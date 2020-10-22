FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildiAKSARAY merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ-PDY) emniyet teşkilatındaki 'mahrem imam ve abi' yapılanmasına yönelik dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında ihraç edilen emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatındaki 'mahrem imam ve abi' yapılanmasını yürütülen şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, başta Aksaray olmak üzere Konya, Niğde, Mersin, Adana, Ankara, Kayseri, İzmir ve Çanakkale'de dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında ihraç edilen emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.
- Kaynak: DHA
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