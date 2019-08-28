Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Fırat Aydınus'un
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Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Fırat Aydınus'un

1 saat önce

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklanırken, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Fırat Aydınus'un, System.String[]
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklanırken, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek. Süper Lig'in 3. haftasında heyecan 30 Ağustos Cuma, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakaları yönetecek hakemler de açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus görev yapacak. Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler ise şu şekilde:
30 Ağustos Cuma 20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük 20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu
31 Ağustos Cumartesi 19.15 Konyaspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk 21.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu 21.45 Göztepe - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa
01 Eylül Pazar 19.15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır 19.15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek 21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor: Fırat Aydınus 21.45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: Alper Ulusoy
(İHA)
Fırat Aydınus, Trabzonspor, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:40 Kaynak: İHA
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek
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