Fenerbahçe deplasmanda kaybetmiyor - Son Dakika

Fenerbahçe deplasmanda kaybetmiyor

06.12.2020 21:33
Fenerbahçe deplasmanda kaybetmiyor, System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon dış sahada kaybetmiyor.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon dış sahada kaybetmiyor.

Denizli Atatürk Stadı'nda henüz 9. dakikada Papiss Cisse ile 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 40. dakikada Gökhan Gönül'ün attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, Denizlispor deplasmanında 2-0'lık skorla 3 puan almayı başardı.

Bu sezon 6. deplasman maçına çıkan Fenerbahçe, dış sahada üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Deplasmandaki 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan toplayan Fenerbahçe, tek beraberliğini Galatasaray karşısında aldı.

Sarı-lacivertli ekip geçen sezonu dış sahada 4 galibiyetle tamamlamıştı.

Zirvede 3 ekip "23 puan"da

Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenmesiyle 11. haftanın ardından zirvede yer alan ilk 3 ekip, 23'er puana ulaştı.

Hafta içinde Göztepe ile erteleme maçında karşılaşacak bir müsabakası eksik Aytemiz Alanyaspor'un yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe de 23'er puanla ilk 3 sırada yer aldı.

VAR kararları

Fenerbahçe'de ilk yarının bitiminde Tisserand'ın ağlara giden topu, VAR'dan ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İkinci yarıda yine VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Ali Palabıyık'ın izlediği pozisyonun ardından Fenerbahçe aleyhine penaltı kararı verildi. Bu pozisyondan önce itirazları nedeniyle sarı kart gören Serdar Aziz, daha sonra pozisyonda elle müdahale yaptığı için ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

88. dakikada Hugo Rodallega ile kaleci Altay Bayındır arasındaki mücadelenin ardından penaltı kararı veren Ali Palabıyık, pozisyonu izledikten sonra kararından vazgeçti.

Fenerbahçe 3. kırmızı kartını gördü

Sarı-lacivertli ekipte bu sezon Mauricio Lemos ve Sinan Gümüş'ten sonra kırmızı kart gören üçüncü futbolcu Serdar Aziz oldu. Sarı-lacivertli ekip, futbolcularının kırmızı kartla cezalandırıldığı 3 maçı da kazandı.

Fenerbahçe, Lemos'un kırmızı kart gördüğü Fatih Karagümrük maçını ve Sinan Gümüş'ün kırmızı kartla cezalandırıldığı Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını 2-1 galip tamamlamıştı.

Altay bu sezon ikinci kez penaltı kurtardı

Fatih Karagümrük karşılaşmasında Erik Sabo'nun penaltı vuruşunda gole izin vermeyen Altay Bayındır, bugün de Radoslaw Murawski'nin penaltı atışında geçit vermedi.

Genç kaleci, karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla dikkati çekti.

Papiss Cisse 3. golüne ulaştı

Yukatel Denizlispor karşısında takımının ilk golünü kaydeden Cisse, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının ardından bu sezon 3. golünü attı.

Golcü futbolcu geçen sezon da Denizli'de Alanyaspor formasıyla Denizlispor'a 1 gol kaydetmişti.

Gökhan Gönül'ün 2. gol sevinci

Takımının 2. golünü kaydeden Gökhan Gönül, bu sezon 2. golüne ulaştı.

Tecrübeli futbolcu ilk golünü yine Yukatel Denizlispor maçında olduğu gibi Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunun ardından Çaykur Rizespor karşısında atmıştı.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in kırmızı kart görmesinin ardından oyuna dahil olan Sadık Çiftpınar, bu sezon ligde ilk kez forma şansı buldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında protokol tribününde yaşanan gerginlik polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Spor Toto Süper Lig, Gökhan Gönül, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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