren, aynı zamanda Minneapolis VA hastanesinde yoğun bakım hemşiresi olarak baktığı Amerikalı gazilere de çok düşkün, iyi kalpli bir insandı."

"Alex bu dünyada bir fark yaratmak istiyordu. Ne yazık ki, etkisini görecek kadar aramızda olmayacak."

"Lütfen oğlumuz hakkında gerçeği ortaya çıkarın. O iyi bir insandı."

Kaynak: BBC

Güvenlik, Dünya, Suç, Son Dakika

