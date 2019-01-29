Fenerbahçe Opet, Dobriana Rabadzhieva'yı Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe Opet
Kadın Voleybol Takımı, son olarak Çin
ekibi Evergrande forması giyen smaçör Dobriana Rabadzhieva'yı renklerine bağladı.
1991 doğumlu Bulgaristan
vatandaşı Dobriana, sarı-lacivertli takımın başarısı için ter dökecek.
Kariyerine CSKA Sofya
takımında başlayan Dobriana, 2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. 1.92 boyundaki, 74 kilo ağırlığındaki smaçör daha sonra kariyerinde Imoco Conegliano, Rabita Baku, Galatasaray
, Volero Zürich ve son olarak Çin takımlarından Evergrande forması giymişti.
BAŞARILARI
Kulüp
2011 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası- Altın Madalya (Rabita Bakü
)
2011-12 Azerbaycan
Ligi - Şampiyon (Rabita Bakü)
2011-12 Azerbaycan Kupası - Şampiyon (Rabita Bakü)
2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - Gümüş
Madalya (Rabita Bakü)
2012-13 Azerbaycan Ligi - Şampiyon (Rabita Bakü)
2012–13 CEV Şampiyonalar Ligi - Gümüş Madalya (Rabita Bakü)
2014–15 İsviçre
Kupası - Şampiyon (Volero Zurich
)
2014–15 İsviçre Ligi - Şampiyon (Volero Zurich)
2015 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - Bronz Madalya (Volero Zurich)
2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - Bronz Madalya (Volero Zurich)
Milli Takım
2009 Küçükler Balkan Şampiyonası - Altın Madalya
2012 Avrupa
Kadınlar Voleybol Ligi - Gümüş Madalya
2013 Avrupa Kadınlar Voleybol Ligi - Bronz Madalya
2014 Boris Yeltsin
Cup - Altın Madalya
- İstanbul