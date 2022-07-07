Fethi Açıkel, Bakan Soylu'ya Sordu, Yanıt Alamadı: "Saray Rejiminde, Sağlıkta Şiddet, Kadına Şiddet ve Sokakta Şiddet Yaygınlaştırıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Türkiye'de her alanda yaşanan şiddet olaylarının arttığına dikkat çekerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine yanıt alamadı. Açıkel, "Sadece basına yansıyan yaralama ve cinayete varan silahlı olayların sayısında dahi son 7 yılda yüzde 153 artış yaşandı. Bununla birlikte; saray rejiminde, sağlıkta şiddet, kadına şiddet ve sokakta şiddet yaygınlaşıyor" değerlendirmesini yaptı.

Konya Şehir Hastanesi'nde dün kardiyolog uzman doktor Ekrem Karakaya, bir hasta yakını tarafından öldürüldü. Hemen ardından bir cinayet haberi de İstanbul'dan geldi. Bakırköy'de. bir saldırgan, avukat Servet Bakırtaş'ı öldürdü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, ülke genelinde yaşanan şiddet, cinayet olaylarında artış yaşandığını vurguladı.

Açıkel, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle, daha önce; kaçak ve yasadışı bireysel silahlanmanın arttığına dikkat çekerek verdiği soru önergesine hukuki sürenin geçmesine rağmen yanıt alamadığını bildirdi.

Fethi Açıkel'in açıklaması şu şekilde:

"SİLAHLAR EĞİTİM KURUMLARINA VE HASTANELERE KADAR GİRİYOR, VATANDAŞLARIMIZIN YAŞAMINA KASTEDİYOR: Türkiye'de bireysel silahlanma, giderek daha büyük bir toplumsal şiddet öğesi olmaya devam etmektedir. Özellikle, son yıllarda gündelik yaşamda silahlı çatışma haberlerine ve silahlı olaylara kamuoyunda daha sık karşılaşılmaktadır. Silahlar eğitim kurumlarına ve hastanelere kadar girmekte, vatandaşlarımızın yaşamına kastetmektedir.

SOSYAL YIKIM VE CİNNET İÇİN ZEMİN HAZIRLIYOR: Öte yandan; dün Konya'da yaşanan olay, sokaklarda kontrolsüz bireysel silahlanma ve kaçak/ruhsatsız silahlanma kaynaklı suç olayları artarken, bu olaylarda toplumsal güvenliği sağlaması beklenen ancak liyakatsiz bir şekilde torpille işe alınan ve yeterli psikolojik testlerden geçmemiş kişilere, kamu düzenini koruma adına kontrolsüzce silah dağıtıldığını bir kez daha göstermiştir. Türkiye'de şiddet ve buna neden olan her çeşit bireysel silahlanma, yetkililerin umursamaz yaklaşımları altında, sivil vatandaşlar kadar kamu görevlilerini de adeta çaresizlik içine düşürerek, daha büyük bir sosyal yıkım ve cinnet için zemin hazırlamaktadır.

SON 7 YILDA YÜZDE 153 ARTIŞ YAŞANDI: Saray iktidarı, son yıllarda yürürlüğe koyduğu genelge ve yönetmeliklerle, silah edinmeyi kolaylaştırmış ve bireysel silahlanma kaynaklı şiddet olaylarının artmasına da neden olan düzenlemeler yapmıştır. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te bugüne kadar 20 kez değişiklik yapılmıştır. Ruhsatlı ya da ruhsatsız silah taşımanın yaygınlaşmasına paralel olarak, silahların karıştığı ve vatandaşların zarar gördüğü suç olayları da günbegün artmaktadır. Sadece basına yansıyan yaralama ve cinayete varan silahlı olayların sayısında dahi son 7 yılda yüzde 153 artış yaşanmıştır.

İKTİDAR SADECE SEYREDEREK, KIYIMA ADETA ORTAK OLUYOR: Bununla birlikte; saray rejiminde, sağlıkta şiddet, kadına şiddet ve sokakta şiddet yaygınlaşmaktadır. Mafyatik otoriterlik iklimi, saldırganlığı ve sadizmi artırmakta, orman kanunları, adeta Türkiye'yi esir almaktadır. Şiddet ve cinnet, sağlıkçılarımızı, kadınları ve tüm toplumu her gün tehdit ederken, iktidar ise sadece seyrederek; kıyıma adeta ortak olmaktadır.

CHP İKTİDARINDA RUHSATSIZ/KAÇAK SİLAHLANMAYA KARŞI TAVİZSİZ BİR MÜCADELE VERECEĞİZ: Ülkede asayişi sağlamak asli görevi olan İçişleri Bakanı'nın milletimiz adına sorduğumuz sorulara cevap vermekten kaçınması da iktidarın kontrolsüz bireysel silahlanma, kaçak/ruhsatsız silahlanma ve silahlı suç olaylarının artışını engelleme konusunda bir politikası ve çabası olmadığını bir kez daha göstermiştir. Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dikkat çektiği gibi, CHP iktidarında ruhsatsız/kaçak silahlanmaya ve kontrolsüz bireysel silahlanmaya karşı tavizsiz bir mücadele vereceğiz."

Açıkel'in Soylu'ya yönelttiği fakat yanıt alamadığı sorular şöyle:

"-Bakanlığınız tarafından, bireysel silahlanmanın neden olduğu sorunların çözümü ve bireysel silahlanmanın yaygınlaşmasının önünü geçilmesi amacıyla çalışmalar yapılmakta mıdır?

-Bakanlığınız tarafından, kayıtsız ve kontrolsüz silahlanmanın denetimini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmakta mıdır? Yapılmaktaysa, bugüne kadar ne gibi çalışmalar yapılmıştır? Bugüne kadar yapılan denetimlerde yakalanan ruhsatsız silah sayısı ne kadardır?

- Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde son 5 yılda kaç silah ruhsatı başvurusu yapılmıştır? Bu başvuruların yıllar itibariyle kaç tanesi tabanca, kaç tanesi tüfek ruhsatı için yapılmıştır?

Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde son 5 yılda, yıllar itibariyle kaç silah başvurusu yapılmış, kaç silah ruhsatı verilmiştir? Bu başvuruların yıllar itibariyle kaç tanesi tabanca, kaç tanesi tüfek ruhsatı içindir?

-Son 5 yılda ruhsatlı ve ruhsatsız silahlarla işlenen ve tespit edilen suç sayısı nedir? Bu suçların kategorisi nedir?"