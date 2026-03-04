Filozof Atakan içerik üretmeye başlıyor: 6 yıl aranın ardından tekrar beraberiz

10 yaşındayken 5 ayda 250 felsefe kitabı okuduğunu söylemesiyle dikkat çeken Atakan Kayalar yine gündemde. 6 yıl aradan sonra bir hayli değişen imajıyla kamera karşısına geçen Kayalar, yayınladığı videoda yakında kendi sosyal medya hesabı üzerinden belirli içerikler üretmeye başlayacağını duyurdu.

EN FAZLA ARAŞTIRILAN İSİMLERDENDİ

Türkiye, 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ı sosyal medyada paylaşılan görüntüsüyle tanıdı. Bir alışveriş merkezinde kitaplara bakarken düşüncelerini paylaşan ve okuduğu kitaplardan bahseden Atakan Kayalar, bir dönem internette en fazla araştırılan isimler arasında yer aldı.

250 kitap okuduğunu dile getiren Atakan Kayalar, küçük yaşta olmasına rağmen felsefe kitaplarına olan ilgisi ve söylemleri ile sosyal medyada 'Filozof Atakan' olarak anılmaya başlandı.

İÇERİK ÜRETMEYE BAŞLIYOR

Kayalar'ın son hali ise internette paylaştığı bir videoyla ortaya çıktı. Saçlarını uzatan ve bir hayli değişen Kayalar yakında kendi hesabı üzerinden içerikler üretmeye başlayacağını duyurdu.