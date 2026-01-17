Fenomen Genç Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Fenomen Genç Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Fenomen Genç Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
17.01.2026 12:32  Güncelleme: 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da motosiklet videosuyla tanınan Kadir Akbulut, kazada hayatını kaybetti. Kaza anı görüntülendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyada motosiklet videolarıyla tanınan Kadir Akbulut, geçirdiği feci kaza sonucunda hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

MOTOSİKLETLE OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI

Kaza, gece saatlerinde Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametine seyir halindeki Kadir Akbulut'un kullandığı 07 CEF 424 plakalı motosiklet, kavşak sisteminde Mithatpaşa Caddesine gitmekte olan Mehmet T. I.'nın kullandığı 07 LNC 55 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Feci kazada motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut, motosiklette yolcu olarak bulunan Melike D., ile otomobil sürücüsü Mehmet T. I. ve otomobilde yolcu olarak bulunan İsmehan I. yaralandı.

Kaskını kız arkadaşına veren fenomenin ölüme gidişi kamerada

FENOMEN MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Manavgat Adliyesinde Mübaşir olarak görev yapan ve aynı zamanda sosyal medyada çektiği motosiklet videolarıyla fenomen olan Kadir Akbulut'un kasksız motosiklete binmediği, kaza sırasında kaskı motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşına verdiği öğrenildi.

Kaskını kız arkadaşına veren fenomenin ölüme gidişi kamerada

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşaktan çıkan bir otomobil ile motosikletin çarpışması ve ardından motosikletin sürücüsü Kadir Akbulut'un araca çarpıp olduğu yere düşmesi, arkasındaki Melike D'nin ise metrelerce savrulup yola düşme anı yer aldı.

Kazanın meydana geldiği kavşakta sıklıkla motosiklet kazalarının yaşandığı öğrenildi.

Kaskını kız arkadaşına veren fenomenin ölüme gidişi kamerada
Kaynak: İHA

Kadir Akbulut, Motosiklet, Güvenlik, Manavgat, 3-sayfa, Antalya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Fenomen Genç Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
TBMM’deki istismar davasında ara karar TBMM'deki istismar davasında ara karar
İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Ortadoğu’da kritik eşik: Mossad Direktörü acil gündemle Miami’de Ortadoğu'da kritik eşik: Mossad Direktörü acil gündemle Miami'de
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
Bebek erken geldi: Bestemsu Özdemir anne oldu Bebek erken geldi: Bestemsu Özdemir anne oldu

13:51
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
13:46
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı Meydanlarda halay çekiliyor
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
12:59
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
12:52
Atlas’ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular Anneye korkunç tehdit
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 14:05:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Fenomen Genç Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.