Firari sanık Can Dündar, 15 gün içinde mahkemeye gelmezse "kaçak" sayılacak - Son Dakika

Firari sanık Can Dündar, 15 gün içinde mahkemeye gelmezse "kaçak" sayılacak

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yargılanan firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında, 15 gün içinde mahkemeye gelmemesi durumunda "kaçak" sayılacağı ve mal varlığına el konulacağına yönelik karar alındı.

Firari sanık Can Dündar, 15 gün içinde mahkemeye gelmezse

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yargılanan firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında, 15 gün içinde mahkemeye gelmemesi durumunda "kaçak" sayılacağı ve mal varlığına el konulacağına yönelik karar alındı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki 9. duruşma, kapalı yapıldı. Firari sanık Can Dündar'ı avukat Abbas Yalçın temsil etti.

Can Dündar'ın yurt dışından iadesi hususunda Almanya adli makamlarına yapılan iade talebinin ikmal edilmediğinin anlaşıldığı belirtilen duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 8 Eylül tarihli yazısında, "sanık Dündar'ın 2016 yılı Mayıs ayında ülke dışına çıktığı, bu tarihten sonraki herhangi bir duruşmaya bizzat katılmadığı, sanık hakkında mahkemece 10 Nisan 2018'de 'yokluğunda tutuklama' kararı verildiği ve 17 Nisan 2018'da ise kırmızı bülten düzenlendiğinin" ifade edildiği tutanağa geçirildi.

Savcılık Dündar'ın "kaçak" sayılmasını talep etti

Duruşmada, Başsavcılığın, "yargılamanın geldiği aşama ve tahliye olduktan sonra sergilediği tutum dikkate alınarak sanık Dündar'ın, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 247/1. maddesinde belirtilen 'kaçak' tanımına uyması gerekçesiyle, CMK'nin 247 ve 248. maddelerinde yer alan usulün işletilmesi, kaçaklığına hükmedilmesi ve el koyma kararı verilmesi" talebinde bulunduğu da dile getirildi.

Bu talebe ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, yazılı talebi tekrar etti.

Beyanda bulunan sanık Can Dündar'ın avukatı Abbas Yalçın, müvekkili hakkında kaçak hükümlerinin uygulanamayacağını öne sürerek, "Zira soruşturmanın başından itibaren müvekkil düzenli olarak mahkemeye katılmıştır. Hatta karar duruşmasına dahi girmiştir. Ancak karar duruşmasında silahlı saldırı olması ve hayati tehlike yaşaması sebebiyle yurt dışına gitmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle CMK kaçak hükümleri uygulanamaz." dedi.

Avukat Yalçın, böyle bir hükmün yargılamaya bir katkı sağlamayacağını da savunarak, müvekkili hakkında prosedürün beklenilmesini ve savcılık talebinin reddine karar verilmesini istedi.

"Mal varlığına el koyma" uyarısı

Bu taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya kapsamında sanığın 2016 yılının Mayıs ayından itibaren yurt dışına çıkarak Almanya'da yaşadığının anlaşıldığını, sanık hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını ve iade talepnamesi düzenlendiğini belirterek, sanığın hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yabancı ülkede bulunduğunun anlaşıldığını bildirdi.

Sanık Dündar ile ilgili CMK'nin 247/1. maddesinde düzenlenen "kaçaklık" yasal şartlarının oluştuğunu ifade eden heyet, CMK 247/2-a. maddesine göre sanık hakkında gazete ilanıyla sanığın ikametgah adresine asılması için ilan yapılmasına karar verdi.

Yapılan ilanlarda, "15 gün içerisinde gelmediği takdirde sanık hakkında 'kaçak' sayılma kararı verileceği"ni kaydeden mahkeme heyeti, CMK 248. maddesine göre sanığın üzerine kayıtlı bulunan taşınır, taşınmaz ve banka mevduat hesapları ile üçüncü kişilerdeki alacak hesaplarına ilişkin de CMK 127 ve 128. maddeleri uyarınca el koyma kararı verileceğinin ihtar edileceğine yönelik karar aldı.

İlan verilmesiyle 15 günlük süreden sonra sanığın kovuşturmaya katılmaması durumunda hakkında kaçak kararı ile el koyma kararının celse arasında alınacak ara kararla karara bağlanacağını kaydeden heyet, el koyma kararı verildiği takdirde kararın icrası için sanığın üzerine kayıtlı taşınmaz malların tespiti için UYAP üzerinden TAKBİS kayıt sorgusunun yapılmasına, taşınır ve banka hesaplarının tespiti için ilgili banka müdürlükleri ile trafik tescil müdürlüklerine müzekkere yazılarak el koyma kararının aynı ara kararda icrasına da hükmetti.

Heyet duruşmayı 14 Ekim'e erteledi.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek ve açıklamak" ile "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından tutuklanmıştı.

Başsavcılıkça hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda Dündar ve Gül hakkındaki kararını, 6 Mayıs 2016'da açıklamış, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan Dündar'ı 5 yıl 10 ay, Gül'ü ise 5 yıl hapisle cezalandırmıştı.

Dündar ve Gül hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan beraat hükmü kuran heyet, "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan dosyayı ayırmıştı.

Yargılanma sürecinde Başsavcılık, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında soruşturma açmıştı. Berberoğlu hakkında, Adana ve Hatay'da yasa dışı yollarla durdurulan MİT tırlarının görüntülerini Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle, "devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etmek" ve "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından, 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Sanık Berberoğlu'na açılan davanın 21 Eylül 2016 tarihli ilk duruşmasında, dosyanın aralarında hukuki ve fiili irtibat olduğu gerekçesiyle Dündar ve Gül'ün yargılandığı dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verilmişti. Berberoğlu, 14 Haziran 2017'deki duruşmada "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ise Berberoğlu, Can Dündar ve Erdem Gül'ün dosyalarını ayırmıştı.

Yurt dışına gittiği belirlenen ve duruşmalara katılmayan Can Dündar hakkında heyet, 2 Nisan 2018 tarihinde, gıyabi tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik hüküm kurmuştu.

Dündar ve Gül'ün, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçlarından verilen hapis cezası kararlarının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından bu mahkemede yeniden yargılanmasına başlanmış, 7 Mayıs 2018'deki duruşmada mahkeme, Erdem Gül'ün yargılandığı dava dosyasının ayrılmasına hükmetmişti. Erdem Gül daha sonra beraat etmişti.

Ayrılma kararları sonrasında Can Dündar'ın bu mahkemede yargılanmasına devam ediliyor.

Ceza Muhakemesi Kanunu, Can Dündar, Cumhuriyet, Karar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Firari sanık Can Dündar, 15 gün içinde mahkemeye gelmezse 'kaçak' sayılacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs denetimlerine katılan Ankara Valisi Vasip Şahin: Vaka sayısında geriye doğru gidiyoruz AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık
Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı         
18:42
Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Norveç ekibi Rosenborg ile eşleşti Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Norveç ekibi Rosenborg ile eşleşti         
17:29
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu         
15:32
Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı         
15:10
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor         
14:48
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Yeğeninin vurduğu genci hastanede ziyaret eden arkadaşına satırla saldırdı Yeğeninin vurduğu genci hastanede ziyaret eden arkadaşına satırla saldırdı         
13:04
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu         
12:01
Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün         
11:49
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi         
21:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 18:57:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Firari sanık Can Dündar, 15 gün içinde mahkemeye gelmezse "kaçak" sayılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei