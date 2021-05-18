Filistin'in Erbil Başkonsolosu, Türkiye'nin Kudüs meselesinde öncü tutum sergilediğini söyledi - Son Dakika

Filistin'in Erbil Başkonsolosu, Türkiye'nin Kudüs meselesinde öncü tutum sergilediğini söyledi

18.05.2021 15:59
Filistin'in Erbil Başkonsolosu, Türkiye'nin Kudüs meselesinde öncü tutum sergilediğini söyledi, System.String[]

Filistin'in Erbil Başkonsolosu Nazmi Hazuri, "Türkiye, Kudüs meselesinde Arap ve Arap olmayan ülkeler arasında her zaman öncü bir tutum sergilemiştir.

Filistin'in Erbil Başkonsolosu Nazmi Hazuri, " Türkiye, Kudüs meselesinde Arap ve Arap olmayan ülkeler arasında her zaman öncü bir tutum sergilemiştir." dedi.

Başkonsolos Hazuri, Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Filistin'e verilen desteğe ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hazuri, eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani'nin IKBY Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Hemin Havrami aracılığıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a dayanışma ve kardeşlik mesajı gönderdiğini dile getirdi.

Filistinli diplomat, "Mesajın yer aldığı mektubun içeriği de Filistin halkının çektiği acıları hissettiklerini ve kalben Filistin halkının yanında olduklarını ifade ediyordu." diye konuştu.

Geçmişte Irak'ın Kudüs'ü savunmak için Filistin'e asker gönderdiği zaman, (Mesut Barzani'nin babası) Mustafa Barzani'nin Irak ile savaşı durdurma kararını asla unutmadıklarını aktaran Hazuri, bu durumu, tarihte Kürtlerin Kudüs'ün korunması önünde engel teşkil etmedikleri şeklinde yorumladı.

Hazuri, IKBY'deki önemli şahsiyetler ve siyasi parti temsilcilerinin kendisini ziyaret ettiklerini ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar hususunda Filistin halkının yanında ve dayanışma içinde olduklarını söylediklerini aktardı.

"Türkiye'nin Filistin davasına yönelik tutumu değişmezdir"

Türkiye'nin Filistin'e desteğine ilişkin de değerlendirmede bulunan Hazuri, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması adıyla sunduğu sözde Orta Doğu barış planına Ankara'nın tepkisini hatırlattı.

Hazuri, "Türkiye, Kudüs meselesinde Arap ve Arap olmayan ülkeler arasında her zaman öncü bir tutum sergilemiştir. Özellikle Yüzyılın Anlaşması'nın duyurulmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açık bir şekilde bu anlaşmaya karşı olduklarını belirtti. Erdoğan'ın çağrısı üzerine İslam İşbirliği Teşkilatı, Mahmud Abbas ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katılımıyla toplanıp anlaşmayı reddettiklerini bildirmişti." dedi.

Filistin'in Erbil Başkonsolosu Nazmi Hazuri sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Tarihsel olarak) Türkiye'nin Filistin davasına yönelik tutumu değişmezdir. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı (Mevlüt Çavuşoğlu) ve hükümet de sürekli olarak dillendiriyor. Bu, Sultan Abdülhamid'in tarihsel tutumundan başlıyor. Kudüs için o dönem tüm çabalar sarf edildi ancak asla Kudüs'ten vazgeçilmedi."

Filistin, Türkiye, Erbil, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'in Erbil Başkonsolosu, Türkiye'nin Kudüs meselesinde öncü tutum sergilediğini söyledi - Son Dakika


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