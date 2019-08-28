Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Fırat Aydınus'un
1 saat önce
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklanırken, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek. Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:40 Kaynak: İHA
Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek Fenerbahçe geçen sezonu tam 5'e katladı! Son Dakika! FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ailesiyle birlikte yakalandı Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, tepkiler sonrası ağlayarak özür diledi