Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Halil Umut Meler'in - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Halil Umut Meler'in - Son Dakika Spor

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Halil Umut Meler'in

7 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler, Beşiktaş-Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Halil Umut Meler'in, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisini Halil Umut Meler, Beşiktaş- Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.


Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemleri açıklandı. Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak. Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor maçında ise düdük Fırat Aydınus'ta olacak.


İşte Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemler:


21 Şubat Cuma


20.00 DG. Sivasspor - A.Alanyaspor: Zorbay Küçük


22 Şubat Cumartesi


14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler


17.00 Göztepe - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa


20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus


23 Şubat Pazar


13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu


16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan


19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler


24 Şubat Pazartesi


20.00 Çaykur Rizespor - M. Başakşehir: Cüneyt Çakır


20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan - İSTANBUL

HALİL UMUT MELER, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:59 Kaynak: İHA
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