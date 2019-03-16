Son Dakika Haberleri: Fıba Dünya Kupası'nda Kuralar Çekildi

Fıba Dünya Kupası'nda Kuralar Çekildi

8 dakika önce

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda grup aşaması kuraları çekildi.

Fıba Dünya Kupası'nda Kuralar Çekildi, System.String[]
Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda grup aşaması kuraları çekildi.

Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen ve organizasyonun global elçisi eski yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın gerçekleştirdiği kura çekiminin ardından Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu.

Kuraya 4. torbadan katılan A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda Çekya, ABD ve Japonya ile eşleşti. Grubun maçları, Şangay kentinde oynanacak.

Kupada, gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Fildişi Sahili, Polonya, Venezuela, Çin

B Grubu: Rusya, Arjantin, Güney Kore, Nijerya

C Grubu: İspanya, İran, Porto Riko, Tunus

D Grubu: Angola, Filipinler, İtalya, Sırbistan

E Grubu: Türkiye, Çekya, ABD, Japonya

F Grubu: Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Karadağ

G Grubu: Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Ürdün

H Grubu: Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya

Grup maçlarını ilk iki sırada tamamlayacak ekipler üst tura yükselecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:24 Kaynak: AA

Eylül, Çin Halk Cumhuriyeti, Spor
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