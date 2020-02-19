Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Halil Umut Meler'in

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisini Halil Umut Meler, Beşiktaş- Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.



Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemleri açıklandı. Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak. Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor maçında ise düdük Fırat Aydınus'ta olacak.



İşte Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemler:



21 Şubat Cuma



20.00 DG. Sivasspor - A.Alanyaspor: Zorbay Küçük



22 Şubat Cumartesi



14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler



17.00 Göztepe - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa



20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus



23 Şubat Pazar



13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan



19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler



24 Şubat Pazartesi



20.00 Çaykur Rizespor - M. Başakşehir: Cüneyt Çakır



20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan - İSTANBUL